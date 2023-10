Je ne peux pas arrêter de faire des œufs pochés au micro-ondes. Voici comment procéder

Pochez correctement un œuf et vous obtenez un oreiller de protéines totalement nuageux. Mais retirer un œuf poché dans une casserole d’eau bouillante – la méthode traditionnelle – peut être délicat, c’est pourquoi cette préparation classique pour l’aliment de base du petit-déjeuner est souvent réservée à un brunch raffiné Benedicts et à des toasts à l’avocat trop chers. Pas plus. Avec cette astuce, vous pouvez clouer un œuf poché en moins de 60 secondes sans compétences particulières, sans outils ni même minuterie.

Le meilleures astuces de cuisine se produisent dans cet espace liminal entre faim et paresseux ou complètement à court de temps. Cuisson du bacon au four des bandes plus croustillantes avec un désordre beaucoup moins intimidant à nettoyer après, et une ébullition rapide de l’eau avec un trait de ces deux ingrédients du garde-manger enlèvera les taches tenaces de votre meilleurs ustensiles de cuisine avec un minimum d’effort. Pour des œufs pochés parfaitement cuits en moins d’une minute sans aucun gâchis à nettoyer, nous nous tournons vers le four micro onde.

Au-delà de la facilité, de la rapidité et de la précision, préparer des œufs pochés au micro-ondes ne laisse presque aucun dégât à nettoyer par la suite. Contrairement aux œufs au plat ou brouillés qui nécessitent salir une poêle ou cuits durs qui prennent du temps et de l’énergie à cuire et à peler, un micro-ondes s’avère être des garnitures protéinées parfaitement cuites et moelleuses à placer sur vos toasts du matin, sans rien de plus à faire en termes de nettoyage que de rincer un petit bol ou un ramequin.

Voici tout ce dont vous aurez besoin – plus un micro-ondes – pour préparer un œuf poché parfait en moins d’une minute. David Watsky/CNET

Convaincu? Bon moi aussi. Voici comment préparer des œufs pochés au micro-ondes en cinq étapes faciles.

Étape 1: Remplissez un ramequin avec environ une demi-tasse d’eau salée à température ambiante. Cela doit suffire à submerger complètement l’œuf.

Vous aurez besoin de suffisamment d’eau pour submerger l’œuf sans toutefois déborder sur le dessus du ramequin. David Watsky/CNET

Étape 2: Cassez un œuf et déposez-le soigneusement dans l’eau, en essayant de ne pas perturber son intégrité structurelle.

Étape 3: Placez le ramequin au micro-ondes et faites cuire à puissance élevée pendant environ 45 secondes, ou plus si vous préférez un jaune plus ferme.

Faites cuire l’œuf immergé pendant 40 secondes pour un jaune qui coule et près d’une minute pour un jaune ferme. David Watsky/CNET

Étape 4: Retirez délicatement l’œuf de l’eau à l’aide d’une écumoire ou d’une écumoire métallique.

Sortez délicatement votre œuf de l’eau avec une écumoire ou une passoire. David Watsky/CNET

Étape 5 : Servir sur du pain grillé ou sur un lit de verdure avec de l’avocat, de la sauce piquante, du chili croustillant et d’autres accompagnements.

En un ou deux essais, vous pourrez affiner votre œuf poché jusqu’à ce qu’il soit parfaitement cuit, puis le réussir à chaque fois. David Watsky/CNET

Note: La température de base de chaque micro-ondes varie et, par conséquent, les temps de cuisson peuvent également varier. Essayez 40 à 45 secondes pour votre premier effort, puis ajoutez des incréments de cinq secondes pour les essais suivants jusqu’à ce que vous obteniez la cuisson souhaitée.