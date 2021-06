« Je ne le crois pas »: le père d’Aguero accuse le patron de City Guardiola de larmes de crocodile, confirme que Chelsea voulait signer une star

L’Argentin a marqué le but décisif dans le temps additionnel qui a permis à City de remporter son tout premier titre de Premier League en 2012 contre les Queens Park Rangers.

Ensuite, aidant les Mancuniens à sortir de l’ombre de leurs rivaux interurbains United et à s’imposer comme une force dans le football européen, quatre autres titres nationaux étaient à venir aux côtés de trois Community Shields, six Coupes de la Ligue et une seule FA Cup.

Avant la fin d’une saison double qui s’est soldée par un déchirement en Ligue des champions samedi, Aguero avait déjà annoncé qu’il quitterait le club après avoir appris que son contrat ne serait pas prolongé.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Sergio Leonel Agüero (@kunaguero)

Au 1 n seulement SERGIO AGUERO merci pour tous les bons moments que vous avez apporté à notre club vous LÉGENDE absolue bonne chance dans le futur LG x – Liam Gallagher (@liamgallagher) 29 mars 2021

« Quand un cycle se termine, de nombreuses sensations surgissent », a-t-il écrit dans un communiqué à ce sujet.

« Un énorme sentiment de satisfaction et de fierté reste en moi d’avoir joué avec Manchester City pendant dix saisons entières, ce qui est inhabituel pour un joueur professionnel de nos jours.

« Dix saisons avec des réalisations majeures, au cours desquelles j’ai pu devenir le meilleur buteur historique et forger un lien indestructible avec tous ceux qui aiment ce club – des gens qui seront toujours dans mon cœur.

« Je devais rejoindre pendant l’année de reconstruction de 2011, et avec les conseils des propriétaires et les contributions de nombreux joueurs, nous avons gagné une place parmi les plus grands du monde », il a écrit.

Pep Guardiola n’a pas pu retenir ses larmes en parlant de la légende de Man City Sergio Aguero 🥺💙(via @footballdaily)pic.twitter.com/yeAqNDhRCK – ESPN FC (@ESPNFC) 23 mai 2021

Avant la défaite 1-0 de samedi contre la finale de Chelsea UCL à Porto, Guardiola a prononcé un discours de fin de saison sur le terrain de City et a mentionné Aguero dans son discours de grande envergure.

Fondant en larmes, après que ‘Kun’ ait marqué un doublé lors d’une victoire 5-0 sur Everton lors de la dernière journée, Guardiola a déclaré à Sky Sports : « Nous l’aimons tellement, c’est une personne spéciale pour nous tous.

« Il est si gentil, il est si gentil. Il m’a beaucoup aidé. Tellement bon… » continua le catalan en pleurs.

« Nous ne pouvons pas le remplacer. Nous ne pouvons pas. Il y a beaucoup de joueurs [at] ce club – Joe Hart, David Silva – qui nous ont aidés à faire de ce club ce qu’il est.

« [Aguero’s] héritage… Il a montré sa qualité en 20 minutes », le directeur a terminé.

La famille d’Aguero « Guardiola n’a jamais voulu de mon frère » 😬https://t.co/Ed4lPzg5aIpic.twitter.com/UbOIpYffrP – MARCA en anglais (@MARCAinENGLISH) 30 mai 2021

La famille d’Aguero est loin d’être heureuse, cependant.

Après la chute contre Chelsea, où Aguero n’est intervenu qu’à la 77e minute, son frère Mauricio a écrit un tweet supprimé qui disait : « Guardiola n’a jamais voulu de mon frère depuis son arrivée à City. »

Et en milieu de semaine, c’est au tour du patriarche Leonel de planter le couteau.

« Je ne le crois pas. Non, je ne le crois pas. Je ne crois pas qu’il l’ait jamais voulu [Aguero], « Del Castillo a expliqué à Radio La Rouge après avoir été interrogé sur l’hommage de Guardiola.

Puis sondé s’il pensait que les larmes étaient pour le spectacle, il a répondu « bien sûr ».

Le père de Sergio Aguero a accusé Pep Guardiola d’avoir pleuré de fausses larmes à la sortie de son fils à Man City pic.twitter.com/0fjpsZOlBk – ESPN FC (@ESPNFC) 3 juin 2021

« Il veut être la star de toutes les équipes dans lesquelles il est au lieu des joueurs. »

« C’est incroyable, » ajouta Léonel.

« Il dit [Aguero] est irremplaçable et il ne l’a pas dans l’équipe. »

« Ce sont des choses de Guardiola, c’est un grand entraîneur. Mais d’un jour à l’autre, il change les joueurs et on ne sait jamais si on va commencer ou non. »

Leonel Aguero (le père de Sergio) sur la décision de son fils de rejoindre Barcelone : « Arsenal s’intéressait à lui et à Chelsea jusqu’à la dernière minute. Il est ami avec Lionel Messi depuis l’âge de 15 ans. On dirait que Messi va rester à Barcelone, donc ils vont jouer ensemble. – Bolarinwa Olajide (@iambolar) 3 juin 2021

Passant à d’autres sujets, il a également été révélé qu’Aguero avait attiré l’attention de certains des principaux rivaux anglais de City.

« Il y avait plusieurs clubs intéressés », Léonel a confirmé.

« Tottenham, Arsenal et Chelsea jusqu’au dernier moment étaient également intéressés. [But] il est très heureux maintenant que tout est réglé », a-t-il déclaré, en référence au transfert confirmé du joueur de 33 ans au FC Barcelone.

« Ils [Messi and Aguero] sont amis depuis l’âge de 15 ans. Ils ont toujours parlé. Je suis certain qu’ils joueront ensemble », il a été conclu, indiquant que le titulaire du Ballon d’Or est désormais susceptible de rester au Camp Nou.