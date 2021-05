«Je ne me sentais comme personne»: Sameera Reddy se montre confrontée à la dépression au sommet de sa carrière | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice de Bollywood et créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, Sameera Reddy, a récemment parlé en détail de son expérience de la dépression et de la façon dont elle l’a façonnée en tant que personne plus forte dans une interview avec un portail de divertissement.

Elle a raconté à Pinkvilla qu’elle était autrefois au point le plus bas de sa vie et qu’elle se sentait comme personne malgré une carrière aussi illustre en tant qu’actrice. Reddy a en outre révélé qu’elle ne savait pas comment elle avait passé si longtemps à se sentir déprimée et abattue.

Elle a dit: «La raison pour laquelle j’ai cette quantité folle d’énergie pour créer du contenu et simplement être là, dire ce que je pense et être confiant, c’est que mon dieu, j’ai atteint le plus bas des charges. Je ne peux même pas commencer à vous expliquer. Toute femme là-bas qui écoute qui se sent faible, me fait confiance, j’étais là avec vous. Je me suis juste demandé qu’une fille qui a fait des films à succès, qui a fait tant d’argent, qui a créé un tel nom se sentait si petite et si merdique et ne se sentait comme personne. Je ne sais toujours pas comment j’ai passé autant de temps à me sentir si abattu.

Sameera a également évoqué les commentaires négatifs auxquels elle serait soumise en raison de son apparence physique et de sa carrière.

Elle a ajouté: «Et cela vient uniquement du fait que vous ne vous occupez pas de ce qui se passe réellement en interne avec vous-même. Pour arriver à ce point, c’est venu parce que j’y ai absolument travaillé. J’ai pris toutes mes craintes, que ce soit la peur que quelqu’un dise qu’elle est grosse, qu’elle n’a pas réussi ou qu’elle n’est plus une actrice. Des choses amusantes que les gens vous lancent. Comme on l’a dit, tu es une si belle actrice, puis une autre l’a dit, mais elle n’est plus une actrice. Cela vous fait douter que tous ces films incroyables que j’ai faits simplement parce que je prends une pause maintenant, cela signifie que je ne suis pas une actrice.

L’actrice de « Race » a conclu en disant qu’elle a dépassé tout le jugement et la haine en réalisant de quoi elle est capable et ce qu’elle vaut.

Auparavant, l’actrice et sa famille avaient été testées positives au COVID et elle s’est récemment tournée vers les réseaux sociaux pour partager avec ses fans qu’elle récupère lentement son énergie après sa guérison.

L’actrice a fait ses débuts à Bollywood avec «Maine Dil Tujhko Diya» face à Sohail Khan en 2002. Elle est ensuite allée apparaître dans des films comme «Darna Mana Hai», «Musafir», «Taxi No 9211», «De Dana Dan», «Race» et «Tezz».

Sameera Reddy a épousé Akshai Varde en 2014 et les deux sont parents de Sans et Nyra.