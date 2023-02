Je ne peux pas croire qu’Adil Durrani puisse tomber si bas, dit le frère de Rakhi Sawant, Rakesh

Rakesh Sawant, le frère de l’acteur et concurrent de Bigg Boss, Rakhi Sawant, a réagi après qu’un FIR a été déposé contre le mari de sa sœur, Adil Durrani, alléguant qu’Adil lui avait pris de l’argent et des bijoux.

Alors qu’il parlait aux médias à l’extérieur du poste de police d’Oshiwara à Mumbai, Rakesh a déclaré : “Je n’aurais jamais pensé qu’il s’abaisserait à un tel niveau. Nous avons même pardonné deux ou trois fois. Le lendemain du décès de notre mère, lorsque nous sommes allés chez Rakhi pour la nourrir, cette fois nous avons remarqué que le visage de Rakhi était enflé. Elle pleurait, quand nos proches lui ont demandé, puis elle a révélé qu’Adil l’avait battue le même jour que notre mère est décédée.





Il a ajouté : “Et quand nous avons vu des marques sur le corps de Rakhi, nous nous sommes mis tellement en colère que nous avons demandé à Rakhi de faire son examen médical à l’hôpital Cooper. Avant le rituel du 13e jour de notre mère, les bijoux de Rakhi et de sa mère et l’argent a été volé.”





“J’ai parlé à Adil le jour même où il a levé la main sur ma sœur. Il s’est mal comporté avec nous au cours de l’appel et il a dit que c’était notre affaire personnelle. Mais il ne peut pas se conduire mal comme ça. Et ceux qui disent que les hindous et les musulmans devraient unir à l’heure d’aujourd’hui. C’est le résultat », a-t-il poursuivi.

Le frère de Rakhi a déclaré: “Cet homme peut s’abaisser si bas juste pour l’argent. Il avait du temps et de la vie à passer avec Rakhi mais il l’a ruiné. Il voulait juste jouer le jeu en ne disant rien à ce sujet. Quand le matin, il est venu pour battre Rakhi et maintenant FIR a été déposée pour agression physique et dot. Il a utilisé l’argent de Rakhi sur la propriété de Dubaï. Lorsqu’il prévoyait d’acheter une propriété à Dubaï, je lui ai demandé d’utiliser son propre argent et de ne pas le prendre à Rakhi. Il a essayé de tromper Rakhi mais notre mère nous a protégés avec ses bénédictions.

Rakhi a affirmé mardi : « Il est venu me battre à la maison le matin, j’ai immédiatement appelé la police. Il se rend fréquemment chez moi et donne des menaces. Aujourd’hui encore, il est venu me battre à la maison et j’avais peur. Il a dit que vous m’avez diffamé dans les médias.”

La police a déposé un FIR sous IPC Sec 406 et 420 contre Adil Durrani et l’a convoqué pour interrogatoire. Rakhi, le mois dernier, a révélé qu’elle avait épousé Adil en 2022. S’adressant à Instagram, elle a partagé une photo de leur prétendu certificat de mariage qui montre que le mariage a eu lieu le 29 mai 2022.

Pendant ce temps, Rakhi a également publié une vidéo sur Instagram où elle est vue en train de guirlander Adil et a partagé une vidéo d’elle avec Adil et ce qui semble être un Qazi officiant une cérémonie. Depuis que Rakhi a annoncé la nouvelle de son mariage sur les réseaux sociaux, plusieurs rapports ont fait surface affirmant qu’Adil avait nié s’être marié avec Rakhi. Des photos du duo ont fait le tour d’Internet. Quelques jours plus tard, Adil s’est rendu sur son compte Instagram et a confirmé son mariage avec Rakhi.

