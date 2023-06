« Je ne lui ai jamais dit de perdre un match »: Yogeshwar Dutt répond à la réclamation de Bajrang Punia

L’affirmation de Bajrang Punia selon laquelle « je lui ai demandé de concéder des combats de lutte exprès » n’est rien d’autre qu’un « mensonge flagrant », a déclaré dimanche le médaillé de bronze des Jeux olympiques de Londres, Yogeshwar Dutt, alors que le match dans la boue entre les meilleurs lutteurs du pays se poursuivait.

Bajrang, dans une adresse en direct sur les réseaux sociaux, avait affirmé samedi que le médaillé de bronze des Jeux olympiques de Londres lui avait demandé à plusieurs reprises de perdre des matchs exprès dans le passé.

« Je ne lui ai jamais dit de perdre un match. C’est un mensonge flagrant », a déclaré Yogeshwar à PTI lorsqu’il a été interrogé sur l’affirmation de Bajrang.

« Lors de la qualification olympique (2016), il faisait partie des essais des 65 kg, mais nous n’étions pas opposés. Amit Dhankar l’avait vaincu. Dans le combat final, je me suis battu contre Amit », a-t-il déclaré.

« Dans la Pro Wrestling League, nous nous sommes battus les uns contre les autres. Là, j’ai gagné 3-0. Si j’avais voulu, j’aurais pu marquer plus et tout le monde sait que c’était un combat de spectacle.

Dutt, qui est maintenant un dirigeant du BJP, a déclaré qu’il emmenait toujours Bajrang lors de voyages d’entraînement à l’étranger en tant que partenaire d’entraînement.

« Avant les Jeux olympiques de 2016, chaque fois que j’allais à l’étranger, j’emmenais Bajrang avec moi. Malgré tout cela, il m’a trahi. Je ne sais pas pourquoi il m’accuse et ternit mon image. Yogeshwar estime que Bajrang essaie simplement de régler des comptes contre lui en lançant de telles fausses allégations après avoir décidé de se séparer en 2018.

« En 2018, Bajrang m’a dit ‘Laisse-moi aller aux Jeux du Commonwealth et tu vas aux Jeux asiatiques’ mais je lui ai dit que je passerais les essais. Après cela, il s’est mis en colère contre moi et nous avons cessé de nous parler », a-t-il affirmé.

« Après les Jeux Olympiques de Rio 2016, je n’ai jamais participé à aucun tournoi, je n’ai jamais participé à aucun camp. Dans les camps, il y a beaucoup de lutteurs dans une catégorie de poids. N’importe qui peut battre n’importe qui.

« Mais je n’ai jamais été dans le compte, j’ai quitté la lutte, n’importe qui aurait pu me battre facilement. J’ai quitté la lutte compétitive en 2018, je suis maintenant un ancien lutteur.

Bajrang avait affirmé que lors d’un dernier match en Italie, Dutt lui avait dit de concéder la finale.

« Tu m’as dit que je suis premier et que tu es deuxième. Vous n’avez pas pensé à votre joueur junior que s’il gagne, cela lui profitera », a déclaré Bajrang.

Cependant, Dutt, n’a pas accepté qu’il ait fait quelque chose comme ça.

« Dans notre religion, ‘gau mata’ (mère vache) est considérée comme sacrée et je peux jurer sur gau mata que je n’ai jamais demandé à Bajrang de concéder un match », a déclaré Dutt.

Les accusations de Bajrang sont intervenues après que Dutt a remis en question l’exemption des essais des Jeux asiatiques et du Championnat du monde accordée à six lutteurs protestataires par le panel ad hoc de l’IOA.

Bajrang, Vinesh Phogat, Sakshi Malik, Sangeeta Phogat, Satyawart Kadian et Jitender Kinha ont obtenu la faveur du panel de l’IOA.

Dutt avait remis en question la logique derrière le mouvement et avait exhorté les lutteurs juniors et autres à élever la voix contre la décision.

Exaspéré par l’opposition de Dutt, Bajrang a allégué que les anciens lutteurs lui-même avaient reçu plusieurs faveurs de la WFI, y compris des exemptions des essais de sélection pour les tournois internationaux.

« Pourquoi me reproche-t-il d’avoir été sélectionné sans essais pour un tournoi en 2014 ? La fédération avait alors de telles directives. Parfois, ils se fient à vos réalisations et à votre classement et vous dispensent des épreuves. Chaque fédération a des règles différentes auxquelles vous devez obéir.

Dutt a également cité une photo sur Twitter, publiée par Bajrang en août 2019 lorsque ce dernier l’appelait son gourou.

« Jusqu’où vous baisserez-vous ? Si vous aviez cessé de parler en 2018, pourquoi remerciez-vous Dieu pour un gourou (Dutt) en 2019 ? » Dutt a tweeté ce matin.

Non seulement Bajrang et Dutt sont enfermés dans une guerre des mots, mais il y a quelques jours, Sakshi Malik et Babita Phogat, qui est également associée au BJP, se sont attaqués sur les réseaux sociaux.

