Je ne peux pas me résoudre à voter pour Trump. Mais laissez-moi vous dire pourquoi d’autres conservateurs le peuvent.

L’ancien lieutenant-gouverneur républicain de Géorgie, Geoff Duncan Il a pris la parole de manière surprenante lors de la Convention nationale démocrate la semaine dernière pour dire aux républicains de voter pour la vice-présidente Kamala Harris.

Malgré ses désaccords politiques avec Harris, Duncan a exhorté les électeurs à reconnaître les menaces importantes que le candidat républicain à la présidence Donald Trump représente pour notre république.

« De nos jours, notre parti se comporte davantage comme une secte », a déclaré Duncan, « une secte vénérant un voyou criminel. »

Bien que je partage l’opinion de Duncan sur Trump, je ne suis pas d’accord avec sa suggestion selon laquelle les républicains devraient changer d’avis et voter pour Harris. Je suggère plutôt de s’abstenir complètement de la course à la présidence pour montrer notre désapprobation. Cependant, je sais pourquoi de nombreux conservateurs se sentiront obligés de voter pour Trump.

Je ne vote pas pour Trump, mais je comprends pourquoi d’autres républicains le font.

Le candidat républicain à la présidence et ancien président américain Donald Trump s’exprime lors d’une visite au bureau du shérif du comté de Livingston à Howell, Michigan, États-Unis, le 20 août 2024.

Face à deux candidats totalement inaptes à la présidence, je m’abstiendrai. Ma position sur cette question n’a pas changé depuis des années et je ne vois pas comment elle pourrait changer avant les élections.

Trump n’a rien fait pour me faire changer d’avis à son sujet. Je voterai probablement contre les Républicains et je laisserai de côté Trump et Harris pour la présidence.

Je préfère utiliser mon vote comme un signal adressé au Parti républicain pour lui montrer qu’il n’a pas mérité mon soutien présidentiel ou celui des autres conservateurs qui refusent de voter pour Trump. Je préfère cela plutôt que de l’utiliser pour favoriser l’un ou l’autre des candidats.

Chère Kamala Harris : Nous avons besoin de plus que des vibrations pour savoir qui vous êtes

À mes yeux, les actions de Trump après l’élection de 2020 devraient l’empêcher d’occuper à nouveau une fonction publique. Mais je comprends pourquoi d’autres conservateurs estiment qu’ils n’ont pas le choix.

Bien que quelque peu divergentes des principes conservateurs, les politiques de l’administration Trump sont bien plus faciles à concilier idéologiquement que celles d’une éventuelle administration Harris.

Si une présidence Trump est dangereuse à mes yeux, les aspirants tyrans politiques comme Harris et son colistier, le gouverneur du Minnesota Tim Walz, représentent une menace importante pour les convictions conservatrices. Trump est dangereux en raison de son mépris de l’État de droit. Une administration démocrate est dangereuse en raison des dégâts politiques qu’elle provoquerait.

Harris propose des politiques économiques véritablement socialistes telles que contrôle des prix et je cherche à restreindre le deuxième amendement plus loin que n’importe quel président avant lui, et son choix à la vice-présidence ne croit même pas en la liberté d’expression.

Trump adore mentir : La criminalité a diminué depuis que Donald Trump est président. Il persiste à mentir à ce sujet.

L’expansion du pouvoir du gouvernement, ainsi que la modification des droits des citoyens, constituent une véritable menace si les démocrates obtiennent la liste de propositions qu’ils souhaitent, à tel point qu’elle devrait disqualifier tout électeur qui ressemble à un conservateur, quelles que soient ses opinions sur Trump.

Les républicains qui n’aiment pas Trump devraient plutôt s’efforcer de se débarrasser de lui au sein du GOP

La vice-présidente candidate démocrate à la présidence, Kamala Harris, prononce son discours d’acceptation lors du dernier jour de la Convention nationale démocrate au United Center.

La défaite embarrassante de Trump en 2020 aurait dû mettre un terme à sa carrière politique. Mais il a trouvé un moyen de survivre avec allégations d’élections voléesSa base sectaire a naturellement cru aux mensonges qu’il a racontés et a lié le Parti républicain à Trump pendant au moins deux cycles électoraux supplémentaires, même après que les républicains n’aient pas réussi à obtenir leur vague rouge aux élections de mi-mandat de 2022.

Je n’ai aucune raison de croire que Trump ne fera pas la même chose cette fois-ci s’il perd à nouveau. Il a déjà posé les jalons travail préparatoire.

Dans l’esprit des républicains anti-Trump, il est facile de penser que les républicains ne peuvent pas encaisser plus d’une défaite avant de finalement revenir à quelque chose qui ressemble au conservatisme. Pourtant, d’après ce que j’ai vu de la base de Trump au cours des huit dernières années, aucune défaite ne peut trahir leur loyauté envers lui.

Alertes d’opinion : Recevez des chroniques de vos chroniqueurs préférés et des analyses d’experts sur les principaux sujets, directement sur votre appareil via l’application USA TODAY. Vous n’avez pas l’application ? Téléchargez-le gratuitement depuis votre app store.

Franchement, je ne sais pas quelle voie est la plus directe pour débarrasser notre parti du trumpisme. Une victoire consoliderait sa position conservatrice en tant qu’avenir du Parti républicain, tandis qu’une défaite signifierait qu’il se présenterait probablement pour une quatrième fois en 2028. En fin de compte, les républicains doivent décider.

Ce que je sais, c’est que les conservateurs qui veulent voir Trump quitter le parti ne sont pas obligés de voter pour Harris. Nous devons nous atteler à la tâche difficile de construire une alternative conservatrice au mouvement MAGA après cette élection.

L’Amérique est malheureusement accablée par l’influence de Trump sur la politique américaine. Ceux qui cherchent une solution rapide ignorent les problèmes qui nous ont conduits là où nous sommes.

Dace Potas est chroniqueur d’opinion pour USA TODAY et diplômé de l’Université DePaul avec un diplôme en sciences politiques.

Vous pouvez lire diverses opinions de nos chroniqueurs USA TODAY et d’autres écrivains sur le Page d’accueil de l’opinionsur X, anciennement Twitter, @usatodayopinion et dans notre Bulletin d’information d’opinion.

Cet article a été publié à l’origine sur USA TODAY : Les républicains devraient-ils voter pour Kamala Harris ? Non, et voici pourquoi.