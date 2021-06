« Je ne le lui ai pas demandé »: la star allemande Gosens fantômes Ronaldo après s’être vengée d’une demande de chemise snobé

Gosens a été inspiré alors que l’arrière gauche tourmentait le Portugal, fournissant deux passes décisives avant de figurer lui-même sur la feuille de match lors de la défaite 4-2 de l’Allemagne pour les remettre sur la bonne voie dans le groupe F.

L’as de l’Atalanta Gosens a été remplacé à la 62e minute, mais son changement a été suffisant pour remporter le titre de « Star of the Match » de l’UEFA.

🔥 Robin Gosens remporte la palme suite à une belle prestation du côté gauche de l’Allemagne 🅰️🅰️⚽️@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020pic.twitter.com/KOsT660fq3 – UEFA EURO 2020 (@EURO2020) 19 juin 2021

La victoire sur le Portugal était peut-être d’autant plus douce pour Gosens, qui avait précédemment révélé dans son autobiographie que CR7 l’avait snobé pour une demande de maillot à la suite d’une victoire de l’Atalanta sur la Juventus en Coppa Italia en 2019.

« Après le coup de sifflet final, je suis allé vers lui, n’étant même pas rendu public pour célébrer … mais Ronaldo n’a pas accepté », il a dit.

« J’ai demandé : ‘Cristiano, puis-je avoir votre chemise ?’ Il ne m’a même pas regardé, il a juste dit : ‘Non !’ »

« J’étais complètement rougi et honteux. Je suis parti et je me suis senti petit.

Gosens se sentait probablement 10 pieds de haut après avoir aidé l’Allemagne à remporter une victoire catégorique samedi, mais a néanmoins révélé après le match qu’il n’avait pas saisi l’occasion d’approcher Ronaldo et d’essayer de rectifier le camouflet du maillot.

« En fin de compte, je n’ai pas demandé le maillot à Ronaldo, je veux profiter de la victoire et ce soir », Gosens a déclaré à Sky Sport Italia. « Je ne l’ai pas cherché.

Les choses avaient assez bien commencé samedi pour Ronaldo et le Portugal, champion en titre, après que l’attaquant leur ait donné l’avantage à la 15e minute.

Chargeant 90 mètres sur le terrain pour une contre-attaque, Ronaldo a brillamment trouvé l’espace pour taper un centre de Diogo Jota.

Mais après cela, c’était toute l’Allemagne alors que les buts contre son camp de Ruben Dias et Raphael Guerreiro ont été suivis par des buts de Kai Havertz et Gosens alors que les hôtes prenaient une avance de 4-1.

Jota en a retiré un pour le Portugal à la 67e minute suite à une passe décisive de Ronaldo, mais le mal était déjà fait.

C’était une belle victoire pour Gosens, qui ne remportait que sa neuvième sélection avec Die Mannschaft et a marqué son deuxième but.

« C’est une soirée inoubliable pour moi », a déclaré le joueur de 26 ans.

«Nous avons gagné contre une équipe très forte et personnellement, j’ai marqué mon premier but et obtenu ma première passe décisive dans un tournoi aussi important. Je suis fier et heureux.

La victoire de l’Allemagne les a permis de rebondir après une défaite 1-0 en match d’ouverture contre la France. Le Portugal a quant à lui subi une première défaite après avoir battu la Hongrie 3-0 lors de son match d’ouverture.

Le match nul 1-1 de la France à Budapest plus tôt samedi signifie que les choses sont serrées entre les trois titans du « Groupe de la mort » désigné par l’Euro 2020 avant la dernière ronde des matchs de mercredi.

Malgré la déception – et le manque d’intérêt de Gosens à mettre la main sur son maillot – Ronaldo a quand même trouvé le temps de faire une journée de supporters en lui lançant son maillot dans la foule à l’Allianz Arena.