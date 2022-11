Je ne me considère pas comme une célébrité – j’ai le syndrome de l’imposteur majeur, admet que je suis Jill Scott d’une célébrité

La star de I’M A Celeb, Jill Scott, a admis qu’elle souffrait de

syndrome de l’imposteur – malgré le retour du football à la maison avec les Lionnes cet été.

L’ancien milieu de terrain, 35 ans, a troqué le terrain pour la jungle après

a pris sa retraite du sport en août et s’est depuis inscrit au hit

Émission ITV qui est revenue Down Under après la pandémie.

Mais Jill, qui est l’une des joueuses les plus décorées d’Angleterre avec 161

casquettes, a révélé qu’elle devait encore se pincer les yeux

des événements comme les National Television Awards.

Après avoir remis un prix aux NTA le mois dernier aux côtés d’anciens

coéquipières Leah Williamson et Millie Bright, Jill a déclaré: «Depuis le

Euros, j’ai été dans quelques situations différentes comme le National

Television Awards où j’avais un peu le syndrome de l’imposteur.

“J’ai côtoyé tellement de stars et je suis une grande fan des soaps. Juste

voir tant de gens différents.

Jill, qui devrait rejoindre Sue Cleaver et Hollyoaks de Coronation Street

l’acteur Owen Warner dans le camp, a ajouté: “Je ne me vois pas comme une célébrité,

en aucun cas.

“Je suis juste quelqu’un qui aime jouer au football et je donne mon cœur et mon âme pour cela.

“Alors oui, il y aura certainement le syndrome de l’imposteur mais je n’ai pas peur

dire cela parce que, comme je l’ai dit, je suis un grand fan de certaines choses.

Lorsqu’on lui a demandé comment elle avait fait face à la célébrité depuis l’Euro, Jill, qui dirige un

café avec sa partenaire Shelly Unitt à Manchester, a déclaré: «Nous

J’ai eu de beaux moments où des gens s’approchent de toi dans la rue

et dire littéralement “merci”, en vous serrant la main et en marchant

“Quelqu’un m’a approché quand j’étais à Londres et m’a dit qu’il avait un

période vraiment difficile en été et que le football les a tirés

à travers. Donc, pour moi, jusqu’à présent, ce sont de très belles expériences.

Elle a ajouté: “J’ai toujours voulu inspirer avant d’expirer. Donc si je

peut donner mon temps à une jeune fille ou à un jeune garçon, vous prenez une photo ou

signez un autographe et sachez simplement que vous avez fait leur journée.

“Je pense que cela revient probablement à cet élément de mon objectif qui a toujours été d’aider les gens.

“Si je peux aider les gens dans un petit moment comme celui-là, alors c’est vraiment spécial pour moi.”

