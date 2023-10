SOELDEN, Autriche (AP) — Après une saison bien remplie, terminer sixième lors de la première course de Coupe du monde de la nouvelle campagne samedi n’aurait pas pu plaire à Mikaela Shiffrin.

Mais cela ne la dérangeait pas non plus.

« La première course (de slalom géant) de la saison l’année dernière était à Killington, et j’étais 13e. Cette année, je suis sixième. C’est une amélioration par rapport au début de l’année dernière », a déclaré Shiffrin à l’Associated Press samedi après la GS d’ouverture de la saison sur un glacier autrichien baigné de soleil.

Shiffrin était à 0,75 seconde de la tête et à la cinquième place après la première manche, et était finalement à 1,40 seconde de la gagnante suisse Lara Gut-Behrami.

« Bien sûr, je ne dirai pas que c’est là que je veux être. C’est juste une étape par étape et on ne sait jamais où on en est jusqu’à la première course », a déclaré le double champion olympique américain. « Et je pense que nous avons une idée de ce que nous pouvons améliorer. Nous allons donc travailler là-dessus.

Et elle a couronné le tout en remportant son cinquième titre au classement général avec un énorme 989 points sur Gut-Behrami.

Samedi, Shiffrin n’a pas réussi à reprendre là où elle avait laissé la saison précédente il y a sept mois.

Elle a signé le deuxième temps de départ le plus rapide lors de la première étape et a évité des erreurs majeures dans les deux manches, mais n’a toujours pas pu suivre le rythme de Gut-Behrami, de l’Italienne Federica Brignone et de la Slovaque Petra Vlhova – un trio d’anciennes championnes du classement général qui formaient les trois premiers.

“Certes, les meilleures femmes d’aujourd’hui semblaient prêtes à courir”, a déclaré Shiffrin. “J’avais l’impression d’être dans une bonne position avec mon ski, mais je n’ai pas montré mon meilleur ski pendant toute la course aujourd’hui.”

Shiffrin a déclaré qu’elle et son équipe – dirigée depuis l’intersaison par l’entraîneur-chef Karin Harjo – étudieraient les séquences vidéo et analyseraient où prendre de la vitesse avant la prochaine GS, qui est sa course « à domicile » du 25 novembre à Killington, Vermont.

“Je veux avoir les bons virages plus souvent, plus dynamiques, un peu plus en mode course dans la mentalité, ce qui, je pense, est le plus gros ajustement que je dois faire”, a déclaré Shiffrin.

“Et c’est un processus étape par étape, que j’accepte davantage maintenant dans ma carrière qu’il y a peut-être cinq ans.”

Même si on se souviendra de sa saison précédente la série de records qu’elle a établiShiffrin a rappelé ses premières difficultés en GS, une discipline qu’elle allait finalement dominer en remportant sept des dix épreuves.

“La saison dernière, je ne voulais pas prendre le départ de cette course”, a-t-elle déclaré à propos de la première GS à Killington en novembre 2022, un mois après l’annulation de la traditionnelle ouverture de la saison en Autriche.

« Je ne me sentais pas du tout préparé la saison dernière. J’étais justement confronté à des moments difficiles avec ma façon de skier à ce moment-là. Et il m’a fallu beaucoup de temps jusqu’à Semmering” fin décembre pour être prêt. “Mais ensuite, le reste de la saison a évidemment été assez fort et cohérent.”

Samedi, sa coéquipière américaine Paula Moltzan a réalisé le deuxième temps le plus rapide dans une course finale fulgurante, 1,33 plus rapide que l’effort de Shiffrin, et Moltzan s’est amélioré de la 28e à la 11e place.

Cela a aidé Shiffrin à profiter d’une course qu’elle n’a jamais failli gagner.

«Je ne me sens pas mal aujourd’hui. C’est une belle journée et la course était excitante », a-t-elle déclaré. “Quand je gagne, évidemment, c’est excitant pour une raison différente, mais regarder les meilleures femmes skier aujourd’hui était formidable.”