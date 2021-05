«  Je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit là-dedans  »: Kennedy, le patron intérimaire du Celtic, réfute les informations sur l’intérêt de Conor McGregor pour l’achat d’un club

McGregor a alimenté les rumeurs selon lesquelles il pourrait être prêt à investir massivement dans un club de football avec quelques tweets récents dans lesquels il a indiqué son intérêt pour Manchester United et le Celtic – deux équipes qui revendiquent un soutien important dans le pays d’origine de McGregor, l’Irlande.

L’intérêt supposé du combattant pour devenir propriétaire du sport est venu au milieu de la fureur massive des fans concernant la participation de Manchester United à la malheureuse Super League européenne, qui menaçait d’infliger une guerre civile au sommet de la pyramide du football européen et a conduit à d’intenses protestations dans et autour de la la maison du club à Old Trafford.

United et leurs propriétaires, la famille Glazer basée aux États-Unis, ont depuis rétracté leur implication dans la ligue séparatiste, mais la fureur des fans demeure au milieu des accusations selon lesquelles le groupe de propriété a contracté une dette importante envers le célèbre club.

Hé les gars, je pense acheter Manchester United! Qu’est-ce que tu penses? – Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 20 avril 2021

Une conversation a d’abord eu lieu concernant Celtic pour être honnête. Acquérir des actions de Dermot Desmond. Je suis certainement intéressé par l’acquisition d’une équipe sportive à un moment donné! Le Celtic et Man United sont des équipes que j’aime bien. Mais je suis ouvert. Je sens que je pourrais faire de grandes choses pour un club. https://t.co/KgD9qnYipP – Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 9 mai 2021

United serait probablement un actif dont McGregor serait évalué malgré sa richesse déclarée, bien que Glasgow Celtic pourrait potentiellement être une cible plus raisonnable, avec des estimations récentes évaluant l’équipe écossaise à environ 141 millions de dollars.

Mais Kennedy ne voit pas le discours comme réaliste.

« Je pense que la semaine dernière, il était également à Man United», A plaisanté Kennedy lors d’une conférence de presse avant le match du Celtic avec St. Johnstone.

« On dirait qu’il essaie de se lancer dans le football d’une manière ou d’une autre. Mais je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit là-dedans. «

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

Les propositions de McGregor d’acheter le club ont été approuvées par la plus célèbre star de l’UFC d’Écosse, Paul Craig, qui a déclaré que tout investissement de McGregor augmenterait massivement le profil du club.

« C’est l’oie d’or de notre sport et avoir quelqu’un comme ça qui parle d’acheter des actions du Celtic est quelque chose dont le club devrait être enthousiasmé.», A déclaré Craig au Daily Record.

« S’il s’engageait, la couverture médiatique mondiale irait à travers le toit. Leur base de fans est déjà énorme, mais ils y ajouteraient des millions du jour au lendemain.

« Le merchandising serait hors de l’échelle. «

Toute inquiétude quant à savoir si McGregor serait en mesure de payer la facture a été apaisée après qu’il a été révélé mercredi que l’Irlandais était le seul acteur sportif le mieux payé au monde pour 2021.

La publication financière Forbes a calculé les revenus de McGregor pour cette année à 180 millions de dollars, dont environ 22 millions de dollars provenant de son combat de janvier avec Dustin Poirier et 158 ​​millions de dollars supplémentaires résultant de ses diverses avenants et de la récente vente de la propriété majoritaire de son whisky. , Proper No. Douze.