Je ne pensais pas que je serais de nouveau à la télévision, mais être le numéro d’échauffement de Piers Morgan fera l’affaire pour moi, déclare Jeremy Kyle de TalkTV

PRESQUE quatre ans après la fin de son émission de chat ITV de longue date, Jeremy Kyle est de retour sur nos écrans.

L’animateur autrefois surnommé le roi de la journée lance une nouvelle émission en soirée, affirmant qu’il se sent enfin assez fort pour prendre du recul devant la caméra.

Charité Dan

Jeremy Kyle est de retour après l’annulation de son émission il y a près de quatre ans[/caption]

Charité Dan

Jeremy plaisante: “Se réveiller lundi matin à 57 ans et découvrir que j’ai atteint les sommets vertigineux d’être le fluffer de Piers Morgan, ça me va bien”[/caption]

Grille arrière

Jeremy remercie sa femme Victoria de l’avoir aidé à revenir après s’être enfermé pendant plusieurs années[/caption]

Dans une interview exclusive, l’homme de 57 ans, qui a travaillé à la radio, raconte comment l’attrait de la télé en direct s’est avéré irrésistible – tout en le sortant du rituel de l’heure du bain à la maison.

Sa nouvelle émission, Jeremy Kyle Live, lancée ce soir sur TalkTV, précède la place de son ami Piers Morgan sur la même chaîne.

Et Jeremy ironise : “Se réveiller un lundi à 57 ans et découvrir que j’ai atteint les sommets vertigineux d’être le fluffer de Piers Morgan – euh, je veux dire l’homme d’échauffement – me convient parfaitement.

«Revenir et avoir la confiance nécessaire pour recommencer après le voyage que j’ai parcouru est génial. Le simple fait de passer à l’antenne est déjà un énorme bond en avant pour moi par rapport à ce que j’étais il y a quelques années.

En savoir plus sur Jeremy Kyle KYLE EST DE RETOUR Jeremy Kyle confirme son retour à la télévision avec une toute nouvelle émission en direct sur TalkTV en service L’agent de sécurité de Jeremy Kyle Show, Big Steve, décroche un nouveau travail surprenant

Il se sentait assez éclaboussé pour faire rire Piers aussi.

En guise de remerciement de l’avoir laissé utiliser son studio pour répéter, Jeremy lui a offert un cadeau – une photo encadrée de lui-même

La longue série de Jeremy sur ITV s’est terminée brusquement après que l’invité Steve Dymond a été retrouvé mort chez lui quelques jours après avoir échoué à un test de détecteur de mensonges dans l’émission en 2019.

Une enquête très tardive sur les circonstances n’a pas encore été entendue.





Il a été ajourné en mars de cette année à la suite d’un deuil familial.

Mais les patrons d’ITV ont choisi de mettre fin au format extrêmement réussi après 15 ans, ce qui a laissé Jeremy se sentir découragé et bouc émissaire – et sans travail pour la première fois depuis des décennies.

Il m’a déjà raconté comment il avait demandé de l’aide médicale pour dépression et anxiété et qu’il ne supportait pas de quitter la maison par peur des représailles.

Jeremy, père de cinq enfants, attribue à sa nouvelle épouse Victoria, 39 ans, l’avoir aidé à revenir après s’être enfermé pendant plusieurs années.

Le couple s’est rencontré alors que Victoria travaillait comme nounou pour les trois plus jeunes enfants de Jeremy, Alice, 18 ans, Ava, 17 ans et Henry, 13 ans, lors de son deuxième mariage avec Carla Germaine, dont il s’est séparé en 2015.

Victoria a cessé de travailler pour la famille en avril 2016, et après cela, le couple s’est rapproché.

Ils ont accueilli leur fils Oliver en 2020 et se sont mariés en octobre de l’année dernière – leur sixième tentative en raison des annulations de Covid.

Parlant de sa nouvelle émission, Jeremy me dit : « Je serai au travail quatre soirs par semaine, ce qui est super parce que la folie du bain avec mon petit garçon me manque maintenant.

“Je blague. Oliver et Victoria ont changé ma vie.

«Oliver a deux ans et demi et règne complètement sur le perchoir. Il m’a complètement changé. Il crie, ‘Papa!’ quand il me voit à l’écran maintenant.

“Mes enfants, mes petits-enfants, ma famille, ma femme m’ont sauvé. Harriet (la fille aînée de Jeremy issue de son mariage avec Kirsty Rowley) est une maman incroyable avec deux tout-petits

“Alice est sur le point d’aller à l’université, Henry est sur le point d’aller à l’internat, Ava vient d’obtenir huit GCSE. C’est incroyable, elle est sévèrement dyslexique. Je suis si fier.

“Des histoires qui comptent”

« Mais j’ai toujours voulu revenir à la télévision en direct.

« Ma famille me soutient tellement. Ils m’ont soutenu tout au long

beaucoup et les gens qui me connaissent et m’aiment réalisent à quel point c’est une belle opportunité après les moments difficiles que nous avons tous dû traverser ces dernières années.

“Perdre mon emploi, perdre mon père l’année dernière – ils ont tous deux eu un impact si important sur plus que moi. Mais toutes les personnes qui comptent le plus pour moi, elles sont juste derrière ça, elles savent que c’est ce que j’aime faire.

Il poursuit : « Une nouvelle émission et une nouvelle façon de faire les choses, dans une toute nouvelle chaîne de télévision qui donne vraiment l’impression de bouger. C’est une chose énorme pour moi.

“J’étais dans un mauvais endroit pendant un moment. Vous savez, parce que vous m’avez parlé, mais je suis sûr que beaucoup de gens ont roulé des yeux et ont dit: “Oh, c’est la chose facile à dire”, mais ce n’était pas une chose facile à admettre pour moi.

“Je me débattais vraiment d’une manière que je n’avais jamais eue auparavant. Je sais que je n’étais pas le seul, mais quand vous avez demandé, j’ai pensé qu’il était important d’être honnête à ce sujet.

« À ce moment-là, je n’aurais jamais été prêt à revenir. Mais j’en ai parlé avec Vic et elle m’a dit : ‘Ne le fais que si tu te sens vraiment prêt et capable de le faire et d’en profiter, sinon dis non’.

“Mais la première fois que les caméras et les lumières se sont allumées, je me suis senti différent à nouveau.”

Le spectacle sera bien loin de ce pour quoi de nombreux fans le connaissent.

Mais Jeremy dit que cela s’attaquera aux vrais problèmes auxquels sont confrontées de vraies personnes dans ce qu’il espère être une plongée relatable et constructive derrière les gros titres.

Promettant un mélange de contenu d’actualités, de showbiz et de style de vie, avec beaucoup de grandes opinions, il espère que les téléspectateurs reconnaîtront certains de ses traits de marque.

Il ajoute: “Ce sera un Jeremy Kyle différent de celui que les gens ont vu à la télévision auparavant.

“Amusant et opiniâtre”

“Il s’agit toujours de la vie des gens, mais il s’agit de déballer les histoires qui comptent vraiment le plus pour la plupart des Britanniques.

“Les gens peuvent aimer ça, ils peuvent détester ça, mais j’ai toujours eu confiance dans le public.

“Et comme le savent tous ceux qui ont vu ce que nous avons fait avec nos émissions de radio, nous n’hésiterons pas à écouter l’opinion honnête de tous ceux qui nous regardent à la maison.

“Ils ont autant droit à leur opinion que moi à la mienne, et ils ne se sont jamais retenus de me dire exactement ce qu’ils pensent du gâchis dans lequel se trouve parfois ce pays, et du gâchis que je fais parfois de la série aussi .”

Il ajoute: “Toutes ces caméras, les lumières, il y a quelque chose dans le fait d’avoir une caméra pointée sur votre visage et un producteur criant dans votre oreille qui revigore quelque chose et me donne vie.

“Quand je dis ça aux gens, ils se moquent de moi. J’étais l’enfant le plus timide de la classe quand je grandissais.

« Les gens pensent que j’invente. Ils disent: “Ce gobsh ** e mouthy, no way”, mais je promets que c’est vrai.

«Mais pour une raison quelconque, quand j’y vais, j’adore ça, c’est le siège du pantalon.

« Si je répète – l’équipe vous le dira – je suis un cauchemar. Je fais juste des erreurs tout le temps et ça met tout le monde sur les nerfs. Je suis tombé sur une table lors de ma dernière répétition.

« Mais cela fait aussi partie de sa beauté. Quand une émission est en direct, tout le monde sait que quelque chose peut mal tourner, et sur ma nouvelle émission, ce sera probablement le cas.

Jeremy espère s’inspirer du leader du talk-show James Corden – dont le Late Late Show aux États-Unis l’a catapulté au rang de célébrité mondiale – après avoir récemment adopté les médias sociaux pour la première fois.

‘Faire du bruit’

Il déclare : « L’émission dure une heure, mais je sais que la façon dont les gens regardent la télévision a changé, leurs habitudes ne sont plus ce qu’elles étaient et les gens sont occupés à jongler avec beaucoup de choses dans leur vie.

«Ils ne pourront peut-être pas vraiment s’asseoir et passer une heure entière collés à la télévision à 19 heures, mais ils pourraient l’enregistrer et le vérifier plus tard ou consommer des morceaux de contenu de différentes manières sur les plateformes numériques, les réseaux sociaux, toutes sortes.

«Je suis un nouveau converti aux médias sociaux après avoir dit pendant des années que je ne le comprenais pas ou que je ne le voulais pas, mais maintenant je suis obsédé par cela.

“Soudain, je continue de vérifier combien de ‘j’aime’ et d’abonnés j’ai. J’ai totalement changé de ton.

«Mais j’ai cinq enfants, je sais à quel point il est difficile de trouver cette opportunité de s’asseoir et de s’engager à cette heure à ce moment précis, donc je veux que nous nous connections avec les gens par tous les moyens.

“Le succès pour nous ne dépend pas du nombre de personnes qui regardent de manière traditionnelle, nous voulons faire du bruit de toutes sortes de façons.

“James Corden en Amérique en est le meilleur exemple à ce jour.

“Son émission est le vaisseau-mère, mais il y a toutes sortes d’autres contenus qui s’y alimentent et qui l’entourent.

“Il est plus célèbre pour Carpool Karaoke que le Late Late Show lui-même.”

Jeremy dit également qu’il vise à rendre son émission pertinente, amusante, opiniâtre, constructive et quelque chose dont les gens peuvent se sentir partie prenante.

Il explique : « Il s’agit d’une station d’information et de divertissement qui parle de ce qui intéresse les gens.

« Cela peut être la guerre en Ukraine ou les nids-de-poule à l’extérieur de votre maison, nous n’avons pas besoin de baisser les yeux.

En savoir plus sur le soleil MAMAN MIA ! Je suis une maman de 12 enfants et j’ai préparé un dîner d’anniversaire TRÈS controversé pour mes enfants tous grandis La star de Louise de Tracy Beaker semble totalement méconnaissable 20 ans après ses débuts

« Il y a beaucoup à faire et nous allons développer le spectacle au fur et à mesure.

“Mais d’après tout ce que j’ai vu, j’espère vraiment que nous pourrons faire quelque chose de grand ici.”

Regardez Jeremy Kyle en direct, du lundi au jeudi sur TalkTV à 19h.

Retrouvez TalkTV sur Sky 526, Virgin Media 606, Freeview 237, Freesat 217 et Sky Glass 508, en direct et à la demande sur l’application TalkTV, les services de streaming et sur Talk.TV.

SOIRÉE APRÈS SPECTACLE ? JE PLUTÔT REPASSER ET VADROUILLER QUAND il rentrera chez lui après son show, Jeremy ne lâchera rien. Au lieu de cela, il se retrouvera coincé dans sa corvée préférée – le repassage. « Je suis très doué pour le repassage », dit-il. « Je fais tout mon repassage moi-même. “Quand je rentre chez moi, j’ai aussi une vadrouille à vapeur à portée de main. C’est mon truc préféré, je le fais à minuit. « Il ne s’agit pas d’être relaxant, j’ai juste besoin qu’il soit propre ! “Mes fenêtres sont nettoyées toutes les deux semaines, je suis un cauchemar.” Lorsqu’on lui a demandé qui serait l’invité de ses rêves dans l’émission, Jeremy ne manque pas une miette. “Boris Johnson. Je lui demanderais tout », dit-il. “La politique sera plus ennuyeuse sans lui, mais je suis toujours un peu en colère qu’il ait gâché une si belle opportunité. “Il est extraordinairement talentueux et extraordinairement imparfait. Je suis sûr que nous n’avons pas fini d’entendre parler de lui. C’est la même chose que Trump. “J’aimerais aussi interviewer Kate Garraway, elle est incroyable. « C’est intéressant d’entendre les histoires qui se cachent derrière les gros titres. Peu importe qui ils sont, il se passe toujours beaucoup de choses derrière le visage du public. C’est vrai pour tout le monde. Un groupe de personnes dont il n’est pas fan est . . . cyclistes. “Je les déteste”, dit-il. Je ne comprends pas pourquoi ils ne paient pas de taxe de circulation et n’ont pas d’assurance. « Pourquoi ont-ils le droit de griller les feux rouges ? »

se référer à la légende.

La longue série de Jeremy sur ITV s’est terminée brusquement lorsque l’invité Steve Dymond a été retrouvé mort[/caption]

Charité Dan

Jeremy répète avant la diffusion de sa nouvelle émission TalkTV[/caption]

Charité Dan

Jeremy tient une photo de lui[/caption]

Charité Dan

Jeremy avec le rédacteur en chef du Showbiz du Sun, Simon Boyle[/caption]