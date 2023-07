"Je ne peux pas justifier ce qui s’est passé à Manipur en disant…": Cour suprême

Le juge en chef de l’Inde, DY Chandrachud, a déclaré aujourd’hui que nous ne pouvons pas justifier ce qui s’est passé à Manipur « en disant que ceci et cela se sont produits ailleurs ». Répondant à un avocat qui a parlé de crimes contre les femmes au Bengale, au Rajasthan et au Chhattisgarh, alors qu’il entendait le cas de deux femmes exhibées nues dans le Manipur déchiré par les conflits, le juge en chef a déclaré que nous avions affaire à quelque chose de nature sans précédent — violence dans une situation de lutte communautaire et sectaire.

« Il est indéniable que des crimes contre les femmes ont lieu dans toutes les régions. La seule réponse est la suivante. Vous ne pouvez pas excuser ce qui se passe dans une partie du pays comme Manipur au motif que des crimes similaires se produisent dans d’autres parties. aussi. Les questions sont de savoir comment traitons-nous avec Manipur. Mentionnez que … Êtes-vous en train de dire de protéger toutes les filles de l’Inde ou de ne protéger personne? » a demandé le CJI.

À la demande de l’avocate des femmes qui a fait valoir que les survivantes devraient avoir confiance dans l’enquête, le gouvernement a déclaré qu’il n’avait aucune objection à ce que la Cour suprême surveille l’enquête dans l’affaire,

« Le gouvernement ne dispose pas actuellement des données pour vous dire combien de cas de ce type ont été enregistrés. Cela montre la situation », a déclaré l’avocat principal Kapil Sibal, représentant les femmes, tout en demandant une enquête surveillée par la Cour suprême.

Le tribunal a demandé au Centre combien, sur environ 6 000 FIR, concernaient des crimes contre les femmes. Le Centre a déclaré qu’il n’avait pas la rupture de tels cas pour l’instant. Le tribunal a alors ordonné au Centre et au gouvernement du Manipur de revenir demain avec des informations sur six points :

Rupture des affaires Combien de FIR zéro Combien ont été transférés au poste de police de la juridiction Combien d’arrestations jusqu’à présent Statut de l’aide juridictionnelle aux accusés arrêtés Combien de déclarations au titre de l’article 164 enregistrées jusqu’à présent

La Cour suprême a qualifié les infractions contre les femmes d' »horribles » et a déclaré qu’elle ne voulait pas que l’affaire soit traitée par la police du Manipur. « Le temps presse pour nous, il y a un grand besoin d’avoir une touche de guérison dans l’État », a-t-il déclaré.

La police collaborait avec les coupables qui ont perpétré les violences, a allégué M. Sibal plus tôt lors des disputes, ajoutant que les femmes avaient demandé la protection de la police, mais qu’elles les avaient plutôt emmenées dans la foule.

« Incident du 4 mai. Zéro FIR a été enregistré le 18 mai. Transféré au commissariat concerné en juin. La vidéo est devenue virale le 19 juillet et ce n’est qu’après que ce tribunal en a pris connaissance que les choses ont avancé dans l’affaire. dans l’enquête », a-t-il déclaré. La Cour suprême a également arrêté le Centre, demandant ce qu’il faisait pendant 14 jours.

Le tribunal de grande instance entendait la demande du centre de transférer le cas de deux femmes exhibées nues dans le Manipur déchiré par les conflits vers un autre État.

Kapil Sibal s’est opposé à la décision du Centre de transférer l’affaire au CBI. Les femmes s’étaient également opposées à la demande du gouvernement de transférer l’affaire à l’Assam.

Cependant, le solliciteur général Tushar Mehta a déclaré que le Centre n’avait jamais demandé le transfert de l’affaire à l’Assam. M. Mehta a précisé que le Centre avait demandé un transfert vers n’importe quel endroit jugé approprié par le tribunal.

« Les survivants sont traumatisés et terrorisés. Nous ne savons pas si les survivants diront la vérité à une équipe de la CBI. Ils devraient avoir la confiance nécessaire pour dire la vérité », a déclaré l’avocate principale Indira Jaising, demandant la constitution d’un groupe de haut niveau. comité de femmes membres de la société civile, afin que ces survivantes puissent se manifester et leur dire la vérité.

Le procureur général R Venkataramani a alors déclaré qu’il y avait « trop ​​de complications », à la fois politiques et non politiques, et a proposé une enquête du Bureau central d’enquête (CBI).

Le juge en chef de l’Inde, DY Chandrachud, a observé que la vidéo concernant ces trois femmes n’est pas le seul incident. « Ce qui est arrivé à ces trois femmes n’est pas un incident isolé », a-t-il dit, et a appelé à un mécanisme plus large pour prendre en charge la violence contre les femmes dans l’État du nord-est.

« Cela ressort de l’affidavit du ministre de l’Intérieur. Autant nous voulons rendre justice aux deux femmes, autant nous voulons mettre en place un mécanisme où la justice est accessible à toutes les autres femmes. Nous devons mettre en place un mécanisme pour garantir que les plaintes sont déposées, les FIR sont déposées », a-t-il déclaré.

Il a ensuite demandé à l’AG combien de FIR avaient été enregistrées jusqu’à présent concernant la violence à l’égard des femmes.

Les deux femmes ont déposé des requêtes à la Cour suprême contre le centre et le gouvernement du Manipur. Les requêtes demandent à la Cour suprême de statuer suo motu sur l’affaire et d’ordonner une enquête équitable et impartiale.

Les victimes ont également demandé que leur identité soit protégée. Les deux femmes ont été appelées « X » et « Y » dans les documents judiciaires. Ils ont demandé une enquête menée par un SIT indépendant dirigé par un officier de police de rang IG, et le transfert du procès en dehors de l’État. Déclarant qu’ils n’ont aucune confiance dans la police d’État, ils ont également demandé la sécurité pour eux-mêmes et une instruction pour l’enregistrement de leur déclaration en vertu de l’article 164 du CrPC par le magistrat de la région la plus proche. Cela arrive à un moment où le centre a déjà transféré l’affaire au CBI.

Le 20 juillet, la Cour suprême, prenant suo motu connaissance de l’horrible vidéo, a observé qu’elle était « profondément troublée », affirmant que l’utilisation des femmes comme instruments pour perpétrer la violence est « tout simplement inacceptable dans une démocratie constitutionnelle ».

Un banc dirigé par le juge en chef de l’Inde avait ordonné au Centre et au gouvernement de Manipur de prendre immédiatement des mesures correctives, de réhabilitation et préventives et de l’informer des mesures prises.

Le 27 juillet, le Centre a informé la Cour suprême qu’il avait transféré l’affaire à la CBI, affirmant que le gouvernement avait « une tolérance zéro envers tout crime contre les femmes ».

Le ministère de l’Intérieur (MHA), dans un affidavit déposé par l’intermédiaire de son secrétaire Ajay Kumar Bhalla, a également exhorté le tribunal supérieur à transférer le procès en dehors de Manipur dans l’affaire pour la conclusion du procès dans un délai déterminé. Jusqu’à présent, sept personnes ont été arrêtées dans cette affaire.