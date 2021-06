« Je ne peux pas m’empêcher d’y penser »: Jose Mourinho révèle ses larmes pour Christian Eriksen après l’effondrement de l’Euro 2020

Mourinho, qui a entraîné Eriksen à Tottenham Hotspur pendant deux mois jusqu’au transfert du meneur de jeu danois à l’Inter Milan, a admis qu’il était en état de choc après avoir été témoin des images de son effondrement dramatique sur le gazon lors du match de samedi à Copenhague.

Eriksen, 29 ans, a subi un arrêt cardiaque quelques instants avant la mi-temps de la défaite 1-0 du Danemark dans le groupe B contre ses voisins nordiques finlandais et a subi une RCR sur le terrain sous le regard des fans et des coéquipiers inquiets.

Il a été rapidement transféré dans un hôpital voisin, où il a été rapidement révélé que l’état d’Eriksen était stable et qu’il était conscient – ​​le joueur passant un appel vidéo à ses coéquipiers depuis son lit d’hôpital peu après son arrivée à l’hôpital, alors qu’il leur aurait donné sa bénédiction pour terminer le jeu.

La défaite finale, qui représente un obstacle important aux espoirs danois de se qualifier pour les huitièmes de finale, était secondaire dans l’opinion de la plupart des gens par rapport à la santé d’Eriksen – et un homme qui a révélé son inquiétude pour le joueur était Mourinho.

Le patron portugais, qui a récemment conclu un accord pour prendre la relève du côté de la Serie A après avoir quitté les Spurs plus tôt cette année, a fait part à talkSPORT de ses émotions après avoir été témoin de l’incident terrifiant sur son écran de télévision.

« Aujourd’hui, je ne peux pas m’empêcher de penser à ce qui s’est passé« , a déclaré Mourinho. « Je pense que c’est un jour pour célébrer, pas pour être triste.

« Espérons que le football soit allé dans une direction où l’organisation, les protocoles, le niveau des médecins et des spécialistes [is optimum], et je crois aussi que Dieu regardait le football à ce moment-là.

« Tout ensemble a fait que Christian soit avec nous, soit avec sa famille, soit vivant.

« C’était beaucoup plus important que le football mais en même temps je crois que cela montrait aussi les bonnes valeurs du football : l’amour, la solidarité, l’esprit de famille. Il ne s’agissait pas seulement de sa famille, il s’agissait de la famille du football. Le football rassemble les gens. »

Dans ses premiers commentaires depuis l’incident, Eriksen a juré qu’il « ne pas abandonner » après son effondrement.

« Je me sens mieux mais je veux comprendre ce qui m’est arrivé. Je veux dire ‘merci’ à tout le monde pour tout ce que vous avez fait pour moi », il ajouta.

Dans les heures qui ont suivi l’incident, de nouvelles informations ont été publiées sur la gravité du problème auquel les médecins de l’équipe danoise ont été confrontés au Parken Stadium.

« Il était parti« , a déclaré le médecin de l’équipe danoise Morten Boesen.

« On a fait de la réanimation cardiaque, c’était un arrêt cardiaque, » il ajouta. « À quelle distance étions-nous ? Je ne sais pas. On l’a récupéré après un défib donc c’est assez rapide. Nous n’avons pas d’explication pour pourquoi c’est arrivé. »