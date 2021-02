Une poignée de hauts responsables de la santé de New York ont ​​quitté leurs postes pour protester contre le gouverneur Andrew Cuomo et sa gestion de la pandémie de Covid-19, selon un nouveau rapport qui ajoute une couche supplémentaire aux nombreuses controverses du démocrate.

Cuomo a clairement exprimé sa position sur les experts de la santé ces derniers jours, affirmant même lors d’une conférence de presse vendredi qu’il ne le faisait pas. « Vraiment leur faire confiance. »

«Quand je dis« experts »dans des citations aériennes, il me semble que je ne fais pas vraiment confiance aux experts», dit le gouverneur. «Parce que je ne le fais pas.

La citation semble maintenant particulièrement mauvaise dans le contexte d’un nouveau rapport du New York Times, détaillant les relations troublées de Cuomo avec les responsables de la santé de son État pendant la pandémie.

Selon le rapport, au moins neuf hauts responsables du ministère de la Santé ont quitté leurs fonctions depuis mars de l’année dernière, dans diverses formes de protestation contre la gestion de la pandémie par Cuomo, ce qui le ferait souvent ignorer les conseils d’experts.

Un de ces exemples a été son plan de distribution de vaccins déjà controversé. Les responsables de la santé de l’État auraient eu un plan qu’ils avaient mis au point pour distribuer un vaccin d’urgence au cours des deux dernières décennies – un plan que Cuomo a rejeté en faveur d’une approche plus contrôlée par l’État. Au lieu de donner plus de pouvoir aux autorités locales pour distribuer des vaccins en fonction des besoins de leur région, le plan de Cuomo a des règles strictes sur exactement quels groupes reçoivent le vaccin en premier.

Le déploiement a été troublé, car des rapports ont été publiés sur des vaccins inutilisés dans certaines régions, tout comme des histoires de fonctionnaires frustrés – y compris le maire de New York, Bill de Blasio, qui a déchiré Cuomo pour menace d’amendes hôpitaux ne suivant pas ses instructions de distribution spécifiques.

Le plan de Cuomo, selon le rapport citant des sources proches, a été élaboré avec l’aide de «Des cadres d’hôpitaux, des consultants externes et un lobbyiste de premier plan dans des réunions à huis clos.»

«L’approche du gouverneur au début semblait aller à contre-courant en ce qui concerne la philosophie de la manière de procéder,» a déclaré l’ancien commissaire adjoint du Département de la santé de New York, le Dr Isaac Weisfuse. «Cela a semblé annuler 15 à 20 ans de travail.»

En répondant au rapport et aux allégations de ne pas écouter suffisamment les experts, Cuomo a adopté son approche habituelle et a écarté les critiques, insistant sur le fait qu’il «Sauver des vies.»

«Si les journalistes du Times pensent que je pousse trop les hôpitaux et les gouvernements locaux trop fort, je dis que je suis un combattant pour les habitants de New York et je crois que je sauve des vies». il a dit.

Le gouverneur a également cité le boxeur Mike Tyson lorsqu’il a évoqué le fait que le département de la santé de l’État était tout simplement submergé par l’ampleur de la pandémie.

«C’est la réplique de Mike Tyson:« Tout le monde a un plan jusqu’à ce que je leur donne un coup de poing au visage »» il a dit.

Le rapport, combiné aux propres mots de Cuomo, a conduit à une nouvelle vague de controverses, allant des critiques habituelles comme Janice Dean de Fox News à des dissidents surprenants tels que Jake Tapper de CNN.

«Une chose extrêmement irresponsable à dire pendant une pandémie», Tapper a dit des commentaires de Cuomo sur le non « confiant » experts de la santé.

Une chose incroyablement irresponsable à dire pendant une pandémie. «Quand je dis« experts »dans des citations aériennes, il semble que je dis que je ne fais pas vraiment confiance aux experts», a déclaré le gouverneur Andrew Cuomo à propos des politiques en matière de pandémie. «Parce que je ne le fais pas. https://t.co/ePa6nudbFz – Jake Tapper (@jaketapper) 1 février 2021

«Je suis heureux que la presse se mette à dire la vérité sur Cuomo, mais il convient de noter que tout cela était connu cet été. Certains d’entre nous criaient constamment à ce sujet, mais la majeure partie de la couverture est restée extrêmement positive / incurvée ». journaliste AG Hamilton c’est noté à propos du récent changement de couverture sur Cuomo.

Propriétaires d’entreprise: L’histoire du New York Times d’aujourd’hui montre que Cuomo n’écoutait probablement pas son propre service de santé lorsqu’il vous a fermé. – Joe Borelli (@JoeBorelliNYC) 1 février 2021

Intéressant que @NYGovCuomo aime s’appuyer sur les lobbyistes des hôpitaux pour prendre des décisions pendant la pandémie, y compris le placement de patients infectés dans des maisons de soins infirmiers et maintenant le déploiement du vaccin. – Janice Dean (@JaniceDean) 1 février 2021

Le gouverneur, auteur d’un livre sur «Leçons de leadership tirées de Covid-19», a également rejeté de nombreuses controverses auparavant. Après des mois à ne pas prendre la responsabilité de rapports indiquant une ordonnance précoce de son administration forçant les maisons de retraite à accepter des patients positifs à Covid, a entraîné des milliers de décès inutiles, le procureur général de l’État a publié les résultats d’une enquête concluant que non seulement l’ordonnance faisait exactement ce que les critiques avaient dit, mais l’État a peut-être également sous-déclaré les décès dans les foyers de soins de plus de 50%.

Cuomo a annulé le rapport et a affirmé qu’il n’était pas pertinent si des personnes âgées décédaient à l’intérieur ou à l’extérieur des maisons de soins infirmiers, ajoutant que le gouvernement fédéral devrait être tenu responsable de ces décès.

