«  Je ne me suis pas senti hors de ma ligue  »: Saunders jure de revenir dans la première déclaration depuis la défaite de Canelo alors qu’il détaille la laideur des blessures

Saunders a perdu son titre WBO des super-moyens au profit de son rival mexicain quand il n’a pas réussi à sortir pour le neuvième round, souffrant d’un gonflement grave à l’œil droit résultant d’un uppercut croquant d’Alvarez.

Le Britannique, 31 ans, a été transporté à l’hôpital où il a été opéré dimanche et a maintenant publié une mise à jour aux fans sur Facebook.

« Merci à tous pour les messages, » Saunders a écrit.

«Oculaire cassé et os de la joue cassé à trois endroits. L’opération d’hier s’est bien déroulée.

« Vous en gagnez un peu, vous en perdez un peu. Je ne me sentais pas hors de ma ligue, mais je me suis fait prendre avec un bon tir et je ne pouvais pas voir.

L’œil de Billy Joe Saunders 😬 pic.twitter.com/fAUPdQ8v0z – Boxe DAZN (@DAZNBoxing) 9 mai 2021

Depuis que Saunders a été contraint de quitter son école, la rancune a fait rage parmi les fans et les combattants quant à savoir s’il avait montré un manque de cœur en ne poursuivant pas – d’autant plus que Saunders lui-même avait déjà interrogé ses collègues boxeurs pour ne pas avoir parcouru la distance lorsqu’il était blessé.

Dans sa déclaration, Saunders a suggéré que la décision avait été prise par son entraîneur, jurant qu’il ferait un retour en dépit des craintes quant à la gravité de ses blessures.

«Ben [Davison] obtenu le coin pour le tirer. Merci à tous ceux qui ont regardé. Je serai de retour, que Dieu vous bénisse tous, » Saunders a écrit.

Alvarez a ajouté le titre WBO de Saunders à ses couronnes WBA et WBC et a ensuite ciblé l’usine américaine de Caleb, propriétaire de la ceinture IBF des super-moyens, pour compléter un ensemble complet à 168 livres.

En se connectant avec l’upercut qui a scellé le destin de Saunders devant 73000 fans au stade AT&T d’Arlington, Alvarez a levé les bras dans un geste de confiance qu’il avait brisé la volonté de son adversaire.

« Je le savais. La vérité est que je le savais » Canelo a déclaré à DAZN dans son entretien d’après-combat.

«Je pense que je me suis cassé la joue et je savais qu’il n’allait pas sortir. j’ai dit [trainer] Tourbillon [Reynoso] il ne sort pas, parce que je lui ai cassé la joue, et c’était tout.

Le cornerman de Saunders, Mark Tibbs, a déclaré que son homme avait été retiré du combat pour son propre bénéfice.

«Son orbite était effondrée et il ne pouvait pas voir,» Tibbs a dit Derrière les gants.

«Je n’ai pas eu de réponse de sa part, vous savez. C’est vraiment frustrant parce que j’ai senti qu’il y grandissait. Mais je devais le retirer.

«Il n’a jamais dit:« Non, c’est ça », il me l’a laissé. Il l’a bien pris, mais il souffrait. L’orbite de l’œil était partie et il souffrait.

Selon Eddie Hearn, Billy Joe Saunders s’est cassé l’orbite et son entraîneur a refusé de le laisser sortir. pic.twitter.com/72eH1e4tCC – Boxe DAZN (@DAZNBoxing) 9 mai 2021

Alvarez était en tête sur les trois tableaux de bord au moment de l’arrêt, avec deux juges marquant le combat 78-74 pour le Mexicain et l’autre le mettant 77-75 devant.

Bien qu’Alvarez soit la force dominante dans le combat, beaucoup pensaient que Saunders avait encore un pied avant d’être attrapé par le coup révélateur qui a finalement mis fin à ses chances.

Avant samedi soir, Saunders était resté invaincu dans ses 30 compétitions professionnelles.

Alvarez n’a encore subi qu’une seule défaite en 59 combats, suite à une défaite par décision partagée contre Floyd Mayweather en 2013.

Le Mexicain compte également deux nuls à son actif, dont le dernier contre la star kazakhe Gennady Golovkin en septembre 2017.

Depuis lors, Alvarez a battu le Kazakh par décision majoritaire et a remporté ses six autres combats, y compris sa destruction de Saunders samedi soir.