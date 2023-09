«Je ne peux pas me comparer à elle.» Coco Gauff salue Serena Williams comme la GOAT

La sensation du tennis américain Coco Gauff retient la comparaison avec la légende américaine du jeu et dit « Serena is Serena », She’s the GOAT.

S’adressant à ESPN, Gauff a déclaré que Serena est la plus grande de tous les temps et que le seul regret qu’elle aura dans sa vie est de ne pas jouer contre Serena Williams.

«Je ne pense pas porter le tennis américain. Je ne pense pas que je le ferai. Nous avons tellement de compatriotes qui se portent bien. Serena est Serena. C’est la CHÈVRE. J’espère faire la moitié de ce qu’elle a fait. Mais je ne vais pas me comparer à elle. C’est quelqu’un que j’admire.

EN SAVOIR PLUS: Les États-Unis ouvrent le chaos alors que les manifestants pour le climat arrêtent la demi-finale – News18

Être dans la même ligne de statistiques qu’elle signifie beaucoup pour moi. C’est mon idole. Le seul regret que j’aurai pour le reste de ma vie est de ne pas pouvoir la jouer. Il y a eu tellement de tournois où si nous gagnions un tour supplémentaire et ne perdions pas, je l’aurais jouée. Je suis toujours heureuse d’être simplement le produit de son héritage », a-t-elle ajouté.

Gauff cherchera à remporter son premier Grand Chelem lorsqu’elle affrontera la nouvelle numéro un mondiale Aryna Sabalenka en finale au stade Ashe.

Gauff a débuté l’US Open avec son match de premier tour contre l’Allemande Laura Siegemund où elle a gagné 3-6, 6-2, 6-4.

Elle a ensuite progressé jusqu’au deuxième tour où elle a affronté Mirra Andreeva et a réussi à assurer la victoire en deux sets 6-3, 6-2.

Au troisième tour, elle affrontait la Belge, 32e, Elise Mertens. Gauff a perdu le premier set mais a réussi à revenir et à remporter les deux sets suivants et à assurer la victoire avec le tableau de bord, 3-6, 6-3, 6-0.

EN SAVOIR PLUS: US Open 2023 : Rohan Bopanna, le joueur le plus âgé de l’ère ouverte à atteindre la finale du Grand Chelem – News18

Après avoir atteint les huitièmes de finale, elle a affronté Caroline Wozniacki, mais Gauff a remporté une autre victoire avec 6-3, 3-6, 6-1.

Gauff a affronté l’Autrichien, 20e, Jeļena Ostapenko en quarts de finale, mais Gauff a réussi à simplifier le match après avoir battu l’Autrichien en deux sets, 6-0, 6-2.

En demi-finale, Gauff a réussi à vaincre la République tchèque, Karolina Muchová en deux sets avec un score de 6-4, 7-5 et s’assurant une place en finale où elle affrontera Aryna Sabalenka qui a récemment été couronnée nouvelle numéro 1 mondiale.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – IANS)