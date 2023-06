Avec Prabhas dans Raghava (Lord Rama), Kriti Sanon dans Janaki (Sita) et Saif Ali Khan dans Lankesh (Ravana), Adipurush est sorti en salles le 16 juin. Le film, basé sur l’épopée sanskrite Ramayana, s’est ouvert à d’énormes nombres au box-office en raison de réservations à l’avance record.

Mais alors que les critiques négatives et le bouche-à-oreille commençaient à affluer, Adipurush a connu une chute drastique de ses collections dès son premier lundi (19 juin). Afin d’attirer le public dans les salles de cinéma, les fabricants ont annoncé des prix réduits des billets pour la version 3D à Rs 150 mercredi 21 juin pour jeudi et vendredi de la semaine dernière.

Il semble que cette stratégie n’ait pas réussi et les créateurs ont de nouveau annoncé une réduction de leurs tarifs de billets le dimanche 25 juin. S’adressant à ses poignées de médias sociaux, la bannière de production a partagé l’affiche d’annonce et a écrit : « Soyez témoin du déroulement de la saga épique ! Réservez vos billets à partir de seulement Rs112/* et découvrez le monde grandiose d’Adipurush. L’offre commence demain ! ».

Cependant, les internautes ont brutalement trollé les fabricants d’Adipurush. Un utilisateur a écrit dans la section des commentaires : « Je ne le regarderai même pas gratuitement », tandis qu’un autre a ajouté : « Je pense que même si vous l’offrez gratuitement maintenant, les gens n’iront pas regarder cette cacophonie de chaos. Depuis le jour où le teaser tombé, il est devenu douloureusement clair que ce film laissera le public perplexe et déçu. Épargnez-vous les maux de tête et évitez ce faux pas désastreux d’un film.

« Même si vous donnez des billets à 1 roupie, personne n’ira le regarder », a lu un autre commentaire en hindi. Comme les réalisateurs avaient annoncé avant la sortie de laisser un siège à Lord Hanuman à chaque projection en salle du film, un internaute a plaisanté : « Comme Om Raut a dit de laisser un siège à Hanuman Ji, je respecte sa décision et je vous demande à tous de quittez toute la salle de cinéma pour vanara sena. »

Assistez à la saga épique se dérouler !

Réservez vos billets à partir de seulement Rs112/-* et découvrez le monde grandiose d’Adipurush

L'offre commence demain ! #JaiShriRam Réservez vos billets sur : https://t.co/0gHImE23yj#Adipurush maintenant dans les cinémas près de chez vous ✨#Prabhas @omraut…

Le film d’action mythologique Adipurush met également en vedette Sunny Singh dans Sesh (Lakshmana), Devdatta Nage dans Bajrang (Lord Hanuman), Vatsal Sheth dans Indrajit (Meghnada), Sonal Chauhan dans Mandodari, Siddhant Karnick dans Vibhishana, Krishna Kotian dans Dashratha et Trupti Todarmal. comme Sarama entre autres.

