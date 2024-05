Par Brian Gallagher pour Dailymail.com





Gwen Stefani termine son week-end en célébrant son fils aîné Kingston, qui a eu 18 ans dimanche, tandis que son père Gavin Rossdale célèbre également son fils.

Kingston est l’aînée des trois enfants qu’elle partage avec le leader de Bush, Gavin Rossdale, avec qui elle a été mariée de 2002 à 2015, avec Zuma, 15 ans, et Apollo, 10 ans.

Le chanteur de 54 ans – qui a arboré un look en dentelle lors des ACM Awards plus tôt en mai – s’est rendu sur Instagram dimanche, partageant un collage vidéo de photos de Kingston au fil des années.

« Le plus joyeux des anniversaires à Kingston, mon premier-né :) je ne peux pas croire que tu as 18 ans aujourd’hui… je t’aime ! » dit Stéfani.

Le message comprenait un collage vidéo sur le morceau UB40 Kingston Town, y compris des vidéos de Stefani nourrissant son fils avec de la nourriture pour bébé.

Les photos et la vidéo le montrent vieillissant, y compris une vidéo dans laquelle il joue de la guitare, suivant apparemment les traces musicales de ses parents.

Le message présente également un certain nombre de clichés avec le beau-père de Kingston, Blake Shelton, ainsi que le reste de ses enfants.

Le message se termine par une brève vidéo de Kingston disant qu’il possède une boule de cristal qui « indique l’avenir », ajoutant: « il fallait vraiment la trouver ».

Le père de Kingston, Gavin Rossdale, a également partagé dimanche un message de célébration de l’anniversaire de Kingston.

« JOYEUX ANNIVERSAIRE KINGSTON -18 aujourd’hui et un grand pas vers votre avenir », a commencé Rossdale dans son message d’anniversaire.

« Jusqu’à présent, c’est la meilleure course de ma vie et j’ai hâte de voir où tu vas à partir d’ici. J’ai une confiance totale en vous et j’admire profondément l’homme qui est en vous », a-t-il déclaré.

«Vous avez de la grâce, du charme et de l’humilité. vous êtes au volant de votre destin, alors choisissez judicieusement », a ajouté son célèbre père.

Le chanteur de Bush a ajouté : « Votre talent musical est fou et bientôt le monde entendra votre cœur chanter ».

« Suivez votre muse, restez curieux et continuez à créer. Je ne pourrais pas t’aimer plus que moi », a-t-il insisté.

‘Je vous souhaite tout le bonheur, toute la santé et toute la créativité. je t’aime papa », a conclu Rossdale.

Il a été révélé plus tôt ce mois-ci que Stefani revenait en tant qu’entraîneur pour la saison 26 de The Voice alors que le remaniement du casting verra deux nouveaux juges et un revenir pour réclamer à nouveau son siège.

La chanteuse de 54 ans de No Doubt – dont l’ex-mari Gavin Rossdale a fait ses débuts avec une nouvelle petite amie qui est un sosie pour elle – faisait partie du nouveau line-up partagé par NBC lundi.

Gwen sera rejointe par deux nouveaux coachs – le rappeur Snoop Dogg et le crooner Michael Bublé – ainsi que Reba McEntire qui est au programme depuis la saison 24.