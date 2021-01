L’international de l’USMNT, Sergino Dest, a déclaré qu’un manque de confiance avait affecté ses performances à Barcelone ces dernières semaines.

Dest, 20 ans, a rejoint le Barça depuis l’Ajax dans le cadre d’un accord d’une valeur initiale de 20 millions d’euros au début de la saison et, en raison d’une blessure à Sergi Roberto, est toujours présent depuis, faisant 21 apparitions dans toutes les compétitions.

Il s’est installé rapidement, impressionnant en octobre Clasico défaite face au Real Madrid, mais a déclaré que sa forme avait diminué au cours du mois dernier, culminant avec une blessure à la cuisse qui l’a forcé à rater deux des trois derniers matches du Barça.

« Pour moi, il est important de retrouver cette confiance car je me sens un peu incertain en ce moment », a déclaré Dest à La Liga World.

« C’est la chose la plus importante pour moi en ce moment: retrouver la confiance et jouer comme je le faisais avant et je pense que j’ai beaucoup de potentiel. »

Dest a échappé à la demi-finale de la Supercoupe espagnole contre la Real Sociedad en raison d’un problème de cuisse et a été remplacé à la mi-temps de la finale dimanche dernier, une défaite contre l’Athletic Bilbao, après être revenu trop tôt.

L’arrière droit a également raté la victoire de jeudi en Copa del Rey contre Cornella mais est revenu à l’entraînement complet samedi et est dans l’équipe pour le match de championnat de dimanche à Elche.

« Sergino a joué beaucoup de matchs et ce n’est que sa première saison avec le Barça », a déclaré l’entraîneur Ronald Koeman lors d’une conférence de presse samedi.

Sergino Dest a souffert d’une blessure après un début impressionnant de sa carrière à Barcelone. Photo par David S. Bustamante / Soccrates / Getty Images

« C’est un très jeune joueur et c’est compliqué pour les jeunes. Il a été blessé mais il semble avoir récupéré et nous déciderons dimanche s’il commence ou s’il est sur le banc.

« J’espère qu’il n’aura plus de problèmes de blessures, qu’il pourra retrouver un peu de rythme et offrir de la compétition. »

Le Barça sera sans Lionel Messi, qui purge la deuxième d’une interdiction de deux matchs pour son carton rouge lors de la finale de la Supercoupe du week-end dernier.

Gerard Pique, Sergi Roberto, Ansu Fati et Philippe Coutinho sont également indisponibles en raison de blessures, mais Jordi Alba et Frenkie de Jong reviennent dans l’équipe après avoir été reposés contre Cornella.

L’équipe de Koeman a été obligée de transpirer avant de battre la troisième division Cornella après la prolongation, Miralem Pjanic et Ousmane Dembele manquant des pénalités en temps normal.

Le Barça a maintenant raté sept des 12 pénalités infligées cette saison et Koeman a déclaré que l’équipe avait pratiqué des coups de pied sur place vendredi et samedi.

« Nous analysons le problème des pénalités parce que nous en avons pris 12 cette saison et en avons raté sept, y compris la fusillade en Supercoupe », a ajouté Koeman.

« C’est beaucoup. C’est trop. Ce n’est pas acceptable. Si Messi ne joue pas, qui est le n ° 1, nous avons besoin d’autres joueurs avec la qualité pour marquer des pénalités.

« Nous avons travaillé dessus ces deux derniers jours. Vous pouvez vous entraîner pour eux tout comme vous pratiquez les coups francs. Bien sûr, ce n’est pas la même chose à l’entraînement que dans un match où vous êtes derrière, mais il n’y a pas fans, donc il n’y a pas de pression. «

Le Barça est invaincu en huit matches de championnat et s’est hissé au troisième rang du tableau. Cependant, ils restent à 10 points du leader de l’Atletico Madrid, qui a également un match en cours.