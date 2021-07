Lionel Messi a parlé de son soulagement après avoir finalement mis fin à sa sécheresse de trophée avec l’Argentine en remportant la Copa America 1-0 contre le Brésil à Rio de Janeiro dimanche.

Messi, 34 ans, avait déjà goûté à la défaite lors de trois finales de Copa et d’une finale de Coupe du monde avec l’Argentine, avec ses détracteurs, à la maison et à l’étranger, remettant souvent en question sa capacité à mener son pays à l’argenterie.

Cependant, à la cinquième demande, Messi a finalement remporté une finale majeure avec l’Argentine alors que le but d’Angel Di Maria à la 22e minute au Maracana a mis fin à la celui de l’Albiceleste 28 ans d’attente pour un trophée.

« J’étais proche plusieurs fois », a déclaré un Messi visiblement ému aux journalistes après le match. « Je savais que cela finirait par arriver. Je suis reconnaissant à Dieu de m’avoir donné ce moment, au Brésil contre le Brésil. Je pense qu’il gardait ce moment pour moi.

« Je ne pense toujours pas que nous soyons conscients de ce que nous avons fait, au-delà de devenir champions. Maintenant, nous sommes vraiment heureux, en train de célébrer, mais c’est un match pour les livres d’histoire, battre le Brésil en finale au Brésil.

« C’est fou. Je ne peux pas expliquer à quel point je me sens heureux. J’ai été triste plusieurs fois [with Argentina after tournaments] mais je savais que cela arriverait et il n’y a pas de meilleur moment. Cette équipe l’a mérité. »

Messi a été nommé joueur du tournoi de la Copa America et a partagé le Soulier d’or de la compétition avec la Colombie Luis Diaz. Les deux joueurs ont marqué quatre buts. Messi a également réalisé cinq passes décisives.

À temps plein, les joueurs argentins ont couru vers Messi et l’ont jeté en l’air en reconnaissance de son rôle dans leur course à la finale.

Messi, qui est agent libre après l’expiration de son contrat avec Barcelone le 30 juin, a également partagé un moment intime à temps plein avec le Brésilien. Neymar et le sélectionneur argentin Lionel Scaloni, auquel il a ensuite rendu hommage.

« C’est au mérite de [Scaloni] à cause de tout ce qu’il a fait et de ce qu’il a construit », a ajouté l’attaquant. « Le processus avec lui a commencé il y a trois ans et a connu une croissance constante.

« Il a su construire un groupe spectaculaire, un groupe gagnant. Il mérite la reconnaissance. Cela fait longtemps que l’Argentine n’était pas championne d’Amérique du Sud et nous l’avons encore gagné sous lui. »

Messi a tout gagné dans le match de club avec Barcelone et a été nommé meilleur joueur du monde à six reprises. Cependant, le succès avec l’Argentine lui avait toujours échappé.

Il a remporté la Coupe du monde des moins de 20 ans et une médaille d’or olympique avec les moins de 23 ans, mais a connu la défaite lors des finales de la Copa America 2007, 2015 et 2016 et a été du côté des perdants contre l’Allemagne lors de la finale de la Coupe du monde 2014 au Brésil.

Messi, qui a cassé Javier Mascheranorecord d’apparition de l’Argentine pendant le tournoi, passant à 151 sélections, veut maintenant que l’Argentine prenne sa forme dans la Coupe du monde de l’année prochaine au Qatar, quand il aura 35 ans.

« Quand vous gagnez, vous devez profiter de cet élan », a-t-il déclaré. « C’est plus facile quand les résultats vous accompagnent. Il faut en profiter [win] et cette sélection de joueurs.

« Je leur ai dit qu’ils étaient l’équipe nationale du futur et je n’avais pas tort. Ils l’ont prouvé en remportant cette Copa. Nous travaillons ensemble depuis un certain temps maintenant. C’est un super groupe de gars. Je suis heureux d’être partie de ce groupe. »

Après une longue saison, Messi aura maintenant un peu de temps libre avec son avenir au niveau du club non résolu. Le président du Barça, Joan Laporta, a déclaré que Messi souhaitait signer un nouvel accord, mais les problèmes financiers du club retardent l’enregistrement d’un nouvel accord potentiel avec la Liga.