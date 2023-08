« Je ne peux pas continuer »: l’angoisse de la mère après le viol de sa fille – et le mari et le fils meurent en essayant de la sauver | Nouvelles du monde

« Je ne peux pas continuer Dieu, aidez-moi s’il vous plaît », dit une mère alors qu’elle s’efforce de comprendre ce qui est arrivé à sa famille.

Sa douleur et son traumatisme sont inimaginables. Sa fille de 21 ans a été violée en groupe, agressée et exhibée nue par une foule dans le nord-est Inde. Son mari et son fils de 19 ans ont été matraqués à mort alors qu’ils tentaient de la sauver.

Eux et d’autres ont été pris dans le vortex de affrontements ethniques entre la communauté hindoue majoritaire Meitei et la tribu minoritaire chrétienne Kuki-Zomi qui ont englouti l’État reculé de Manipur, à côté de la frontière avec le Myanmar.

Lorsque leur village a été attaqué et incendié, ils ont tenté de s’échapper mais ont été rattrapés par une foule. Les femmes ont été obligées de se déshabiller sous la menace d’une arme.

Dans une déclaration partagée avec Sky News, la jeune femme a déclaré que les hommes avaient crié « si vous ne vous déshabillez pas, nous vous brûlerons vifs ».

Une vidéo virale de l’incident qui montre que le crime horrible a provoqué l’indignation à travers le pays.

Dans une interview accordée à Sky News, sa mère a pleuré en disant « ma fille n’est pas stable mentalement, elle a du mal à faire face, aucun mot ne peut exprimer son état ».

Les corps de son mari et de son fils et celui de 90 autres victimes se trouvent toujours dans les morgues des hôpitaux de la capitale de l’État, Imphal.

Elle a poursuivi: « Je souhaite que nous ne vivions plus avec ceux qui nous ont violées et assassinées, je veux voir les restes de mon mari et de mon fils et leur donner un enterrement convenable. »

Il n’y a pas de fermeture pour Theim et Thang Piang, parents de l’étudiant universitaire de 21 ans Hanglalmuan Vaiphei.

Il a été interpellé par la police pour avoir partagé une publication sur Facebook critiquant le ministre en chef et a été emmené dans une prison de la capitale.

Alors qu’il revenait d’un rendez-vous d’audience sous garde à vue, il a été enlevé par une foule et battu à mort.

« Il aurait dû être en vie aujourd’hui, même dans ce conflit », dit Theim en s’effondrant. « Après tout, il était sous la garde de la police et du gouvernement.

« Il me manque tellement, je suis maintenant brisée émotionnellement, physiquement et mentalement. Chaque fois que nous sommes à table, je m’attends à ce qu’il me rejoigne », dit-elle.

Image:

Étudiant à l’université Hanglalmuan Vaiphei





Elle n’est pas seule. Au moins 130 personnes ont été tuées dans les affrontements ethniques et il n’y a aucun signe d’arrêt.

Dans la vallée d’Imphal, les Meira Paibis ou les « femmes porteuses de la torche » composées de mères Meitei acquièrent une notoire réputation d’être des justicières. Ils sont vénérés pour garder les valeurs morales de la communauté, mais sont maintenant à la pointe de cette agitation.

Ils sont partout, procédant à des interpellations et à des fouilles de véhicules, y compris des camions militaires et des soldats.

Anima, un chef à l’un des postes de contrôle de Bishnupur, a déclaré à Sky News : « Nous vérifions les armes et les matériaux de fabrication de bombes qui sont passés en contrebande pour les Kukis. »

Sur la vidéo des femmes nues défilant, Anima déclare : « Nous condamnons absolument cet incident. Nous avons brûlé la maison du principal auteur.

« Mais qu’en est-il de nos filles qui ont été violées et devenues sans abri ? Nous n’avons ni preuves ni vidéos. Pourquoi tout le monde est-il si préoccupé par cette seule vidéo ? »

« Ils ont brûlé nos maisons »



La violence n’épargne personne. Hijam Singh, un Meitei d’Imphal, cherche désespérément des nouvelles de sa fille de 17 ans.

Luwangbi Linthoingambi a disparu il y a plus de trois semaines après avoir assisté à l’un de ses cours. Elle et son amie ont été vues pour la dernière fois à moto se dirigeant vers une zone tribale.

« Je sens qu’elle est très vivante, même quand les gens disent qu’elle serait morte. Je sens qu’elle est vivante », dit-il.

Il dit qu’il garde toujours espoir car son sac, ses vêtements ou son corps n’ont pas été retrouvés. Il a frappé aux portes, mais pour beaucoup comme lui, il y a plus de questions que de réponses à Manipur aujourd’hui.

S’étouffant, il dit : « Si ma fille est tuée, ils peuvent considérer que c’est une victoire. Mais si je peux pardonner, cela peut aussi être une victoire.