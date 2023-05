"Je ne m’attendais pas à…": HD Devegowda, 91 ans, assiste à l’inauguration du Parlement

L’ancien Premier ministre HD Deve Gowda, qui a assisté dimanche à l’inauguration du nouveau bâtiment du Parlement à New Delhi, a déclaré qu’il avait la chance d’avoir été témoin d’un grand moment de l’histoire démocratique de l’Inde.

L’homme de 91 ans a exprimé sa joie, affirmant qu’il n’aurait jamais pensé qu’il siégerait dans un nouveau bâtiment du Parlement de son vivant.

« J’ai la chance d’avoir été témoin d’un grand moment de l’histoire démocratique de l’Inde. Je suis entré à l’Assemblée législative du Karnataka en 1962 et je suis député depuis 1991. Lorsque je suis entré dans cette grande maison du peuple il y a 32 ans, j’avais Je n’aurais jamais pensé être Premier ministre et je ne m’attendais pas à durer aussi longtemps dans la vie publique », a déclaré M. Gowda.

« Mais la surprise encore plus grande est que je n’ai jamais pensé que je serais assis dans un nouveau bâtiment du Parlement de mon vivant – je l’ai fait à l’âge de 91 ans », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Dans la tradition indienne, et dans la vie d’un Indien ordinaire, la construction d’une nouvelle maison et l’entrée dans une nouvelle maison est un moment très propice et rare, a-t-il déclaré, ajoutant que « dans la vie d’une nation, c’est un moment extraordinaire moment. »

Notant que lorsque l’ancien Parlement a été inauguré, l’Inde était encore sous domination coloniale et que la liberté n’était pas à l’horizon, le patriarche JD(S), se souvenant des nombreuses personnalités nationales éminentes, a déclaré : « Notre nation et notre Parlement ne sont pas souillés par un révolution sanglante ».

« Nous sommes devenus une nation par des moyens pacifiques et non violents. C’était une réalisation inestimable. C’est notre héritage et c’est le système de valeurs que nous devons préserver et transmettre à nos générations futures », a-t-il déclaré.

Selon M. Gowda, depuis l’indépendance, notre Parlement a connu des hauts et des bas, et il a connu l’arrogance et l’humilité, des victoires et des défaites, mais dans l’ensemble, il s’est efforcé de maintenir un équilibre et de répondre aux aspirations du peuple indien.

Le Parlement a nourri toutes les castes, toutes les ethnies, toutes les religions, toutes les langues et toutes les géographies, a déclaré le chef vétéran : « Il a accueilli toutes les opinions, idées et idéologies. Il a célébré la diversité et il n’y a pas de plus grand objectif pour nous dans ce domaine. nouveau foyer de notre démocratie que de préserver cette énorme diversité de l’Inde. » Il a souligné que le peuple de l’Inde a toujours été vigilant et très sage, et que chaque fois qu’il a vu quelqu’un commettre des excès et troubler l’équilibre de notre nation, il l’a tranquillement chassé de cette grande maison.

« Ils nous ont parfois enseigné à tous les fonctionnaires les leçons les plus difficiles. Je salue tout le peuple indien à l’occasion de l’inauguration du nouveau bâtiment du Parlement », a déclaré Gowda.

« Je prie sincèrement pour que notre riche tradition démocratique se poursuive et s’épanouisse au fil du temps et aide l’Inde à briller pour toujours », a-t-il ajouté.

