“Je ne peux pas marcher”: Tiger se retire du tournoi et veut que le leader du LIV Golf, Greg Norman, soit remplacé

Tiger Woods a brossé un tableau incertain de la quantité de golf qu’il peut jouer, déclarant mardi que “je n’ai plus grand-chose dans cette jambe”.

Il n’a pas non plus beaucoup d’espoir que le PGA Tour et la ligue rivale financée par l’Arabie saoudite puissent s’entendre à moins que Greg Norman ne soit le leader de LIV Golf.

“Pas pour le moment. Pas avec leur leadership. Pas avec Greg là-bas et son animosité envers la tournée elle-même”, a déclaré Woods depuis Nassau, aux Bahamas. “Je ne vois pas cela se produire.”

Rory McIlroy a également déclaré à Dubaï il y a deux semaines que Norman devait “quitter la scène à gauche” avant qu’il puisse y avoir des discussions significatives entre le PGA Tour et LIV Golf.

Woods a astucieusement contourné d’autres questions mardi, telles que des détails sur deux opérations inattendues qu’il a subies l’année dernière et si le groupe de 20 hommes du Hero World Challenge devrait obtenir des points pour le classement mondial.

Il a été énergique sur l’effet de LIV Golf, faisant référence aux frictions causées par la ligue rivale et à la façon dont les poursuites font obstacle à toute réconciliation.

“Si une partie a tant d’animosité, quelqu’un essaie de détruire notre tournée, alors comment allons-nous travailler avec ça?” dit Woods.

Phil Mickelson faisait partie des 10 joueurs qui ont déposé une plainte antitrust contre le PGA Tour en août, une poursuite depuis reprise par LIV Golf. Bryson DeChambeau, Peter Uihlein et Matt Jones sont les seuls joueurs encore impliqués en tant que plaignants. Le PGA Tour a depuis déposé une contre-poursuite. Une date de procès est provisoirement prévue pour janvier 2024.

Woods a déclaré que les poursuites devraient être réglées – il a utilisé le mot “séjourner” à plus d’une occasion – ou il n’y a pas de voie à suivre.

Bien marquer en faisant du chariot

Woods est au Albany Golf Club strictement en tant qu’hôte du tournoi. Il a dû déclarer forfait lundi en raison d’une fasciite plantaire au pied droit qui rend trop difficile la marche sur 72 trous, même sur un parcours relativement plat pour un événement de vacances.

Woods a déclaré qu’il affichait de faibles scores à domicile en Floride alors qu’il roulait dans une charrette. Et ses deux prochains événements – un match conçu pour la télévision sur 12 trous le 10 décembre et le championnat PNC avec son fils le week-end suivant – autorisent les chariots.

“Je peux frapper la balle de golf et frapper n’importe quel coup que vous voulez”, a-t-il déclaré. “Je ne peux tout simplement pas marcher.”

Il a déclaré que la fasciite plantaire était liée aux blessures qu’il a subies lors de l’accident de voiture de Los Angeles en février 2021, qui a mis fin à tout espoir qu’il joue régulièrement.

Il y a un an, Woods commençait à peine à prendre son envol avec le pilote et son ambition était de se rendre à St. Andrews pour la 150e édition du British Open. Il a également joué le Masters et le PGA Championship.

Cela représentait neuf tours – quatre à Augusta National, trois au championnat PGA (il s’est retiré après le troisième tour) et deux à St. Andrews.

Woods a senti qu’il faisait des progrès dans les mois qui ont suivi le British Open, seulement pour se blesser au pied droit en essayant de se préparer pour un événement de 72 trous aux Bahamas.

“Lorsque vous avez une fasciite plantaire, la pire chose que vous puissiez faire est de marcher, et je marchais de plus en plus, essayant de préparer mes jambes pour cet événement, et je n’arrêtais pas de l’aggraver”, a-t-il déclaré. “Alors, j’ai dû le fermer.”

Le but est de ne jouer que les championnats majeurs et peut-être un ou deux autres [tourneys]. C’est ça. Physiquement, c’est tout ce que je peux faire. – Tiger Woods sur des problèmes avec sa jambe et son pied droits

Il a dit qu’il prendrait un mois ou deux pour se reposer, ce qui n’affectera pas son programme de golf car il n’allait pas jouer beaucoup, de toute façon.

Cela vient. Woods aura 47 ans le 30 décembre et il a subi à peu près autant de chirurgies que de majors qu’il a remportées (15).

Greg Norman et Woods photographiés dans des moments plus heureux lors du tournoi de la Coupe des présidents 2009. Mardi, Woods a déclaré aux journalistes qu’il n’espérait pas que les séries PGA Tour et LIV Golf puissent s’entendre à moins que Norman ne soit le leader de la ligue rivale financée par l’Arabie saoudite. (Matt Sullivan/Reuters/Fichier)

Gêné par une jambe au British Open

“Le but est de ne jouer que les championnats majeurs et peut-être un ou deux de plus. C’est tout. Physiquement, c’est tout ce que je peux faire. Je vous ai dit que [at] le début de cette année aussi », a-t-il déclaré.

“Je veux dire, je n’ai plus grand-chose dans cette jambe, alors préparez-vous pour les plus gros et j’espère que la foudre tombe dans une bouteille et je suis là-haut en lice avec une chance de gagner, et j’espère que je me souviens comment pour faire ça.”

Il a dit qu’il avait tout fait pour se préparer à St. Andrews, seulement pour que sa jambe agisse sur lui et conduise à un départ anticipé rempli d’émotion. Woods ne prévoit pas de revenir à un autre Open à St. Andrews.

Sa santé n’était pas excellente cette semaine-là au-delà de sa jambe, même si ce n’était pas le COVID-19.

McIlroy, dans une large interview avec le Sunday Independent en Irlande, a déclaré que lui et Woods avaient joué un tour d’entraînement à Ballybunion le jeudi avant le British Open et que McIlroy se sentait malade par la suite.

Il a dit que la sueur coulait de lui et que sa température avait grimpé. McIlroy a appelé Woods, qui a déclaré qu’il se sentait bien. Mais ensuite, Woods lui a envoyé un texto cette nuit-là et a dit qu’il avait des frissons et de la fièvre.

“Et je suis comme, ‘[Expletive], je viens de donner à Tiger COVID !’ C’est horrible!”, A déclaré McIlroy. “Donc, nous avons tous les deux eu le COVID pour l’Open.”

Woods a déclaré qu’il avait testé le coronavirus et qu’il était revenu négatif.

“Est-ce que je me sentais mal? Oui, je ne me sentais pas bien toute la semaine”, a déclaré Woods. “Mais je n’ai jamais eu de test positif.”