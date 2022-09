“Ne change jamais, sois toi-même, ne t’inquiète pas et tout ira bien.”

Ce sont les mots que la famille de Jemima Westcott se souvient d’avoir prononcés lors des anniversaires et des célébrations de la famille.

Westcott, mieux connu sous le nom de Mime, est décédé le 24 août au foyer de soins personnels Dinsdale à Brandon, au Manitoba. À 111 ans, elle était l’une des rares Canadiennes à devenir supercentenaire – ayant non seulement vécu après son 100e anniversaire, mais aussi son 110e anniversaire – et était peut-être la personne la plus âgée vivant au Manitoba.

“C’est difficile de croire qu’elle est partie. On dirait qu’elle a toujours été là”, a déclaré son fils Ron Westcott, 77 ans, de son domicile à Winnipeg.

“C’était incroyable quand on pense [of what] elle a vécu – la grippe espagnole, elle a vécu les deux guerres mondiales.”

Mime était toujours active, lisant des livres, regardant des sports et même faisant un voyage dans le Dakota du Nord en juillet avec sa famille, où elle a pu rencontrer son plus récent arrière-petit-fils.

Mime s’est rendu au lac Metigoshe, dans le Dakota du Nord, l’été dernier pour rendre visite à sa famille. (Soumis par Rae Westcott)

“Jusqu’à quelques jours avant sa mort, elle était mentalement intacte”, a déclaré son fils Rae Westcott, 81 ans, qui vit maintenant à Tsawwassen, en Colombie-Britannique. “Elle a fonctionné de manière indépendante dans son propre condo jusqu’à l’âge de 106 ans.”

Les Westcott pensent que leur matriarche faisait peut-être partie des Canadiens les plus âgés, avec seulement une poignée de personnes plus âgées au pays au moment de sa mort.

Selon Statistique Canada, en 2021, il y avait 9 545 Canadiens âgés de plus de 100 ans, soit seulement 0,03 % de la population canadienne, mais ils ne surveillent pas combien ont plus de 110 ans.

On pense qu’elle était la personne la plus âgée vivant au Manitoba – bien que les statistiques de l’état civil du Manitoba ne gardent pas la trace des résidents les plus âgés de la province, il n’y a donc aucun moyen de confirmer si Mime détenait ce titre.

A grandi dans la campagne manitobaine

L’un des 11 frères et sœurs, Mime a grandi sur une ferme près de Lauder, dans le sud-ouest du Manitoba.

Ses fils ont dit que lorsqu’ils poseraient des questions à leur mère sur la plus grande invention de sa vie, sa réponse serait la radio.

“La radio a amené le monde à Lauder”, a déclaré Ron.

Mime — vue ici deuxième à partir de la gauche, avec sa mère et sa grand-mère en Saskatchewan en 1911 — était l’une des 11 frères et sœurs. (Soumis par Rae Westcott)

Sa famille n’avait pas les moyens d’acheter une radio lorsque la technologie est apparue pour la première fois dans les Prairies, mais elle a dit à ses fils à quel point cela changeait la vie lorsque les voisins en avaient une.

« Les voisins mettaient la radio sur le téléphone et les enfants écoutaient à tour de rôle au téléphone un match de hockey », a déclaré Ron.

Fille des Prairies toute sa vie, Mime est restée dans le sud-ouest du Manitoba, a terminé ses années d’études secondaires à Souris et a ensuite déménagé à Douglas, où elle a travaillé comme enseignante. Là, elle a rencontré son mari et a eu cinq enfants.

Ron dit qu’en tant que céréaliers, la famille n’avait pas grand-chose, mais ils avaient toujours de la bonne nourriture sur la table et des vêtements propres à porter.

Son mari est décédé en 1965 et elle ne s’est jamais remariée.

Ses deux fils se souviennent avoir passé leur jeunesse à la salle communautaire et à la patinoire de Douglas, où la famille s’est fortement impliquée dans la scène locale du curling.

Ron Westcott, 77 ans, brandit une photo de sa mère, Jemima Westcott. (Holly Caruk/CBC)

Mime a pris sa retraite de son travail d’enseignante au primaire à 65 ans, puis a passé un an à voyager en Australie.

“Elle a voyagé avec une petite-fille et certains de ses amis faisant la route de l’auberge et de la randonnée”, a déclaré Rae.

Elle a également parcouru le monde pour suivre sa passion : le curling.

“Elle faisait partie de ce qu’ils appelaient les pond-hoppers, et ils ont en fait organisé un événement de curling pendant les championnats du monde uniquement pour les fans qui ont voyagé”, a déclaré Ron, qui a lui-même été intronisé au Temple de la renommée du curling du Manitoba en 2016.

Mime s’est également rendue à Penticton, en Colombie-Britannique, en 2018 pour voir sa petite-fille, Raunora Westcott, jouer au Scotties Tournament of Hearts.

Mime était un fervent amateur de curling et parcourait le monde en regardant ce sport. Elle est photographiée ici avec la veste et la médaille de curling de son fils Ron. (Soumis par Ron Westcott)

Une partie de l’étude de longévité

Mime laisse derrière lui 15 petits-enfants et 28 arrière-petits-enfants. Son premier arrière-arrière-petit-enfant est attendu plus tard cette année.

Il y a une quinzaine d’années, elle s’est engagée dans une étude de longévité par le biais du Boston Medical Center, avec deux de ses frères et sœurs, qui étaient également centenaires.

“L’une des choses que les scientifiques disent, c’est que maman, et d’autres comme elle, ont gagné à la loterie génétique”, a déclaré Rae.

Mime faisait partie d’une étude sur la longévité menée par le Boston Medical Center, avec deux de ses frères et sœurs, également centenaires. (Soumis par Ron Westcott)

Il a rappelé plus tôt cette année, sa mère a dit qu’elle avait l’impression d’avoir tout juste 60 ans.

“Elle était fragile en termes de mobilité, mais elle n’avait aucune maladie, elle n’a pris aucun médicament – pas un seul médicament sur ordonnance de toute sa vie”, a déclaré Rae.

Mime menait une vie saine, disent ses fils. Elle n’a jamais fumé, n’était pas en surpoids et ne buvait que socialement.

On lui a souvent demandé quel était le secret d’une longue vie.

“L’une de ses réponses courantes à cela était:” Eh bien, je ne m’inquiète pas trop et je suis gentille avec les gens “, et cela résume en quelque sorte qui elle était”, a déclaré Rae.

“Elle avait un peu d’esprit aussi, un peu d’esprit sarcastique, donc elle pouvait te remettre à ta place si tu en avais besoin.”

