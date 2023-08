« Je ne ferai pas cette erreur… »

Imran Khan a partagé quelques anciennes critiques négatives de son film Break Ke Baad, qui mettait également en vedette Deepika Padukone.

Alors qu’il envisage de revenir, l’acteur Imran Khan a reconnu avoir commis une erreur en se concentrant uniquement sur les commentaires et critiques défavorables sur ses films dans le passé. L’acteur a partagé jeudi des commentaires et des critiques négatives sur son film Break Ke Baad de 2010 sur les réseaux sociaux. Break Ke Baad, un échec commercial, mettait également en vedette Deepika Padukone et avait reçu des critiques mitigées. Dans ses histoires Instagram, Imran a déclaré qu’il ne « ferait plus la même erreur »

Jeudi, Imran a publié une série d’histoires sur Instagram. Dans la première histoire, l’acteur a écrit : « Si vous vous demandez pourquoi je m’intéresse autant au passé… c’est parce que je remodèle ma relation avec mes films. Pour être clair, je ne blâme personne pour n’importe quoi ; toutes les opinions sont valables, et tout le monde n’aimera pas les mêmes choses… c’est normal. Malheureusement, à l’époque, je ne pouvais voir les choses qu’avec un état d’esprit négatif. Voici donc comment je me suis souvenu de Break ke Baad. » L’histoire suivante présente plusieurs commentaires et critiques négatifs sur Break ke Baad du danois Aslam. L’histoire suivante contenait simplement le texte « C’était alors ».

Imran a suivi avec des commentaires positifs de fans pour le même film dans l’histoire suivante. Il a écrit : « Et c’est ici que je me rends compte de mon erreur : j’ai prêté tellement attention aux voix qui blessaient… et je n’ai jamais valorisé les voix qui aimaient. Quel imbécile. Je ne ferai plus cette erreur. Merci à tous pour votre aide. je change ma perspective.

Il y a à peine un jour, l’acteur avait également partagé des photos des coulisses de Break Ke Baad, tout en évoquant son tournage à Maurice. Ces dernières semaines, l’acteur, plutôt solitaire sur les réseaux sociaux, s’est montré plus ouvert et a parlé de sa carrière. Imran n’a pas fait de film depuis huit ans mais a laissé entendre qu’il voulait faire un retour maintenant.





Imran, neveu d’Aamir Khan, a fait ses débuts en 2007 avec le tube Jaane Tu… Jaane Na. Il est apparu dans quelques autres succès tels que Mere Brother Ki Dulhan, mais a également connu une série d’échecs. Imran a été vu pour la dernière fois dans le film Katti Batti de 2015, aux côtés de Kangana Ranaut.