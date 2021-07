Je ne juge pas ceux qui choisissent le porno comme profession : l’ancienne petite amie de Salman Khan Somy Ali sur l’arrestation de Raj Kundra | Buzz News

New Delhi : Raj Kundra, l’homme d’affaires de l’actrice Shilpa Shetty, a été condamné à 14 jours de détention judiciaire dans une affaire liée à la production et à la distribution de contenu pornographique. Réagissant à la controverse, l’ancienne petite amie de Salman Khan, Somy Ali, a déclaré qu’elle ne jugeait pas ceux qui y étaient impliqués.

Hindustan Times a cité Somy Ali disant : « Le simple tabou de parler de le sexe ou le porno suscite plus de curiosité. Personnellement, je ne juge pas ceux qui choisissent le porno comme profession tant que personne n’est blessé ou victime de trafic sexuel. Il est essentiel qu’il ne devrait y avoir aucune sorte de coercition. Sinon, ce que quelqu’un choisit de faire sexuellement ne me regarde ni ne regarde qui que ce soit. Nous n’avons pas le droit de juger qui que ce soit. Je n’ai rien contre les gens qui se livrent à la pornographie ou ceux qui en font leur métier. »

Elle a également parlé de la importance de l’éducation sexuelle à mesure que les temps changent et que le contenu audacieux est présenté dans les séries Web et les films.

« Je considère qu’il s’agit d’une progression cinématographique et artistique. L’amour intime n’a pas de sens sans intimité, par conséquent, embrasser ou représenter des scènes de passion devrait et doit être une norme. C’est un pas en avant et il est grand temps qu’en 2021 nous puissions créer un tel art et être plus réaliste en ce qui concerne la normalité des humains en tant que créatures sexuelles.Plus notre attitude est nonchalante envers quelque chose, moins les gens devront se cacher de vouloir admettre ce qu’ils aiment ou n’aiment pas, comme regarder du porno. Je dois insister sur le fait que même si je ne juge personne, il est absolument inacceptable pour moi que l’artiste soit blessé dans une entreprise pornographique. À part cela, je n’ai absolument rien contre le porno », a-t-elle déclaré.

Somy Ali est aujourd’hui une militante, œuvrant pour les droits des femmes, victimes d’abus domestiques et sexuels. Elle est la fondatrice et présidente de No More Tears USA et est heureuse de travailler pour la société.