«  Je ne laisserai jamais un petit homme blanc me manquer de respect  »: la reine du basket Cambage se déchire dans l’entraîneur qui a élevé le poids d’une étoile de 6 pieds 8 pouces

Le centre des Las Vegas Aces, Cambage, s’est rendu sur Instagram pour évacuer sa colère dimanche après la défaite de son équipe à domicile 65-72 contre le Connecticut Sun, accusant l’entraîneur rival Curt Miller de crier. «Allez, elle pèse 300 livres!» dans une tentative d’obtenir un appel favorable d’un arbitre.

« Quelque chose s’est passé dans le match d’aujourd’hui, et je dois en parler, » Aces star Cambage a déclaré dans un message sur Instagram Stories.

«Parce que s’il y a une chose à propos de moi, je ne laisserai jamais un homme me manquer de respect, jamais, surtout un petit blanc …

«Je vais avoir besoin de vous pour bien faire les choses, j’ai 6 ans[ft] 8[in], Je viens de vérifier, je pèse 235 lb, » Cambage a ajouté.

«Je suis très fier d’être une grosse salope. Gros corps, gros virages, bébé… Alors n’essaye jamais de me manquer de respect ou de manquer de respect à une autre femme de la ligue…

«Vous avez eu tellement de chance que ce soit pendant le match. J’étais là-bas en train de faire mon travail.

«Bref, à ce petit homme, arrête d’essayer de protéger tes insécurités… tu projettes des conneries.»

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par 𝕰𝖑𝖎𝖟𝖆𝖇𝖊𝖙𝖍 𝕷𝖎𝖟 𝕮𝖆𝖒𝖇𝖆𝖌𝖊 (@ecambage)

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par 𝕰𝖑𝖎𝖟𝖆𝖇𝖊𝖙𝖍 𝕷𝖎𝖟 𝕮𝖆𝖒𝖇𝖆𝖌𝖊 (@ecambage)

La reine australienne Cambage – triple étoile de la WNBA – a ensuite ajouté: « Pour un entraîneur d’une autre équipe criant des abus protégés, parce que nous ne pouvons rien faire en retour, c’est juste fou pour moi. »

La diatribe de Cambage a incité Millar à s’excuser auprès d’elle et des Las Vegas Aces.

« J’ai fait un commentaire inapproprié et offensant en référence à la taille et au poids de Liz Cambage, » a déclaré une déclaration de Miller rapportée par ESPN.

«Je regrette ce que j’ai dit dans le feu de l’action et je tiens à m’excuser sincèrement auprès de Liz et de toute l’organisation des Aces.

« Je comprends la gravité de mes paroles et j’en ai tiré des leçons. »

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par 𝕰𝖑𝖎𝖟𝖆𝖇𝖊𝖙𝖍 𝕷𝖎𝖟 𝕮𝖆𝖒𝖇𝖆𝖌𝖊 (@ecambage)

Cambage est parmi les noms les plus connus du football féminin.

Elle a récemment fait la une des journaux lorsqu’elle a menacé de boycotter les Jeux olympiques de Tokyo après avoir accusé l’Australie et un commanditaire de vêtements de «blanchir» des photos promotionnelles avant les Jeux.

Cambage a annulé la décision après que le Comité olympique australien s’est excusé et a garanti plus de diversité au sein de la commission de l’organisation – la star du basket-ball remerciant plus tard ses «haters» pour avoir gagné son argent en apportant une publicité supplémentaire à ses pages de médias sociaux.

Né à Londres d’une mère australienne et d’un père nigérian, Cambage a aidé les Australian Opals à remporter la médaille de bronze aux Jeux de Londres en 2012 et a également joué pour l’équipe à Rio en 2016.

Aux États-Unis, Cambage détient le record du plus grand total de points en un seul match de la WBNA, marquant 53 pour les Ailes de Dallas contre le New York Liberty en 2018.

Cambage est l’un des visages les plus reconnaissables du jeu féminin et a une ligne de touche en tant que DJ et mannequin de lingerie. Elle a réalisé des séances photo pour le numéro «Body» de Playboy et ESPN.