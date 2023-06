Je ne me suis jamais sentie aussi sexy – je suis nue tout le temps, déclare la star enceinte de Towie, Ferne McCann

La star de TOWIE, Ferne McCann, dit qu’elle adore être enceinte.

La future maman se prépare à donner naissance à son deuxième enfant et premier bébé avec son fiancé Lorri Haines.

Ferne McCann se prépare à accueillir son deuxième bébé dans le monde[/caption]

Malgré la chaleur écrasante et un baby bump complet, elle insiste sur le fait qu’elle ne s’est «jamais sentie aussi sexy» et qu’elle n’aime rien de plus que de se promener nue.

La femme de 32 ans dit qu’elle trouve sa nouvelle silhouette « vraiment féminine » et embrasse ses « bosses et bosses ».

S’adressant à OK ! Fearne a déclaré: « Honnêtement, je ne me suis jamais sentie plus sexy dans mon corps.

« Lorri et moi avons ri l’autre jour parce qu’il m’a dit : ‘Tu es toujours nue !’ Et oui, je le suis, mais ça grille, alors que peux-tu faire d’autre ?

« Je me surprends parfois à passer devant le miroir et [I’m like] « Ouais, elle a l’air bien. »

Ferne a confirmé qu’elle était enceinte de son deuxième enfant en mars, après que The Sun ait révélé la nouvelle en janvier.

S’adressant à ses histoires Instagram, elle a dit à ses abonnés: « D’accord, alors voici une petite mise à jour avec où j’en suis avec ma grossesse.

« Mon os pelvien est vraiment douloureux. Je n’ai pas vécu cela avec Sunday. Alors Sophie, ma charmante monitrice d’accouchement hypnotique, a dit : « Faites comme si vous étiez une sirène ».

« Plus la grosse hanche ne roule plus sur le ballon de naissance, faites-en juste de tout petits et quand vous sortez de la voiture – même si ce n’est pas le troisième trimestre avec votre grosse bosse qui sort de la voiture tellement, si difficile – si peu petits mouvements.

« J’ai eu un rendez-vous avec une sage-femme ce matin et tout était vraiment normal et assez simple, mais j’ai l’impression d’être absente une semaine.

« J’ai juste le sentiment d’avoir une semaine de retard, est-ce que ça a du sens ?

« J’arrive une semaine plus tôt avec dimanche et je n’ai pas l’impression que ça va arriver avec ce bébé, j’ai l’impression que je vais aller à terme mais qui sait

« J’ai oublié ce sentiment où vous venez d’accoucher. Je ne peux pas attendre ce moment, je veux que ce soit ce soir… non, il faut que ce soit complètement cuit, soyez patient.

« Mais est-ce que je peux supporter d’être enceinte avec cette chaleur plus longtemps ? Lorri a commandé tous les gadgets de refroidissement qu’il y a sur Internet.

Ferne et Lorri se sont fiancés en juillet dernier en vacances après avoir commencé à se fréquenter en 2021.

Le deuxième enfant de Ferne rejoindra sa fille dimanche, dont le père est son ex emprisonné Arthur Collins.

Elle a dit qu’elle embrassait ses bosses et ses bosses[/caption] Instagram

Ferne, qui est maman de dimanche, se mariera après la naissance du bébé[/caption]