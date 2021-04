«  Je ne fais pas confiance aux Chypriotes grecs  »: Erdogan doute que les négociations parrainées par l’ONU sur l’île divisée aboutiront à un résultat

La Turquie n’a pas de grands espoirs sur la nouvelle réunion parrainée par l’ONU, qui devrait avoir lieu dans deux ou trois mois, a fait savoir vendredi le président du pays.

«Je n’ai pas confiance ni ne crois aux Chypriotes grecs. Ils n’ont jamais agi honnêtement », Erdogan a déclaré aux journalistes. «Maintenant, cela a été repoussé de 2 à 3 mois, mais je ne crois pas non plus qu’aucun résultat ne sera atteint, car ils ne sont pas honnêtes.»

Jeudi, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a reconnu qu’un sommet de trois jours, dirigé par l’institution internationale et auquel participaient les dirigeants des Chypriotes grecs et turcs, avait échoué. Les ministres des Affaires étrangères des trois puissances garantes – le Royaume-Uni, la Grèce et la Turquie – ont également pris part au sommet.

«La vérité est qu’à la fin de nos efforts, nous n’avons pas encore trouvé de terrain d’entente suffisant pour permettre la reprise des négociations formelles». Guterres a déclaré, promettant d’accueillir une nouvelle tentative de pourparlers en « Probablement deux ou trois mois. »

La grande île méditerranéenne de Chypre est restée divisée pendant la majeure partie de son histoire indépendante après qu’elle soit devenue libre de la domination britannique en 1960. L’île a été envahie par la Turquie en 1974 à la suite d’une tentative de coup d’État par des membres de la droite grecque, qui cherchaient à se réunir avec la Grèce. . Cyrus est resté divisé à peu près en deux depuis le bref conflit, son nord étant contrôlé par la République turque internationalement reconnue de Chypre du Nord, qui est fortement dépendante de la Turquie continentale.

Chypre est un problème majeur pour la politique étrangère de la Turquie depuis des décennies, la situation devenant encore plus compliquée au début des années 2000, lorsque la Grèce grecque est devenue membre de l’UE. Alors que de facto seule la partie sud de l’île a rejoint, de jure l’ensemble de Chypre est le territoire de l’UE – un autre obstacle complexe à l’objectif proclamé d’Ankara de rejoindre le bloc à un moment donné dans le futur.

