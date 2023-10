Pourquoi le mariage d’une personne devrait-il avoir une incidence sur la possibilité de changer de sexe ? (Photo : Yuichi YAMAZAKI / AFP)

Lorsqu’il s’agit de progresser Les droits LGBT+, au Royaume-Uni et à l’étranger, peuvent donner l’impression d’un pas en avant et de deux pas en arrière.

Cette semaine, un jugement historique au Japon a statué qu’exiger que les personnes trans soient stérilisées avant de changer les marqueurs légaux de genre était inconstitutionnel.

Il y a bien sûr lieu de se réjouir – la loi a été à juste titre critiquée pendant des années pour être abusive, cruelle et violer les droits humains des personnes – mais la décision est toujours teintée de tristesse et nous rappelle jusqu’où nous devons aller. dans la poursuite de l’égalité.

Non seulement parce que les juges ont refusé de se prononcer pleinement sur une nouvelle clause cruelle exigeant que les organes génitaux d’une personne trans doivent « ressembler » au sexe opposé, mais aussi parce qu’il est possible que les politiciens de ce pays socialement conservateur combattent ou échouent à mettre en œuvre cette clause. décision.



Les 11 pays d’Europe et d’Asie centrale exigeant la stérilisation des personnes trans qui souhaitent que leur identité de genre soit formellement reconnue Selon TGEUvoici les 11 pays : Andorre

Bosnie-Herzégovine

Chypre

République tchèque

Kazakhstan

Kosovo

Lettonie

Monténégro

Roumanie

Slovaquie

Turquie Cela ne prend pas en compte les pays d’Europe et d’Asie centrale qui ne disposent pas de procédure légale de reconnaissance du genre – ni les pays en dehors de cette zone.

Cela signifie que parmi les cinq « conditions » arbitraires et inhumaines que les personnes trans doivent remplir pour changer de genre – être âgé de plus de 18 ans, être célibataire, ne pas avoir d’enfants mineurs ; ayant des organes génitaux qui ressemblent à ceux du sexe opposé et n’ayant aucune capacité de reproduction – il en reste encore quatre.

C’est absurde : pourquoi le mariage d’une personne devrait-il avoir une incidence sur sa capacité à changer de sexe ?

Pour un pays moderne et avancé, l’approche japonaise des droits LGBT+ ne s’est pas améliorée autant que dans de nombreux autres endroits dans le monde.

À titre d’exemple, c’est le seul pays du G7 qui ne reconnaît pas l’égalité du mariage.

Voir les jugements sur l’égalité LGBT+, bons et mauvais, me fait réfléchir à mes propres expériences et à la chance que j’ai eu d’avoir grandi en Islande, un pays qui n’impose pas de lois aussi inhumaines.

Mon pays d’origine est allé encore plus loin depuis, et les personnes trans peuvent désormais changer leur marqueur légal de genre au début de leur transition, en mettant à jour leur carte d’identité pour naviguer dans la société avec des documents qui reflètent et correspondent mieux à qui elles sont réellement.

C’est terrifiant de penser que j’aurais été forcé d’être stérilisé, et j’imagine que pour les personnes trans qui veulent devenir parents, c’est une perspective horrible que votre gouvernement et votre pays ne veuillent pas que vous vous reproduisiez simplement à cause de qui vous êtes. .

La façon dont des clauses comme celle-ci peuvent être adoptées est vraiment déchirante et nous en dit long sur la façon dont les personnes trans sont maltraitées dans le monde et sur la façon dont les gens ne nous considèrent pas pleinement comme égaux aux autres êtres humains.

Et cela montre à quel point les progrès peuvent être lents – même l’introduction de cette clause, en 2003, faisait partie d’une loi qui permettait pour la première fois de changer de sexe. Les victoires pour les droits LGBT+ semblent souvent teintées de défaites.

Des changements comme celui-ci sont cruciaux pour les personnes trans : être obligées d’utiliser une pièce d’identité qui ne reflète plus la façon dont nous vivons peut entraîner de graves problèmes.

Cela peut poser des problèmes lorsque les gens utilisent les services publics, lorsque nous voyager et même quand nous demander de l’aide médicale.

Au Japon, ceux qui s’opposent à la décision du tribunal ont avancé les mêmes arguments éculés qui sont familiers à ceux d’entre nous au Royaume-Uni qui passent leurs journées à lutter contre les idées fausses avancées par les voix anti-trans.

Les arguments selon lesquels « les femmes ne se sentent pas en sécurité » autour des femmes trans en particulier, et que cela pourrait provoquer une « confusion juridique ».

Ce ne sont, à mon avis, pas des arguments crédibles – tout ce que des décisions comme celle-ci permettront, c’est de permettre aux personnes trans de vivre dignement dans la société.

C’est tout ce que nous voulons.

Heureusement, il semble que les opinions changent au Japon, car de récents sondages montrent un soutien accru aux lois favorables aux LGBT+, comme la reconnaissance de l’égalité du mariage.

J’espère que ce jugement historique au Japon aura un effet d’entraînement et ouvrira la voie à davantage de changements et à l’égalité des droits pour les personnes transgenres dans cette région et dans le monde entier.

Le Japon a peut-être supprimé l’obligation pour les personnes trans d’être stérilisées, mais on estime qu’il reste encore 11 pays d’Europe et d’Asie centrale qui en ont encore une, dont la Turquie et la Finlande.

Des progrès sont réalisés dans certains endroits, comme en Suède, où les personnes trans qui ont été contraintes de se faire stériliser sont désormais indemnisées, mais il reste clairement un long chemin à parcourir.

Il suffit de regarder l’hostilité envers la communauté au Royaume-Uni pour s’en rendre compte.

Même si la Grande-Bretagne n’est pas aussi hostile institutionnellement envers les personnes LGBT+ que la société japonaise, les lecteurs réguliers sauront que nous ne manquons pas de défis.

En tant que personne trans, il est épuisant de voir nos politiciens nous utiliser comme un ballon de football politique dans un pays qui a des problèmes bien plus urgents que les personnes trans utilisant les toilettes publiques ou les femmes trans hébergées dans des quartiers réservés aux femmes.

Les personnes trans font partie de toutes les sociétés du monde et continueront d’exister, peu importe ce que nous lancent les gouvernements et les sirènes qui s’opposent à nos droits.

Parce qu’en fin de compte, être trans fait partie de la diversité ordinaire de la vie.

Plus tôt nous en prendrons conscience, en tant que société et en tant que monde, plus tôt nous pourrons prendre des mesures pour garantir les droits des personnes trans, éradiquer les préjugés et la discrimination et trouver des moyens de vivre en harmonie ensemble.

Des décisions comme celle du Japon susciteront toujours des sentiments mitigés, car chaque signe de progrès nous rappelle jusqu’où nous devons aller pour garantir que les personnes LGBT+ puissent vivre dans la dignité.

Parce que où que nous soyons dans le monde, quel que soit notre sexe ou notre orientation, c’est quelque chose que nous méritons tous.

