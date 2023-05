« Je ne fais qu’opérer »: un chirurgien traumatologue ukrainien a une tâche ardue pendant la guerre de Russie

KYIV, Ukraine (AP) – En tant que chirurgien traumatologue en chef dans un hôpital militaire de la capitale ukrainienne, Petro Nikitin est plongé dans une guerre qui se déroule à des centaines de kilomètres (miles). Le travail du médecin de 59 ans pour réparer les corps de certains des soldats les plus gravement blessés est dévorant.

« Je ne fais qu’opérer », a déclaré Nikitin, faisant une courte pause pendant que son équipe poursuivait l’opération sur un patient. « Je ne fais rien d’autre dans ma vie maintenant. Je ne vois pas mes enfants qui ont été évacués, je ne vois pas ma femme qui a été évacuée, je vis seul et je ne fais que soigner les blessés.

Bien que l’armée ukrainienne ne fournisse pas de chiffres sur les victimes, certaines sources occidentales estiment que plus de 100 000 soldats ukrainiens ont été tués ou blessés depuis que la Russie a envahi le pays il y a près de 15 mois.

Certains se retrouvent sur les tables d’opération de l’hôpital de Nikitine, qui, comme d’autres hôpitaux militaires ukrainiens, manque de personnel parce que les médecins ont été retirés pour travailler dans des hôpitaux de campagne plus proches du front. L’Associated Press a accepté de ne pas identifier l’hôpital de Kiev pour des raisons de sécurité.

Le 25 février 2022, le lendemain de l’invasion des troupes russes, Nikitine a publié une photo sur Facebook qui le montrait en train d’écouter un spécialiste israélien du traitement des blessures par balle. Des chirurgiens du monde entier avaient accepté de participer à une formation en ligne sur les blessures liées au combat que Nikitine avait organisée à la hâte en tant que président de la section ukrainienne d’une association internationale de spécialistes des traumatismes.

« Chacun d’entre nous avait une expérience pertinente avant l’invasion, mais pas dans un tel volume », a déclaré Nikitin. « Le nombre élevé de traumatismes est quelque chose de nouveau pour nous. »

Les blessures par balle se sont avérées rares. « Je ne me souviens même pas de la dernière fois où j’ai extrait une balle », a déclaré le chirurgien. Mais au fil des jours et des mois, il s’est familiarisé avec toute une gamme de blessures traumatiques : les armes explosives telles que les mines terrestres, les obus d’artillerie et les grenades blessent souvent de nombreuses parties du corps en même temps.

« Nous recevons en même temps des personnes aux jambes, à la poitrine, au ventre et aux bras endommagés », a déclaré Nikitin. « Dans de tels cas, nous devons décider quelle partie de la blessure doit être notre priorité. »

L’hôpital militaire est l’un des nombreux à Kiev. En tant que centre de traumatologie de haut niveau, il reçoit les cas les plus complexes, généralement ceux impliquant des patients qui ont été stabilisés au front et ont passé du temps dans un hôpital de campagne avant leur transfert vers la capitale, a déclaré Nikitin.

« Ici, nous ne faisons pas de premiers secours. Nous ne sauvons pas des vies. C’est fait par les médecins », a-t-il dit. « Ce que nous essayons de faire, c’est de ramener ces personnes à une vie normale. »

Le traitement des plaies impliquant des dommages aux tissus mous, aux os et aux structures qui lient les nerfs et les veines est le plus difficile pour son équipe chirurgicale, a déclaré Nikitin. Parfois, ils sont obligés d’amputer le bras ou la jambe d’un soldat, ce qui « d’un point de vue moral » est toujours une décision déchirante, a-t-il dit.

« Parce que vous comprenez que votre opération entraînera un handicap de la personne, cela n’apporte aucune satisfaction au médecin ou au patient », a-t-il déclaré. « C’est émotionnellement difficile non seulement pour le patient, mais aussi pour le chirurgien. »

Nikitine arrive généralement à l’hôpital à 7 h 45 et reste jusqu’à ce que le travail soit terminé, ne partant parfois que vers 23 heures. Sa femme et ses enfants ont fui l’Ukraine en mars 2022 alors que les forces russes se rapprochaient de Kiev. Il a accompagné sa famille jusqu’à la frontière, mais est ensuite revenu en ville.

Alors que les armées russe et ukrainienne se préparent toutes deux à d’éventuelles offensives printanières, son emploi du temps s’est allégé à environ trois interventions chirurgicales par jour.

La plupart des patients qu’il a soignés récemment ont été blessés lors de combats pour la ville orientale de Bakhmut et ailleurs dans la province de Donetsk, ou dans les provinces de Chernihiv et Sumy, dans le nord de l’Ukraine, qui sont régulièrement bombardées.

Un soldat que Nikitine a récemment opéré était Mykyta, un natif de Bakhmut qui a été blessé à la jambe alors qu’il se battait pour sa ville natale et a célébré son 20e anniversaire peu de temps après son opération. L’AP retient son nom de famille conformément aux directives militaires.

Son dernier souvenir de Bakhmut forme une image « terrible » dans son esprit, a déclaré le jeune soldat.

« C’est la ville où j’ai passé mon enfance, et la ville est détruite », dit-il depuis son lit d’hôpital. « La ville est en feu. »

Comparée au traumatisme massif subi par certains patients, la blessure de Mykyta ne semblait pas si grave, mais il pourrait encore perdre sa jambe inférieure, a déclaré Nikitin.

Les tentatives de greffe de peau sur la plaie se sont avérées infructueuses et les médecins ont réessayé mardi. Nikitin a déclaré qu’il se sentait optimiste après l’opération, mais qu’il faudrait trois semaines pour savoir si la dernière greffe de peau fonctionnait.

« Si cela ne fonctionne pas, la prochaine étape sera l’amputation », a déclaré le chirurgien.

Il manque également à Mykyta 20 centimètres (environ 8 pouces) d’os, ce qui sera la prochaine tâche de Nikitin si la greffe réussit. Le traitement osseux prendra plus d’une demi-année.

« Dans sept mois, je peux vous dire s’il remarchera un jour », a-t-il déclaré.

___

David Rising a contribué à cette histoire.

___

Suivez la couverture d’AP sur la guerre en Ukraine : https://apnews.com/hub/russia-ukraine

Illia Novikov et Vasilisa Stepanenko, The Associated Press