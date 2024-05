Demi leur a donné plus que prévu.

Demi Moore a semblé réprimander un membre du public en présentant Cher jeudi au gala de l’amfAR Cinema Against AIDS à Cannes.

L’actrice de « Feud : Capote vs. The Swans », 61 ans, était sur scène lorsqu’un participant est apparu pour l’interrompre depuis l’arrière de l’Hôtel du Cap, Eden Roc au Cap d’Antibes, en France.

« Je vais voir si c’est le moment que nous attendions tous », a déclaré Moore dans une vidéo partagée par Ramin Setoodeh de Vanity Fair via X, anciennement Twitter. « Je veux juste m’assurer que tu es vraiment, vraiment avec moi. »

Getty Images pour le Festival international du film de la Mer Rouge

Cher et Demi Moore assistent au gala de l’amfAR Cannes 2024. ZUMAPRESS.com

« Parce que cette femme incroyable que je m’apprête à présenter, elle est lauréate d’un Grammy, d’un Oscar, d’un Emmy. »

Moore a ensuite fait une pause et a semblé s’adresser à un chahuteur. « Êtes-vous un gagnant des Emmy là-bas, au fond de la salle ? Elle a demandé. « Je ne pense pas, putain. »

Ce commentaire désinvolte a reçu les acclamations de la foule alors que Moore poursuivait sa présentation.

«C’est une icône de style et mon inspiration personnelle en matière de coiffure. Et elle a été honorée par l’amfAR pour son prix d’inspiration en 2015 », a-t-elle déclaré à propos de Cher, 78 ans. « En fin de compte, elle est simplement l’une des interprètes les plus talentueuses, les plus réussies et les plus appréciées de tous les temps. »

Elle a conclu : « Alors s’il vous plaît, s’il vous plaît, accueillez chaleureusement l’incroyable, le seul et unique Cher. »

« Je ne pense pas, putain », a déclaré Moore à un chahuteur lors de l’événement. Heidi Klum / Instagram

Le Post a contacté le représentant de Moore pour obtenir ses commentaires. On ne sait pas ce que le membre du public a dit lors de l’événement.

Plus tôt dans la nuit, Cher a été photographiée en train de montrer un PDA majeur avec son petit ami de 38 ans, Alexander « AE » Edwards, sur le tapis rouge.

« Lui et moi allons commencer un nouvel album », a-t-elle déclaré aux journalistes via le Daily Mail. « Nous n’avons pas encore commencé ; il va le produire.

On ne sait pas ce que le membre du public a dit lors de l’événement. Getty Images pour amfAR

Le le couple se fréquente depuis 2022.

« Nous nous sommes rencontrés parce que mon ami n’arrêtait pas de me pousser du coude pour lui poser des questions sur ses dents », a-t-elle déclaré en exclusivité au Post en octobre 2023. « Alors je regarde ce beau mec aux cheveux blancs, tatoué et avec ces dents. Et alors j’ai dit : « Mec, j’aime ton grill. » Et il a répondu : « Non, ce sont mes dents. » Et donc nous avons juste parlé pendant une seconde. Et puis je l’ai revu – il était avec T [Tyga] au spectacle d’Ann Demeulemeester – et puis nous étions tous ensemble sur une photo.

Cher a montré PDA avec son petit ami, Alexander « AE » Edwards, plus tôt dans la nuit. Heidi Klum / Instagram

Cher a poursuivi : « Alors il a demandé à mon ami de m’envoyer cette photo de nous. Et puis mon amie m’a dit : « Non, envoie-le-lui toi-même. » Alors il m’envoie un texto et j’étais en Suisse. Je viens de rendre visite à Tina [Turner], et j’allais y rester quelques semaines. Alors nous avons juste commencé à envoyer des SMS.

« Et vous ne pouvez pas tomber amoureux par SMS, parce que ce sont des conneries », a-t-elle poursuivi. « Alors j’ai rencontré Alexander et je n’arrêtais pas de dire : ‘Mec, ça ne va pas marcher.’ Je te le dis, ça ne va pas bien se passer. Ça ne marchera tout simplement pas. Et il n’y allait tout simplement pas.