« Je ne l’ai jamais fait taper »: l’icône de l’UFC Khabib dit que Cormier lui a appris « à lutter », prévoit la machine à sous Joe Rogan alors que l’anglais s’améliore (VIDEO)

Le Russe 29-0, qui a pris sa retraite l’année dernière alors qu’il était largement considéré comme l’un des meilleurs combattants de tous les temps, s’est exprimé en anglais en répondant aux questions des fans lors d’une session de questions-réponses sur sa page Facebook très suivie.

Un supporter a demandé s’il avait déjà forcé l’ancien champion des poids mi-lourds et des poids lourds Daniel Cormier à se retirer pendant leurs journées d’entraînement ensemble à la célèbre American Kickboxing Academy.

« Non, je ne l’ai jamais fait tap », a concédé Nurmagomedov. « Il est trop gros – il est comme The Rock tu sais. Il est comme [a] très gros ours. Il est très fort.

Daniel Cormier : « Khabib n’a commis aucune erreur. Même en dominance, il n’a jamais foiré. » #UFC254pic.twitter.com/Aob90Scfb6 – Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) 25 octobre 2020

« Les gens, quand ils le regardent, pensent comme s’il était comme [a] poids lourd court et gras. Mais quand les gens [make] contact avec lui, ils comprennent qu’il est complètement différent. »

« C’est un champion du monde en deux divisions, un poids mi-lourd et un poids lourd [UFC champion], un champion des poids lourds de Strikeforce, deux fois olympien.

« Il est très, très fort, et je n’ai jamais [submitted] lui mais nous avons beaucoup lutté. Il m’a appris beaucoup de choses comme au sol, sur le mur, comment lutter – beaucoup de choses. »

Sondé pour savoir si lui et DC participeront un jour à l’émission du commentateur Joe Rogan, « The Joe Rogan Experience », Khabib a admis qu’il avait rejoint des millions de personnes à travers le monde pour regarder beaucoup le chat en tête des charts.

« Il m’a demandé plusieurs fois, » Khabib a confirmé.

« Je veux vraiment continuer là-bas. Mais avant de [do], je veux être prêt, tu sais ? Je veux améliorer un peu plus mon anglais pour expliquer aux gens ce que j’ai en tête, tu sais ? »

« Dans [the] La langue russe, je peux tout dire – ce que je ressens, ce que je veux dire. Mais en anglais, j’ai une petite barrière. Quand je serai prêt, je le lui ferai savoir », il a juré.

Révélant l’influence de l’un de ses mentors lors de son ascension phénoménale au sommet de l’UFC, ‘The Eagle’ a expliqué comment Cormier l’a poussé à apparaître à la télévision.

Khabib parle de Daniel Cormier 😂 https://t.co/u6PUPhWfj6 – Sameera Khan (@SameeraKhan) 15 août 2020

« Je lui ai dit : ‘C’est un peu dur pour moi de parler en anglais' » Nurmagomedov a expliqué.

« Il a dit: » Non. Pour les gens, vous êtes une personne très intéressante parce que vous venez de nulle part. Ils ne comprennent pas. Vous parlez de la façon dont vous venez des montagnes, mais ils ne savent pas où se trouve cette montagne.

« Où est le Daghestan ? Vous venez [to the octagon] avec ça [traditional] couvre-chef. Et votre anglais est intéressant. Vous parlez dans un anglais approximatif. Vous êtes une personne très intéressante.' »

« Et il m’a poussé, tu sais ? » Khabib continua. « Aller dans certaines émissions de télévision, parler à certaines personnes. Il a fait des blagues avec moi mais je n’ai pas compris de quoi il parlait.

« C’était la première fois que je comprenais que je devais me connecter avec des gens en anglais, pas seulement en russe. Ensuite, j’ai essayé d’apprendre. Mais maintenant [my English] est OK. Ce n’est pas mauvais. »

#Retour à quand Daniel Cormier a montré à Khabib Nurmagomedov un grappling de haut niveau 🤣🔥 pic.twitter.com/8tcckozbrC – MMA à montage complet (@MMAFullMount) 24 juin 2020

Un autre admirateur a souligné que ses interviews sont très différentes en russe, ce à quoi Khabib a déclaré : « Je pense que les gens ne comprennent pas cela. Il y a un petit obstacle.

« Mais en russe, je peux dire exactement ce que j’ai en tête. Je connais l’anglais, je peux parler ce que j’ai en tête, je pense, [around] 50 pourcent.

« En russe, je peux dire ce que je ressens, [whatever] Je veux. Mais le russe n’est pas ma langue maternelle. Ma langue maternelle est l’Avar. Puis j’ai appris l’arabe, le russe, l’anglais, [and a] un petit peu [of] Turc. »

En taguant Cormier et Rogan dans la section des commentaires avec une paire d’yeux, Cormier a répondu « Envoyez-moi l’emplacement » – une répétition de la célèbre citation de Khabib à l’UFC, qu’il a prononcée pour la première fois alors que sa rivalité avec Conor McGregor atteignait son paroxysme.

Aperçu gratuit d’Ariel & The Bad Guy d’aujourd’hui. On nous a volé GSP vs Khabib ? https://t.co/pgpBJJcVsipic.twitter.com/b9vyd6pt1e – Ariel Helwani (@arielhelwani) 28 février 2019

Retraité depuis octobre dernier après avoir défendu sa ceinture de 155 livres contre Justin Gaethje, le président de l’UFC, Dana White, a mis du temps à accepter la décision de Khabib.

Mais comme le directeur de Khabib, Ali Abdelaziz, l’a révélé récemment sur le podcast Mike Tyson Hotboxin ‘, le président de l’UFC est toujours catégorique, il peut tenter son plus gros client dans une dernière sortie dans l’octogone.

« Il y a deux semaines, il y a 10 jours, Dana White m’a appelé, » dit Abdelaziz.

« Il a dit: ‘Georges St-Pierre, il a dit qu’il combattrait Khabib dans un combat sans titre à 165 livres.’

« D’une certaine manière, nous attendions Georges. J’aime Georges. C’est mon ami. J’aime Georges.

« Nous attendons Georges depuis quatre ou cinq ans. ‘Je viens. Je ne viens pas.’

« À présent [he’s] dit : ‘Hé, Khabib est à la retraite. Je suis à la retraite. Et si on revenait combattre Khabib maintenant ?' » expliqua Abdelaziz.

Jusqu’à présent, Khabib est resté ferme sur le fait de tenir sa parole à sa mère de s’éloigner d’une brillante carrière après le décès prématuré de son vénéré père entraîneur, Abdulmanap, des complications d’un coronavirus en 2020.