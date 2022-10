Je ne peux pas dormir parce que les rats ont envahi ma maison et mâché toutes mes affaires – je n’ai nulle part où aller

Un homme HANDICAPÉ affirme qu’il est incapable de manger ou de dormir en raison d’une infestation de rats dans sa propriété.

Michael Rutherford, 57 ans, vit chez lui à Grimsby depuis 22 ans, mais dit avoir réalisé que sa maison était infestée de rongeurs début septembre.

Michael Rutherford affirme qu’il ne peut ni manger ni dormir à cause d’une infestation de rats dans sa maison Crédit : MEN Media

M. Rutherford affirme que la lutte antiparasitaire a découvert un “trou massif” dans le mur de sa cuisine et a mis de la mort aux rats au fond des placards Crédit : MEN Media

Il s’est réveillé dans son lit après avoir entendu un bruit et a repéré un rat qui courait dessus.

Les rongeurs se frayent maintenant un chemin à travers ses meubles, ses vêtements et ses chaussures et trempent sa cuisine dans l’urine.

M. Rutherford a déclaré à Grimsby Live: «J’ai réalisé qu’ils étaient partout dans ma maison et qu’ils avaient tout mâché en morceaux. Je n’ai plus rien – juste un canapé et un matelas par terre dans ma chambre. Je peux les entendre la nuit mâcher. Je n’ai ni dormi ni mangé et je n’ai nulle part où aller.”

M. Rutherford a contacté son fournisseur de logements, Sanctuary Housing, pour les informer de la situation et ils ont envoyé un agent de lutte antiparasitaire.

Mais parce qu’il a un chien, la mort aux rats n’a été laissée que dans son jardin et non à l’intérieur de sa maison.

M. Rutherford a déclaré: “Il est revenu une semaine plus tard et cette fois, il a laissé le poison à l’intérieur de ma maison. Mais pendant son absence, ils mordaient à travers mes portes, alors je leur ai fabriqué un piège.

“Là où ils avaient mordu à travers mes portes, j’ai mis un tas de mastic parce que je ne savais pas d’où ils venaient.”

M. Rutherford a ajouté qu’un matin, il avait remarqué que le mastic menait à un trou sous son évier de cuisine.

Lorsque le contrôleur antiparasitaire est revenu pour une seconde, il lui a dit d’où les animaux semblaient venir.

M. Rutherford a ajouté: “Je lui ai dit:” Ils viennent de là-bas, mon pote “et il a dit qu’il ne pouvait pas descendre là-bas.

« Ils n’ont rien fait pour moi. J’ai dit qu’ils ne pouvaient pas laisser de poison dans ma maison et il l’a fait, puis il m’a dit qu’il ne pouvait pas descendre d’où venaient les rats, alors je lui ai demandé de partir poliment parce qu’il n’avait rien fait.

“ILS N’ONT RIEN FAIT POUR MOI”

M. Rutherford affirme que la lutte antiparasitaire a visité la maison pour la troisième fois et a découvert un “trou massif” dans le mur de sa cuisine et a mis de la mort aux rats au fond des placards, mais il dit que cela n’a fait aucune différence.

Un porte-parole de Sanctuary Housing a déclaré que les travailleurs visiteront à nouveau la propriété cette semaine et se sont «engagés» à soutenir M. Rutherford.

Le locataire inquiet a dit qu’avant de s’endormir, il attache la porte de sa salle de bain à la porte de sa chambre avec un foulard pour s’assurer que les rats n’apportent pas le poison à un endroit où son chien âgé pourrait l’obtenir.

“Mon chien a 14 ans et c’est ma vie. Si quelque chose lui arrivait, je serais dévasté, je ne sais pas ce que je ferais”, a-t-il déclaré.

Un rendez-vous a été pris pour le 10 novembre lorsque les travailleurs de Sanctuary Housing doivent démonter sa cuisine, remplir les trous d’où viennent les rats, puis remettre les mêmes éléments de cuisine, même si M. Rutherford dit qu’ils « sentent l’urine de rat ». .”

‘JE NE PEUX PAS MANGER. JE NE PEUX PAS DORMIR’

M. Rutherford a déclaré: “Je n’ai pas mangé dans cette cuisine depuis des semaines. Tout ce que je fais dans la cuisine, c’est faire cuire le poulet de mon chien dans une mijoteuse et faire une tasse de thé. Je ne peux pas manger, je ne peux pas dormir, j’ai l’impression que je vais craquer et ils me disent qu’ils vont revenir le 10 novembre pour démonter ma cuisine, reboucher des trous et remonter la même cuisine.

“Cette cuisine est ici depuis 32 ans et ils devraient m’installer une nouvelle cuisine, je dois en avoir une.

“Cette cuisine tombe en morceaux, elle sent l’urine de rat et est pleine de trous. Et le 10 novembre, c’est trop loin.

“J’ai sonné environ huit fois pour leur dire que je vais avoir une panne, que je veux quitter la propriété – mais je n’ai nulle part où aller. C’est de la folie.”

M. Rutherford, un alcoolique en convalescence, a déclaré que la situation lui donnait envie de boire à nouveau.

“J’ai peur que ça me fasse boire à nouveau. Le poids que j’ai perdu est incroyable”, a-t-il ajouté.

Un porte-parole de Sanctuary Housing a déclaré: «Nous sommes en contact régulier avec M. Rutherford et le mois dernier, nous avons employé un entrepreneur en lutte antiparasitaire pour enquêter sur ce problème et lui offrir un soutien.

“L’entrepreneur a effectué une visite de suivi le vendredi 21 octobre, effectuera une nouvelle visite cette semaine et nous restons déterminés à travailler avec M. Rutherford et notre entrepreneur pour nous assurer que ce problème est résolu.”