Tcela ressemble à une victoire précoce pour l’Europe. Michael Jordan, supporter de longue date des États-Unis lors des Ryder Cups, pense que l’équipe de Luke Donald l’emportera contre Marco Simone dimanche prochain. Donald, un voisin de Jordan, a dîné avec l’icône de la NBA ces dernières semaines. « Il a donné aux Européens la chance de gagner », dit Donald. « Prenez ce que vous voulez de celui-là.

« Il est un bon ami. Il me soutiendrait beaucoup pour vivre une expérience formidable. Je pense qu’en fin de compte, il veut que les États-Unis gagnent.» Pourtant, la foi de la Jordanie est en Europe.

Donald est bien trop astucieux pour considérer la confiance de Jordan comme la preuve d’une tâche simple. Le galop de 19-9 pour les États-Unis dans le Wisconsin il y a deux ans a été embarrassant pour le golf européen. Cela a permis des théories sur une décennie ou plus de domination pour une équipe désormais dirigée par Zach Johnson.

« L’Europe entière est derrière vous » : les joueurs de la Ryder Cup parlent d’une identité unique En savoir plus

« Je ne pense pas à perdre », insiste Donald. « Vous vous préparez du mieux que vous pouvez, vous sortez et vous prenez soin de ce que vous pouvez faire et j’espère que la victoire se fera d’elle-même. Je suis très attaché au contrôle de ce que vous pouvez contrôler, des processus et de tout ce genre de choses et le résultat viendra tout seul.

« J’occupe ce poste depuis 14 mois, mais cela a pris deux ans. J’ai eu des conversations avec Paul McGinley dimanche soir à Whistling Straits sur ce qui devait changer. Nous sommes très préparés et nous sommes très prêts.

Il est facile d’oublier que Donald n’a pas été initialement retenu pour ce poste. Henrik Stenson était le capitaine prévu pour l’Europe en 2023 avant que l’alliance suédoise LIV ne nécessite un plan B. Donald avait gardé son conseil lorsque Stenson avait été nommé, plutôt que de crier à l’injustice. « Ce n’est pas mon style de suivre cette voie », dit-il. « J’étais déçu. C’est de l’eau sous les ponts. J’ai eu une deuxième opportunité et j’ai l’intention d’en profiter au maximum.

« J’ai reçu l’appel et il y a un mélange d’excitation, il y a un mélange de : « Wow, je peux faire ça ? Suis-je prêt ?’

Donald a été aidé par un modèle de Ryder Cup qui a bien servi l’Europe. Son souci du deal – l’ancien numéro 1 mondial est un preneur de notes en série – a été comparé au profil de capitaine de Bernhard Langer. Donald a fait ses débuts sous la direction allemande alors que l’Europe battait les États-Unis à Oakland Hills en 2004.

«Je me réveille souvent la nuit avec beaucoup de pensées», dit Donald. « Est-ce que je m’en souviens ? Est-ce que je fais ça correctement ? Il y a beaucoup de choses à cela.

« Bernhard a fait un travail incroyable. Nous nous sentions tous très à l’aise, certainement en tant qu’individu jouant pour lui. Je savais où j’en étais, je savais ce que je devais faire. Je connaissais mon rôle. Pour en revenir à mon poste de capitaine, cette clarté et cette cohérence sont vraiment importantes. Avoir une bonne communication, être ouvert aux retours et savoir que l’on ne sait pas tout. Apprendre des autres. C’est le genre de traits de capitaine que j’essaie d’incarner.

Donald respire également la confiance. « Nous avons des superstars. Nous avons un noyau de grands joueurs, puis nous avons quelques jeunes. L’avenir est prometteur. Tout est possible avec ces gars-là. Mais cela dit, nous venons de subir la pire défaite que nous ayons jamais connue et les Américains vont parier sur les favoris.

« Nous avons une tâche difficile à accomplir. Nous ne sous-estimerons jamais les Américains. Ils sont très forts et ont d’excellents partenariats, des partenariats gagnants. Ils ont des partenariats qui ont un taux de réussite de 85 à 90 %, ce qui était du jamais vu.

« Vous pourriez continuer encore et encore sur leur force et cela se voit dans leur classement mondial. Mais je reste très confiant en notre équipe. Ce lundi après Whistling Straits ; c’est à ce moment-là que nous nous sommes réunis et avons commencé à essayer d’élaborer un plan, comment venger ce qui s’était passé.

ignorer la promotion de la newsletter passée Inscrivez-vous pour Le récapitulatif Newsletter hebdomadaire gratuite Le meilleur de notre journalisme sportif des sept derniers jours et un aperçu de l’action du week-end « , »newsletterId »: »le-recap », »successDescription »: »Le meilleur de notre journalisme sportif des sept derniers jours et un aperçu de l’action du week-end »} » clientOnly config= »{« renderingTarget »: » Web »} »> Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur des organismes de bienfaisance, des publicités en ligne et du contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre Politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

Padraig Harrington, le prédécesseur immédiat de Donald, l’a qualifié de « dur à cuire ». Le terme fait sourire Donald, qui a été discret tout au long de sa carrière. « Il faut faire preuve d’une certaine cruauté », dit-il.

Une vue depuis la première tribune de départ du Marco Simone Golf Club lundi. Photographie : Andrew Redington/Getty Images

« Je suis une personne très soucieuse du détail. J’aime écrire les choses. J’aime réfléchir aux choses. Je ne suis pas du genre à agir de manière spontanée. Il doit y avoir un plan en place. Il doit y avoir des étapes. Comment allons nous arriver là-bas? »

Si tout cela semble épuisant, c’est absolument le cas. «Cela a été stressant», admet Donald. « Mais je pense que tout rôle de leadership important se déroulera comme ça. Vous avez beaucoup de responsabilités. Ceci est une grosse affaire. Donc ça devrait être comme ça et c’est très bien.

Oakland Hills se démarque comme une victoire pour une équipe de Ryder Cup à l’extérieur. Les États-Unis n’ont pas prévalu en Europe depuis 1993. Cela semble bien plus qu’une coïncidence. « Nous avons très bien réussi avec des équipes qui auraient été bien plus outsiders que l’équipe avec laquelle nous allons à Rome », dit Donald. « De toute évidence, l’unité que nous sommes capables de créer est importante. »

Quoi qu’il en soit de vendredi, Donald n’aura rien laissé au hasard.