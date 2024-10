LANSING – Zaria Williams est sortie d’un site de vote anticipé de Lansing avec un autocollant et un énorme sourire sur le visage.

« J’étais tellement excitée de voter », a-t-elle déclaré. « Cela me donne le sentiment d’être impliqué dans ma communauté… et personnellement, j’ai l’impression que cela fait une différence. »

Zaria Williams, 21 ans, de Lansing, est tout sourire alors qu’elle montre son autocollant « J’ai voté ». Il s’agit de la première élection présidentielle à laquelle elle vote et elle est venue avec sa mère voter par anticipation à l’école primaire de Reo le samedi 26 octobre 2024.

La jeune femme de 21 ans votait pour sa première élection présidentielle. Elle est venue avec sa mère, Tameka, au premier jour du vote anticipé à Lansing.

« (Zaria) a fait tellement de recherches », a déclaré Tameka, 53 ans. « Même si certaines de ses opinions sont un peu différentes des miennes, probablement en raison de son âge, je suis fière de voir à quel point elle a pu me parler de ses opinions et me les expliquer. »

Avant que les deux sites de vote anticipé de Lansing n’ouvrent leurs portes à 8 heures du matin, des dizaines de personnes faisaient déjà la queue à l’extérieur, a déclaré le secrétaire municipal de Lansing, Chris Swope. Le site du sud de Lansing, l’école primaire REO au 1221 Reo Rd., a vu un flux constant de personnes tout au long de la matinée.

Micah Stohr et Jessica Jeffery de Lansing prennent un selfie devant un drapeau « Votez ici » à l’école primaire Reo le premier jour du vote anticipé, le samedi 26 octobre 2024.

« C’est certainement plus que ce à quoi nous nous attendions », a déclaré le greffier de la ville de Lansing, Chris Swope. « Je suis agréablement surpris. »

Et les autocollants de cette année, conçus par des résidents du Michigan dans le cadre d’un concours parrainé par la secrétaire d’État du Michigan, Jocelyn Benson, sont incroyablement populaires. La plupart des personnes sortant des urnes ont saisi l’un des autocollants spéciaux, plutôt que l’autocollant typique « J’ai voté ».

Micah Stohr, 41 ans, et Jessica Jeffery, 41 ans, ont pris un selfie avec leurs autocollants à l’extérieur du site de vote anticipé.

« J’ai reçu un SMS sur mon téléphone disant que le vote anticipé avait commencé aujourd’hui, et que nous étions au brunch, alors nous nous sommes dit : pourquoi ne pas y aller juste après ? » » dit Jeffery. « J’espère que davantage de gens saisiront cette opportunité. »

Dans le canton de DeWitt, à quelques kilomètres au nord de la ville de Lansing, la première journée de vote anticipé était bien avancée. À la DeWitt Charter Township Hall, les électeurs ont fait la queue pendant 45 minutes pour voter.

« Je pense que ça valait le coup », a déclaré Isaac Bomgaars. Le jeune homme de 19 ans votait pour la première fois et souhaitait voir lui-même le bulletin de vote dans la tabulatrice.

« Je voulais avoir le sentiment de faire partie du processus », a-t-il déclaré. « Je pense que davantage de gens de ma génération doivent sortir et voter. »

Les électeurs de Lansing ont voté lors du premier jour de vote anticipé à l’école primaire Reo de Lansing, le samedi 26 octobre 2024.

Comme à Lansing, les électeurs faisaient la queue devant le site de vote anticipé du canton de DeWitt avant l’ouverture des portes à 8 heures du matin, a déclaré le greffier du canton de DeWitt, Adam Cramton. À 13 heures, le premier jour du vote anticipé, il a déclaré que le nombre d’électeurs anticipés avait déjà dépassé le nombre d’électeurs anticipés du mois d’août.

Les électeurs du Michigan ont pu voter tôt en personne pour la première fois avant les primaires d’août, bien que le taux de participation dans l’ensemble de l’État ait été d’environ 1 % du vote total.

Cramton a déclaré que même si la file d’attente avait grandi et diminué tout au long de la journée, elle n’avait jamais complètement disparu. Pat Walczak, une électrice du canton de DeWitt, s’est dite surprise que la file d’attente soit si longue.

« J’ai aimé pouvoir voter tôt », a déclaré l’homme de 71 ans. « Je ne m’attendais pas à une file d’attente aussi longue… Surtout un samedi de football. »

Scott Wood, votant dans le canton de DeWitt avec son fils, a déclaré qu’il pensait que le vote anticipé était une bonne idée. Il a dit qu’il n’était pas sûr qu’un bulletin de vote par correspondance serait compté et qu’il voulait être sûr que son bulletin soit déposé dans la tabulatrice. Parce qu’il travaille 80 heures par semaine à la tête de sa propre entreprise de camionnage, il n’était pas sûr de pouvoir venir le jour du scrutin.

Le vote anticipé doit être accessible à tous les électeurs pendant au moins neuf jours de huit heures par jour jusqu’au dimanche 3 novembre. La loi de l’État a autorisé les greffiers locaux à ouvrir des centres de vote anticipé dès le 7 octobre.

Le site Web d’information des électeurs géré par le bureau du secrétaire d’État… michigan.gov/vote – contient des informations sur tous les centres de vote anticipé et les emplacements des urnes dans tout l’État. Les électeurs peuvent également trouver les coordonnées de leur secrétaire local.

Les électeurs éligibles qui ne se sont pas encore inscrits peuvent toujours le faire jusqu’au jour du scrutin, le 5 novembre, mais doivent désormais s’inscrire au bureau de leur greffier local plutôt que par courrier.

Contactez Sarah Atwood à [email protected]. Suivez-la sur X, @sarahmatwood.

Cet article a été initialement publié dans le Lansing State Journal : Vote anticipé et en personne en cours dans la région de Lansing