« Je ne joue pas à ces jeux démocrates » – RT USA News

Alors que les mandats de masques continuent d’être débattus à travers les États-Unis, un pasteur du Tennessee, connu pour son opposition aux blocages et à la vaccination de masse, a clairement indiqué que les porteurs de masques seraient retirés de son église.

S’adressant à sa congrégation dimanche, le pasteur controversé a déclaré qu’il était contre la réimposition par les comtés des mandats de masque pour freiner une augmentation des cas de coronavirus. Si Mount Juliet, Tennessee, où se trouve la Global Vision Bible Church, subit la même régression politique, le pasteur Greg Locke a affirmé qu’il ne suivrait pas les directives rétablies.

« S’ils traversent le deuxième tour et que vous commencez à vous montrer (avec) tous ces masques et toutes ces bêtises, je vous demanderai de partir. » Locke a dit à une série d’acclamations de sa congrégation. « Je vais vous demander de partir. Je ne joue pas à ces jeux démocrates dans cette église. Si vous voulez une distance sociale, allez à la First Baptist Church, mais n’allez pas à celle-ci », a ajouté le pasteur, alors que la congrégation se rassemblait dans une tente géante a éclaté en applaudissements.





Dans un service diffusé en direct sur Facebook, Locke a poursuivi en critiquant ses collègues pasteurs pour avoir refusé de rendre des services comme des baptêmes par peur du virus et de sa variante Delta qui se propage rapidement.

« Je ne joue pas à ces jeux stupides » il a dit. « Un groupe de pasteurs parlant de combien ils veulent voir les gens guérir et ils ont peur de baptiser les gens à cause d’une variante Delta – j’en ai marre. »

Locke a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de fermer même s’il lui en était ordonné.

« Ils serviront Frosty’s en enfer avant de fermer cet endroit, » il a promis.

Locke a attiré l’attention nationale l’année dernière pendant le verrouillage du Tennessee lorsqu’il a continué à organiser des services en personne tandis que la plupart des autres églises se sont tournées vers des alternatives à distance.

Son mandat anti-masque a, comme on pouvait s’y attendre, fait sensation auprès des utilisateurs de tendance libérale sur les réseaux sociaux. Certains ont prédit que Locke et ses partisans attraperaient inévitablement Covid-19, un commentateur allant jusqu’à suggérer que le pasteur mourrait du virus.

Les directives actuelles des Centers for Disease Control and Prevention indiquent que les personnes entièrement vaccinées n’ont pas besoin de se distancer socialement ou de porter des masques dans la plupart des espaces publics. Cependant, avec l’inquiétude croissante des responsables de la santé concernant l’augmentation des cas et le ralentissement des taux de vaccination, les directives concernant les masques pourraient changer. Le conseiller médical de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, a révélé dimanche qu’il y avait des discussions actives au CDC sur le retour à une recommandation universelle de masquage.

Locke a également critiqué les vaccinations contre Covid-19, exhortant ses partisans à ne pas leur faire confiance, affirmant même « élites politiques » mentent à propos de se faire vacciner.

« Si vous pensez une minute que ces élites politiques ont été vaccinées, vous fumez de la méthamphétamine dans le sous-sol de votre maman » Locke a déclaré en mai. « Un tas de faux menteurs, c’est ce qu’ils sont. Ils n’ont rien tiré dans leur bras mais un tas d’eau sucrée.

