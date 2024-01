“Je ne me sens tellement pas en sécurité”

Une mère de l’Ohio a accusé la police d’avoir envoyé son fils de 17 mois à l’hôpital souffrant de brûlures lorsqu’ils ont fait une descente chez elle par erreur et déployé des dispositifs « flash-bang » à la recherche d’un suspect.

L’équipe d’intervention spéciale de la police d’Elyria a exécuté un mandat de perquisition au domicile du 331 Parmely Ave. le 10 janvier « dans le cadre d’une enquête criminelle en cours ». l’agence a déclaré dans un communiqué.

“Au cours de l’opération tactique, deux dispositifs de diversion, communément appelés ‘flash-bangs’, ont été déployés à l’extérieur de la résidence”, a indiqué la police.

“Ces appareils produisent du son et de la lumière qui sont perceptibles de jour comme de nuit et sont destinés à détourner l’attention des suspects”, ont-ils déclaré, ajoutant que les appareils “ne produisent pas de brûlure continue et ne déploient ni ne contiennent aucun bruit”. gaz poivre ou agents chimiques.

La police a déclaré que les agents avaient fait des annonces répétées avant d’entrer dans la maison, où ils ont trouvé une femme et son fils de 17 mois, Waylon.

“La femme a informé les policiers que l’enfant souffrait d’un problème de santé préexistant”, a indiqué la police.

Courtney Prix dit sur Facebook que son fils, qui était déjà sous respirateur, avait subi des brûlures au corps et était couvert de verre et de fumée après que la police ait brisé une fenêtre et déployé les appareils.

Courtney Price, maman de l’Ohio, a accusé les policiers d’avoir blessé sa fillette de 17 mois lorsqu’ils ont déployé des dispositifs « flash-bang » lors d’une descente chez elle par erreur. Facebook / Courtney Paige

“Tout ce que j’ai vu, c’était des lumières clignotantes et de la fumée entrant dans la maison”, a déclaré Price. a déclaré à CBS News. « Je ne savais pas quoi faire parce qu’il y avait des armes pointées sur moi. Je voulais courir vers lui, mais je savais que si j’avais couru vers lui… ils auraient pu tirer.

Elle a déclaré qu’elle avait été emmenée dehors et menottée.

«Je criais: ‘Mon bébé, mon bébé, il est sous respirateur, mon bébé est ici’», a écrit Price sur Facebook.

“Son diagnostic est une pneumopathie chimique due aux produits chimiques contenus dans le flash-bang”, a-t-elle déclaré à CBS News.

Un membre de l’équipe d’intervention spéciale de la police d’Elyria aurait utilisé un flash-bang pendant le raid. Facebook / Courtney Paige

La police a déclaré que Price avait déclaré aux détectives qu’elle prévoyait d’emmener le garçon à l’hôpital « en raison d’une maladie préexistante de l’enfant sans rapport avec l’opération tactique.

“Cependant, elle n’avait pas de siège auto disponible pour le transport”, a indiqué la police. “Les détectives de la police d’Elyria ont appelé Lifecare Ambulance sur les lieux pour fournir tous les soins médicaux jugés nécessaires par EMS.”

Les ambulanciers ont évalué l’enfant et ont assuré son transport vers un hôpital, selon le communiqué de la police.

“Toute allégation suggérant que l’enfant a été exposé à des agents chimiques, à un manque de soins médicaux ou à une négligence est fausse”, a déclaré la police, ajoutant qu’elle et Price avaient confirmé que Waylon n’avait subi aucune blessure visible sur les lieux.

Waylon, le fils de Price, est à l’hôpital. Facebook / Courtney Paige

“L’enquête qui a conduit à l’affidavit visant à obtenir un mandat de perquisition pour le 331 Parmely Ave. à Elyria Ohio reste active et en cours”, a déclaré la police, ajoutant que le mandat avait été exécuté à la bonne adresse.

Price a écrit sur Facebook que « 15 secondes suffisent pour bouleverser notre monde » après avoir entendu « le coup le plus fort à la porte » et quelques instants plus tard, les flics sont entrés par effraction.

“J’ai plusieurs armes pointées sur moi et je me fige de peur. Je pouvais voir de la fumée sortir par la fenêtre qui avait été brisée là où mon bébé était allongé et je savais qu’il ne pouvait pas la respirer”, a-t-elle écrit.

« Il y avait plus de 20 policiers dans la maison. Personne n’a eu la décence de surveiller mon bébé, de lui retirer le verre ou de le faire sortir de la maison qui contenait de la fumée », a poursuivi Price.

Le fils de Price était sous respirateur dans la maison en raison d’un problème de santé préexistant. Facebook / Courtney Paige

«Tout le monde était assez méchant pour s’asseoir là et laisser mon bébé respirer cet air et lutter pour respirer. L’équipe SWAT avait 2 médecins, l’un d’eux l’a écouté avec un stéthoscope et a dit “ça a l’air clair”, a-t-elle écrit, ajoutant : “Mon bébé n’avait pas l’air clair.”

Price a également affirmé que « la négligence du service de police d’Elyria a provoqué une réaction chimique chez mon bébé dans et autour des yeux. Ils ont empêché mon bébé de respirer pendant quelques secondes ce matin.

Sa tante, Redia Jennings, qui loue la maison depuis un an, a déclaré que la police était venue plusieurs fois à la recherche d’un suspect qui n’y vivait pas, a rapporté CBS News.

Jennings et son mari, Marlon, ont déclaré qu’ils n’avaient aucun lien avec le suspect.

La maison de Price après la descente de police. Facebook / Courtney Paige

«Je suis entré dans ma maison et j’étais juste… [I] je ne pouvais pas y croire, ” Redia a déclaré à WKYC. “Je n’aime pas que quelque chose soit sur la table de ma cuisine, alors vous pouvez imaginer [with] tout était entassé sur le sol et tout était renversé : les lits, les téléviseurs, tout.

Price a déclaré qu’elle avait amené Waylon dans la région de Cleveland pour une opération cardiaque, mais que celle-ci avait maintenant été retardée, selon le média.

L’enfant a été retiré de l’unité de soins intensifs de l’UH Rainbow Babies and Children’s Hospital, mais est traité pour une inflammation des poumons, une irritation des yeux et les effets persistants de la fumée, a déclaré Price à WKYC.

Selon Price, son fils a reçu un diagnostic de pneumopathie chimique due aux produits chimiques contenus dans le flash-bang. Facebook / Courtney Paige

“Nous sommes venus ici pour un nouveau départ, et maintenant je ne me sens tellement pas en sécurité ici”, a déclaré Price au point de vente. « J’essaie simplement de tenir le coup et de rester pour bénéficier de meilleurs soins, mais je n’aime tout simplement pas être ici maintenant. C’est vraiment dur.”

Le maire d’Elyria, Kevin Brubaker, a qualifié ces allégations d'”extrêmes et profondément préoccupantes”. ajouter une déclaration qu’« un examen complet de l’incident et de toutes les informations » sera bientôt publié.

Il a déclaré que les images de la caméra corporelle de l’incident seraient publiées mardi.

“Nos résidents exigent de savoir ce qui s’est passé, et à juste titre”, a déclaré Brubaker. « Heureusement, notre ville disposait de la technologie nécessaire pour enregistrer les événements en temps réel via de nombreuses caméras portées sur le corps tout au long de l’incident. Je suis particulièrement reconnaissant que ces caméras aient capturé un son et une vidéo clairs, sous plusieurs angles. J’ai hâte de diffuser ces images pour que vous puissiez tous les voir.