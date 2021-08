«Je ne peux pas faire ça»: le sauteur à la perche olympique canadien et la star d’OnlyFans déplorent une «année de merde» après avoir échoué avec les 3 tentatives aux Jeux

La sensation Internet Newman a mené une campagne lamentable à Tokyo, ne laissant aucune marque alors qu’elle s’est effondrée la première fois en demandant au groupe A de quitter son rêve déclaré de remporter le titre en lambeaux.

Maintenant, la reine autoproclamée du « saut à la perche », qui répertorie son hymne comme chanson pop « I Can Have it All » de DJ Khaled, a fourni une réaction émotionnelle à son compte Instagram de plus de 526 000, dont certains paient 19,99 $ par mois. pour accéder à son contenu parfois impertinent sur le site d’abonnement OnlyFans.

« Ce fut une année absolument merdique pour moi sur la piste », la Canadienne a affirmé à ses fans, leur disant qu’elle « allait bien » tout en présentant sa « vérité de 2021 ».

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par 🇨🇦Alysha Newman Oly🇨🇦 (@alyshanewman)

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par 🇨🇦Alysha Newman Oly🇨🇦 (@alyshanewman)

« Tout ce qui aurait pu mal tourner s’est mal passé. Vous pouvez regarder mon année 2021 et dire que j’ai touché le fond dans ma carrière de saut à la perche ou vous pouvez dire, ‘putain, Alysha – regardez les montagnes, les obstacles et tout ce que vous mettez avec.’

« Ce n’était pas facile. C’était vraiment dur pour ma famille, mes entraîneurs et surtout moi et ma santé mentale. Ce n’est un secret pour personne que j’ai eu du mal cette année mais, il y a quelques semaines, je me tenais sur la piste en pleurant, en regardant mon entraîneur et en disant : ‘Je ne peux pas faire ça.' »

Malgré sa souffrance, la photogénique Newman a tout de même réussi à fournir des abonnés à son compte sur le site, qui est souvent associé à des modèles fournissant du contenu classé X, avec des mises à jour régulières.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par 🇨🇦Alysha Newman Oly🇨🇦 (@alyshanewman)

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par 🇨🇦Alysha Newman Oly🇨🇦 (@alyshanewman)

Après son arrivée au Japon, elle leur a dit : « Voyager en tant qu’olympien n’est pas que faste et glamour – c’est en fait assez épuisant. Il a fallu 28 heures au total pour se rendre à Tokyo. »

La jeune femme de 27 ans a semblé rafraîchie pour le lancement phare des Jeux, disant à ses abonnés qu’elle avait des « sentiments de cérémonie d’ouverture » tout en accompagnant son point de vue d’une série de cœurs.

Elle les a ensuite informés qu’elle prenait un bain de soleil pendant son voyage, décrivant « prendre un peu de vitamine D » comme « mon moyen préféré de se détendre et de se préparer pour les Jeux ».

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par 🇨🇦Alysha Newman Oly🇨🇦 (@alyshanewman)

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par 🇨🇦Alysha Newman Oly🇨🇦 (@alyshanewman)

Newman a montré son uniforme national et a régulièrement demandé à son public si elle devait passer en direct tout en regardant les événements en coulisse, bien qu’il y ait eu quelques problèmes avec ce plan.

« Désolé les gars, » dit-elle dans une mise à jour, ajoutant des bisous. « Je viens d’être de nouveau appelé à subir des tests de dépistage de drogue. Je ne pouvais pas aller en direct ce soir mais je promets de le faire cette semaine. »

En entrant dans le village olympique très restreint, Newman a déclaré : « Ville verrouillée ici au Japon – la sécurité avec nous partout. Voici un aperçu de ce qu’il a fallu pour entrer dans le village. »

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par 🇨🇦Alysha Newman Oly🇨🇦 (@alyshanewman)

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par 🇨🇦Alysha Newman Oly🇨🇦 (@alyshanewman)

La photo de bannière de Newman sur le site extrêmement populaire montre la star montrant son corps tonique dans une robe moulante, invitant les lecteurs à « me rejoindre à Tokyo aux Jeux Olympiques d’été de 2021 » tout en se disant « l’une des meilleures perchistes féminines du monde. »

La prestigieuse compétition, cependant, s’est avérée être une épreuve à oublier, a maintenant confié Newman.

« Pas physiquement, mais mentalement, j’étais complètement épuisé » a-t-elle déclaré, s’exprimant dans une semaine lorsque la superstar de la gymnastique de l’équipe américaine, Simone Biles, a fait la une des journaux pour s’être retirée d’une série d’événements citant des problèmes de santé mentale.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par 🇨🇦Alysha Newman Oly🇨🇦 (@alyshanewman)

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par 🇨🇦Alysha Newman Oly🇨🇦 (@alyshanewman)

« J’étais à court de promesses, de contrats et de gens qui disaient : ‘Alysha, ne t’inquiète pas : tu viens toujours quand c’est important.’ Mais ce que les gens n’ont pas réalisé, c’est que je n’étais pas cette Alysha en 2021. J’étais Alysha qui avait besoin d’une pause. Une pause du saut à la perche, de la vie, de moi-même et de mes pensées.

« Personne ne vous prépare à des moments comme celui-ci dans la vie. Avoir l’impression de laisser tomber votre équipe, un pays et vraiment vous-même. Je ne cherche pas la pitié, juste la transparence et je veux que vous sachiez que mon équipe et moi avons fait tout ce que nous pourrait me préparer pour les Jeux. »

Ayant déjà apparu dans des publicités de lingerie, Newman a taquiné les fans que leur « voeu est mon commandement » lorsqu’elle a lancé son compte OnlyFans en juin.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par 🇨🇦Alysha Newman Oly🇨🇦 (@alyshanewman)

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par 🇨🇦Alysha Newman Oly🇨🇦 (@alyshanewman)

Elle admet que son avenir est maintenant quelque peu incertain. « Je sais pertinemment que j’ai tellement plus à donner à ce sport et à la vie mais, pour le moment, nous devrons mettre cela en pause », a-t-elle dit, remerciant « tous ceux qui ont tendu la main ».

« Cela ne passe jamais inaperçu et votre soutien et votre amour sont ce qui garde ce sourire sur mon visage. Honnêtement, je suis tellement heureux que mes Jeux Olympiques soient terminés parce que je peux enfin retrouver la santé. Je peux rentrer chez moi et prendre soin de moi – quelque chose que je aurait dû le faire il y a longtemps. »

Newman n’a pas réussi à se qualifier pour la finale des Jeux olympiques de Rio en 2016. Le Canada avait remporté 14 médailles à Tokyo mardi après-midi, dont trois médailles d’or.