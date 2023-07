Je ne peux pas avoir de relations sexuelles après m’être cassé le dos… alors je me suis tournée vers l’IA pour sauver ma carrière, déclare la star du porno Adriana Chechik

La star de PORN Adriana Chechik est sur le point de faire son retour après s’être brisé le dos dans une fosse à mousse en créant du contenu à l’aide de l’IA.

Le streamer Twitch collaborera avec la société d’influence de l’IA, Forever Voices AI, pour se transformer en chatbot.

2 Adriana se taille une nouvelle niche – en tant que pionnière du porno IA Crédit : Getty

2 Cela vient après que la star a révélé qu’elle avait du mal à avoir des relations sexuelles après s’être cassé le dos Crédit : Instagram/bratnasty69

Les utilisateurs payants pourront avoir des conversations intimes avec un robot qui sonne de la même manière que l’influenceur adulte – et est personnalisé selon leurs intérêts, selon ses algorithmes avancés.

Adriana, 31 ans, a déclaré qu’elle ne pouvait plus faire face à la création de contenu érotique à la suite d’un accident éreintant lors de la convention de jeu TwitchCon.

Dans un Instagram en direct en mars, Adriana a révélé que l’incident d’horreur avait eu un grand impact – la laissant incapable d’avoir des relations sexuelles.

Les séquelles de sa blessure ont rendu le sexe angoissant, tandis que son soulagement de la douleur après l’accident l’a empêchée d’avoir des orgasmes.

Adriana a avoué : « Je ne fais pas l’amour. J’ai essayé et c’était tellement douloureux.

« De plus, à cause des bloqueurs de nerfs, je ne peux même pas me donner un orgasme. Ça craint.

L’accident, filmé par la caméra, a vu Adriana sauter dans une fosse peu profonde de cubes de mousse mal rembourrés, laissant le dos de la star née aux États-Unis cassé à deux endroits.

Adriana, qui a dû se faire implanter une tige dans le dos, a découvert plus tard qu’elle était enceinte au moment de l’incident – ​​alors qu’elle recevait des soins pour ses blessures à l’hôpital.

Désormais, elle va collaborer avec Forever Voices AI pour créer le « compagnon Adriana Chechik AI ».

Partageant la nouvelle, Adriana a publié un lien vers le site Web de son IA, avec l’expérience prometteuse que les utilisateurs « apprendraient à connaître Adriana comme jamais auparavant ».

Le site Web se lit comme suit : « Discutez, posez des questions et écoutez Adriana AI vous parler directement. »

Cette décision intervient au milieu d’une série d’avertissements sur les dangers possibles de l’IA.

Le mois dernier, le US Center for AI Safety a publié un article alertant les gens sur les futurs «risques catastrophiques de l’IA» – y compris les robots tueurs et les machines incontrôlables à mesure que la technologie devient de plus en plus avancée.

Alors qu’en avril de cette année, Nigel Crook, directeur de l’Institute for Ethical AI, a averti que les personnes qui se lancent dans des relations amoureuses avec des chatbots générés par l’IA pourraient être laissées « manipulées émotionnellement ».

Les experts disent que s’appuyer sur ces êtres numériques plutôt que de former des liens humains peut forcer les gens à perdre le contact avec la réalité.

Bien que les attachements aux robots IA puissent sembler incroyablement forts, les chercheurs affirment que la compagnie numérique pourrait remplacer de manière insatisfaisante une véritable interaction humaine.

M. Crook a déclaré au Sun : « Je peux voir que d’énormes pans de la société seront si profondément intégrés dans ces mondes virtuels et les personnages de la fausse réalité profonde, que nous ne pourrons pas faire la différence.

« C’est un problème beaucoup plus important à cause de l’accès. Toute personne vulnérable, jeune ou âgée, peut être influencée par cela de manière très négative.