« Je ne me sentais pas aimé, apprécié »

Georginio Wijnaldum a expliqué les raisons de son départ de Liverpool cet été et a déclaré qu’il ne « se sentait pas aimé et apprécié » par certains au club.

Wijnaldum, 30 ans, a rejoint le Paris Saint-Germain en transfert gratuit après l’expiration de son contrat à Anfield après cinq ans avec le club de Premier League.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

– Carnet : les clubs de Premier League craignent le chaos du COVID-19

Le milieu de terrain a joué un rôle clé en aidant Liverpool à remporter la Ligue des champions 2019 ainsi que le tout premier titre de Premier League du club l’année suivante, mais a déclaré qu’il ne se sentait pas valorisé par certains membres.

« Il y a eu un moment où je ne me suis pas senti aimé et apprécié », a-t-il déclaré aux journalistes. « Pas mes coéquipiers, pas les gens de Melwood [training ground].

« D’eux, je sais, je peux dire qu’ils m’aiment tous et que je les aime. Ce n’était pas de ce côté-là. Plus de l’autre côté. »

Georginio Wijnaldum cherchera à connaître plus de succès dans son nouveau club, le PSG. Photo d’Aurélien Meunier – PSG/PSG via Getty Images

Wijnaldum a reçu une haie d’honneur lors de son dernier match à Liverpool après avoir remporté une victoire 2-0 contre Crystal Palace pour se classer parmi les quatre premiers la saison dernière.

Il a été applaudi par le personnel des joueurs et des entraîneurs et a reçu une énorme ovation de la part des supporters de Liverpool, mais a déclaré qu’il ne se sentait pas apprécié par certains fans en ligne.

« Je dois dire qu’il y avait aussi les réseaux sociaux », a-t-il ajouté. « Quand ça a mal tourné, j’étais le joueur qu’ils blâmaient – ​​que je voulais partir. Chaque jour à l’entraînement et dans les matchs, j’ai donné tout ce que j’avais pour que ça se termine bien parce que, au fil des ans, Liverpool voulait dire tellement pour moi et à cause de la façon dont les fans dans le stade me traitaient.

« Mon sentiment était que les fans dans le stade et les fans sur les réseaux sociaux étaient de deux types différents. Les fans dans le stade m’ont toujours soutenu. Même quand ils sont revenus [after the COVID-19 break], sachant déjà que j’allais partir, ils m’ont toujours soutenu et, à la fin, ils m’ont fait un grand adieu.

« Sur les réseaux sociaux, si nous perdions, c’était moi qui étais responsable. Il y a eu un moment où je me suis dit : ‘Wow. Si seulement ils savaient ce que je fais pour rester en forme et jouer à chaque match.

« D’autres joueurs ont peut-être dit : ‘D’accord, je ne suis pas en forme.’ Vous avez des joueurs dans leur dernière année qui disent : « Je ne joue pas parce que c’est un risque. J’ai fait le contraire. »