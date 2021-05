«  Je ne peux même pas dire les Palestiniens  »: Gal Gadot prend feu après avoir tweeté sur le cycle de violence entre Israël et les «  voisins  »

La star de « Wonder Woman » et ancienne gagnante de Miss Israël s’est rendue sur Twitter mercredi avec une déclaration exprimant l’espoir que le « cercle vicieux » des combats prendraient fin, tout en affirmant qu’Israël et ses « voisins » les deux méritent la liberté et la sécurité.

«Mon cœur se brise. Mon pays est en guerre. Je m’inquiète pour ma famille, mes amis. Je m’inquiète pour mon peuple » elle a dit.

Je prie pour les victimes et leurs familles, je prie pour que cette hostilité inimaginable prenne fin, je prie pour que nos dirigeants trouvent la solution afin que nous puissions vivre côte à côte dans la paix.

L’actrice a rapidement rencontré une vague de condamnation pour le poste, car beaucoup ont pris ses paroles pour minimiser le sort des Palestiniens, observant que Gadot n’a fait aucune mention du gouvernement israélien «Occupation militaire, vol de terres et nettoyage ethnique». Un autre critique a noté que Gadot n’utilisait nulle part le mot « Palestinien, » se référant plutôt à Israël « voisins. »

Elle ne peut même pas prononcer le mot «Palestiniens». https://t.co/buE0MUvwvy – Sana Saeed (@SanaSaeed) 12 mai 2021

Un soldat israélien devenu multimillionnaire de Wonder Woman à Hollywood, Gal Gadot, envoie des pensées et des prières sans signification alors que le régime d’apartheid israélien qu’elle soutient nettoie ethniquement les Palestiniens et bombarde les Gazaouis dans un camp de prisonniers en plein air (elle a également bloqué la réponse à ce tweet) https://t.co / AbirG7z3jX – Ben Norton (@BenjaminNorton) 12 mai 2021

Et les gens ont vraiment dit que nous exagérions quand nous avons dit boycotter Gal Gadot, qui agit comme un outil littéral de propagande pour son gouvernement et les forces d’occupation dans lesquelles elle a déjà servi. Elle ne peut même pas prononcer le mot palestinien. À la poubelle de l’histoire. https://t.co/pe2O9OBcuu – Nooran A. (@nooranhamdan) 12 mai 2021

Le tweet a également trouvé un soutien, cependant, avec Ted Cruz, un sénateur républicain du Texas et un partisan de longue date d’Israël, en disant «Que Dieu bénisse Gal Gadot» tout en partageant sa missive originale. Greg Price du conservateur Daily Caller, quant à lui, a fait valoir l’indignation dirigée contre Gadot. « Message réconfortant » venu «Parce qu’elle est une ancienne combattante de Tsahal.»

Internet est en colère contre Gal Gadot parce qu’elle est une ancienne combattante de Tsahal, dans laquelle tous les Israéliens sont tenus de servir pendant au moins deux ans, et a eu l’audace de partager un message réconfortant pour la paix dans le conflit. . https://t.co/UZuIn3QNx5 – Greg Price (@ greg_price11) 12 mai 2021

«N’oublie pas @GalGadot servi dans l’armée israélienne !! » crient les haineux. Oui elle l’a fait. Tout le monde ici en Israël sert. Parce que s’ils ne le faisaient pas et que nous n’avions pas d’armée forte, Daech, le Jihad islamique, l’Iran et le Hamas massacreraient chacun d’entre nous.Merci pour votre service, Gal 💙 – Michael Dickson (@michaeldickson) 12 mai 2021

L’appel au calme de Gadot est intervenu le troisième jour des combats entre les Forces de défense israéliennes (FDI) et les militants palestiniens basés à Gaza, qui ont débuté lundi à la suite d’intenses manifestations contre les expulsions prévues pour les résidents arabes de Jérusalem-Est et les sévères répressions policières. . Jusqu’à présent, au moins 67 Palestiniens ont péri dans les combats, dont 16 enfants, selon le ministère de la Santé de Gaza. Les responsables israéliens, quant à eux, affirment que six citoyens sont morts, dont un enfant.

