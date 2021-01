La police du Texas enquête sur une série d’incidents impliquant des personnes ayant tiré avec des armes à feu le soir du Nouvel An – dont l’un, selon la police, a entraîné la mort d’un enfant.

Vendredi, le service de police d’Arlington a détaillé plusieurs incidents de tirs de la Saint-Sylvestre sur sa page Facebook. Deux des incidents se sont soldés par des morts, tandis qu’un troisième s’est soldé par un échange de coups de feu entre des suspects et un officier qui a répondu aux côtés de deux agents de sécurité.

La police a arrêté des suspects dans ces trois cas, bien qu’ils soient toujours à la recherche d’un suspect dans un quatrième cas publié vendredi soir.

« Je ne me souviens jamais d’un réveillon du Nouvel An comme celui-ci », a déclaré le lieutenant Christopher Cook de la police d’Arlington à WFAA-TV.

Les fusillades illustrent un danger que les services de police de tout le pays voulaient éviter. La police de Richmond, en Virginie, a mis en garde contre les tirs de célébration après la mort d’une femme de 28 ans au début de 2020. La police de l’Alabama a offert une récompense en espèces pour les pourboires qui ont conduit à l’arrestation et à la condamnation de personnes qui ont tiré sur le air.

Même le département de police d’Arlington a publié un avertissement le 31 décembre, affirmant que les tirs de célébration sont «illégaux et que vous pouvez être accusé d’un crime. Cela peut aussi blesser gravement quelqu’un».

Le premier incident à Arlington s’est produit peu après minuit. La police a été appelée dans un appartement après que quelqu’un a entendu un coup de feu, selon un affidavit de mandat d’arrêt fourni à USA TODAY. La police n’a trouvé personne à l’intérieur de l’appartement, mais a trouvé du sang.

Finalement, une voiture qui correspondait à la description de celle qui avait quitté la zone après la fusillade est revenue sur les lieux, et la police a interrogé les deux personnes à l’intérieur de la voiture.

L’un des deux Zantyler Hooks, 21 ans, a admis avoir tiré sur la victime de 4 ans, identifiée par la police comme étant Messiah Taplin, selon le rapport. Hooks a déclaré à la police qu’il regardait des vidéos de rap avec Messiah et qu’il imitait la vidéo tout en tenant l’arme, qu’il pensait déchargée, selon l’affidavit.

L’arme a explosé et l’enfant a été emmené à l’hôpital, où il a été déclaré mort. Hooks a été arrêté pour homicide involontaire coupable.

Le deuxième incident s’est également produit peu après minuit le jour de l’an. La police a été appelée dans une résidence et a trouvé une femme sur le patio arrière avec une arme à feu à côté d’elle, selon un affidavit de mandat d’arrêt. Les détectives se sont entretenus avec des proches de la femme, identifiée comme Blanca Guerra, qui ont déclaré avoir reçu des appels téléphoniques de Mario Alanis, 34 ans.

Lors des appels téléphoniques, il a dit aux proches qu’il avait accidentellement tiré sur Guerra, selon l’affidavit.

Alanis a dit à une autre personne, dont le nom est expurgé dans l’affidavit fourni à USA TODAY, qu’il avait tenté de tirer son arme en l’air après minuit. Il a jeté l’arme par terre quand elle n’a pas tiré, puis lorsqu’elle a tenté de la recharger, frappant Guerra, selon l’affidavit.

Alanis a également été arrêtée pour homicide involontaire coupable.

« Vous courrez toujours à des appels de feux d’artifice », a déclaré Cook à WFAA-TV. « Vous courrez à quelques coups de feu. Mais ce qui nous préoccupe généralement, ce sont les cas d’homicide involontaire coupable et les accidents mortels. Nous n’avons jamais, à ma connaissance, eu affaire à autant de fusillades et certainement (celles) de cette ampleur , en si peu de temps. «

Des coups de feu ont également retenti dans un complexe d’appartements où un policier d’Arlington et deux gardes de sécurité regardaient des images de sécurité pour un « cas sans rapport », a déclaré le département de police dans un communiqué de presse.

« Alors que l’officier et les gardes de sécurité allaient enquêter sur les coups de feu, on pense qu’un suspect a tiré à plusieurs reprises en direction de l’officier et des gardes de sécurité », a indiqué la police dans un communiqué.

L’un des agents de sécurité a subi une «blessure mineure», selon la police. Les gardes et l’officier ont tous riposté, mais « on ne pense pas que des balles des gardes de sécurité ou des policiers aient frappé des personnes », a déclaré la police.

Les suspects, qui, selon la police, se trouvaient dans le complexe d’appartements « pour tirer des coups de feu en l’air pour le réveillon du Nouvel An », ont quitté les lieux dans une voiture blanche, qui a ensuite été retrouvée avec trois hommes à l’intérieur, selon un communiqué de presse. Les trois hommes – Felix Barrientos, 31 ans; Juan Magallanes, 28 ans; David Garcia, 24 ans – ont tous été arrêtés pour divers chefs d’accusation.

La police recherche toujours un quatrième suspect, ainsi que le fusil utilisé dans l’incident.

Personne n’a été blessé lors d’un dernier incident signalé vendredi soir. Une balle de ce que la police appelle « des » coups de feu présumés de célébration « » a frappé la fenêtre de la chambre d’un enfant de 6 ans pendant que l’enfant dormait.

« Heureusement, l’enfant n’a pas été blessé! » le service de police d’Arlington a publié sur Facebook.

Contribuant: The Associated Press; Brad Harper, annonceur de Montgomery.