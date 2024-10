Je ne peux même pas dire où commencent les pantalons et où finissent les chaussures de Sarah Jessica Parker

Je lisais récemment un article sur la façon dont les gens sont tous s’habiller de la même manière. Et honnêtement, je le vois. Nous nous inspirons de TikTok et d’Instagram et, finalement, nous créons une tenue avec ces idées de tenues en tête. Ce n’est peut-être pas « original » en soi, mais cela fonctionne, et ce n’est pas grave. Mais si vous voulez des idées de tenues originales, il y a toujours une star vers laquelle vous pouvez vous tourner. Elle ne suit aucune règle vestimentaire ; elle s’habille simplement au rythme de son propre tambour : Sarah Jessica Parker.

José Pérez/Bauer-Griffin/GC Images



Parker, qui était occupé à filmer Et juste comme ça… sort toujours les ensembles les plus originaux et les plus originaux lorsqu’elle est sur le plateau. C’est Carrie Bradshaw, après tout, les amis, donc vous ne pouvez pas vous attendre à autre chose qu’une originalité audacieuse. Cette fois-ci, Parker (se tromperBradshaw), portait la couleur de la saison : le marron. Et elle l’a fait de la manière la plus extravagante. L’actrice a porté un haut en velours marron, à col carré et à manches longues avec des détails coordonnés. cuissardes cela a englouti toutes ses jambes. Elle portait des pantalons, mais honnêtement, je ne sais pas non plus où ils finissent, ni comment elle a réussi à les mettre dans ses chaussures.

Jeffrey Campbell – Overlook – Cuissardes

Nordstrom



Botte au-dessus du genou Nine West Sensa

Nordstrom



Mais hélas, le look de SJP est avant tout une question de couleurs, de proportions et de cuissardes qui font des vagues dans le monde de la mode depuis un moment déjà. En ce qui concerne la couleur, elle a parfaitement associé deux teintes automnales – le marron et le vert forêt – que j’irais même jusqu’à considérer comme neutres car elles se marient bien avec tout. En ce qui concerne les proportions, elle a associé un haut moulant à un pantalon large, et s’il y a une chose que nous savons sur le monde de la mode, c’est que les hauts minuscules et les bas larges et gonflés sont le pain et le beurre d’une coupe cool-girl.

Et enfin et surtout, ce sont ceux bottes hautes qui monte essentiellement jusqu’à ses hanches – wow. Mais les chaussures extra hautes de SJP sont la preuve que les bottes qui remontent toute votre jambe sont toujours très présentes. Amal Clooney portait une paire de chaussures de style dominatrice l’année dernière, et Rihanna portait juste sa propre version avec une robe pull sexy (oui , les robes pull peuvent être sexy). Pour faire court, ce particulier la silhouette est géniale pour l’automne, car il agit essentiellement comme une couverture et une chaleur supplémentaires pour les jambes, ce qui signifie que vous pouvez les porter avec des micro minis ou des pantalons longs à la SJP (et si vous osez les rentrer, faites-le avec prudence !).

Achetez d’autres cuissardes inspirées de la paire de Parker ci-dessous.

Obtenez le look :

Cuissardes AllSaints Reina

Achetez maintenant : 499 $ ; nordstrom.com

Botte haute J.Crew New Stevie

Achetez maintenant : 230 $ (à l’origine 328 $) ; jcrew.com

Botte plate au-dessus du genou extensible Aerosoles

Achetez maintenant : 150 $ (à l’origine 195 $) ; aerosoles.com

Botte hauteur genou Torgeis Madaline

Achetez maintenant : 80 $ (à l’origine 140 $) ; nordstromrack.com