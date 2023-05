Je ne fume pas mais j’ai été discipliné au travail pour avoir pris les mêmes pauses que mes collègues fumeurs – c’est ridicule

Une NON-fumeuse a réagi furieusement après avoir eu des ennuis au travail pour avoir pris les mêmes pauses que ses collègues non-fumeurs.

L’utilisatrice de TikTok Syd, qui publie sous le nom de Poorandhungry, s’est rendue sur la plate-forme de partage de vidéos pour partager ses expériences lors d’un précédent emploi.

Une femme a partagé ses expériences en tant que non-fumeuse dans un bureau

L’utilisatrice de TikTok a déclaré qu’elle avait été empêchée de faire des pauses en même temps que les fumeurs

Beaucoup ont fait valoir dans les commentaires que les fumeurs ne devraient pas avoir de pauses supplémentaires Crédit : PA

Dans la courte vidéo, elle a décrit comment, pendant un stage, elle a été sanctionnée pour avoir pris des « pauses pour fumer » même si elle ne fumait pas.

Elle a déclaré dans le clip: « Une fois, j’ai eu des ennuis lors d’un stage pour avoir pris des pauses pour fumer en tant que non-fumeur.

« Donc, en gros, une personne assise juste à côté de moi était un fumeur et elle avait droit à un nombre X de pauses-cigarettes, quel que soit le manuel, mais en tant que non-fumeur, je n’ai pas eu de pauses ou je ne pouvais pas partir tôt ou quoi que ce soit. »

Elle a poursuivi: « Donc, chaque fois qu’ils allaient faire leur pause-cigarette, je sortais également et je le tendais sur mon téléphone jusqu’à ce qu’ils aient terminé leur pause-cigarette, puis j’entrais simplement à l’intérieur.

« Donc, je prenais exactement le même nombre de pauses-cigarette que le fumeur, mais en tant que non-fumeur, je ne pouvais pas faire de pause aussi. »

Le clip a touché une corde sensible et a rapidement accumulé plus de 600 000 vues et des centaines de commentaires, dont beaucoup étaient d’accord avec Syd.

Un utilisateur a demandé : « Pourquoi les fumeurs bénéficient-ils même de pauses supplémentaires ? »

Un autre a déclaré: « Là où je travaille, si les gens vont fumer, ils doivent le faire pendant leur pause normale. Des pauses supplémentaires exclusivement pour les fumeurs, c’est fou. »

Un troisième est venu avec une suggestion sur la façon de contourner la règle.

« J’apporterais un paquet de cigarettes et je ne les fumerais pas si l’entreprise était mesquine comme ça. »

D’autres ont admis qu’ils avaient commencé à fumer en partie pour pouvoir profiter des pauses supplémentaires au travail.

Mais d’autres ont remis en question l’histoire de Syd et ont insisté sur le fait que les fumeurs n’ont pas la vie plus facile.

Un utilisateur a écrit : « Donc, vous ne comprenez tout simplement pas que la loi vous accorde également des pauses ? Vous n’avez pas besoin de fumer pour obtenir une pause. »

Un deuxième a déclaré: « J’ai eu environ 10 emplois et je n’en ai jamais eu un qui permettrait des pauses-cigarettes supplémentaires, tout le monde a eu le même nombre de pauses. »