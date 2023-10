La star de BIG Brother, Imogen Thomas, a révélé qu’elle ne pardonnerait jamais à Pete Bennett leur amère dispute après la mort de Nikki Grahame.

Le mannequin avait accusé Pete, vainqueur de Big Brother, d’avoir « trahi » la mémoire de Nikki en lui rendant publics les textes finaux.

imogen_thomas/instagram

Rex

Nikki est devenue célèbre dans la série 2006 de Big Brother avec Imogen et Pete et a gagné une armée de fans avec sa phrase emblématique « qui est-elle ?[/caption]

Elle a déclaré que Pete, 41 ans, qui était brièvement sorti avec la défunte star, cherchait à attirer l’attention lorsqu’il a partagé en ligne une photo prise de Nikki quelques heures avant sa mort.

S’adressant au Sun, Imogen, 40 ans, a déclaré : « Il n’y a pas d’amour perdu là-bas, il n’y a rien. Nous ne nous réconcilierons jamais et nous ne serons jamais amis.

Pete a insisté sur le fait que Nikki, décédée en avril dernier, lui avait donné la permission de publier l’image qui la montrait dangereusement maigre.

Imogen a déclaré : « Il s’est juste levé à 1 heure du matin avec sa petite amie et a pris cette photo. Il n’est resté qu’une heure.

Imogen a insisté sur le fait qu’elle avait d’abord contacté Pete en privé, lui demandant poliment de retirer la photo.

Mais elle a ajouté : « Il s’en est pris à un. J’ai plein de photos de Nikki sur mon téléphone mais je ne les publierais jamais en ligne. Ça ne ressemble même pas à Nik.

« Il a ensuite décidé d’aller dans toutes les émissions de télévision et de parler d’elle et cette photo apparaissait partout.

« Ce n’était pas agréable pour sa mère, pour le reste de sa famille et pour ses amis. »

Nikki a lutté toute sa vie contre l’anorexie et son histoire a été racontée l’année dernière dans le documentaire de Channel 4 Nikki Grahame : Who Is She ?

Imogen, mère de deux enfants, a déclaré que son apparition dans la populaire émission de télé-réalité avait « sauvé » Nikki, qui avait été admise pour la première fois à l’hôpital avec la maladie à l’âge de 12 ans.

En réfléchissant à sa propre relation avec la série, Imogen a déclaré : « J’irais dans [BB house] parce que je n’oublie pas d’où je viens.

«Je pense que Big Brother a fait beaucoup pour moi pour ma carrière. Je me débattais comme un fou avant ce spectacle.

« Mon découvert était fou. J’avais mon prêt étudiant à rembourser. Cette émission a beaucoup fait pour moi et j’y retournerais à 100 pour cent. J’adorerais avoir l’opportunité s’ils voulaient m’y intégrer.

Elle a poursuivi: «Je suis également une personne totalement différente de ce que j’étais à l’époque.

« À l’époque, j’étais un peu timide et timide et je n’arrivais pas à croire à l’opportunité que j’avais et je gardais la bouche fermée parce que je voulais vraiment faire carrière par la suite.

«J’avais vraiment besoin de gagner de l’argent après et je pensais toujours à la vie après le spectacle. Quand on est là-dedans, c’est très difficile de ne penser à rien d’autre pour être honnête.

« Mais maintenant que j’ai fait quelques bobs, je vais y aller et dire aux gens ce que je pense d’eux. »

INSTAGRAM/IMOGÈNE THOMAS

Imogen et Nikki sont restés proches après être devenus amis sur Big Brother[/caption]