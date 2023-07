« Je ne fais confiance à aucun d’entre eux »: comment l’effet Boris frappe les conservateurs qui espèrent garder le siège d’Uxbridge

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

CHristine Saunders se tenait devant un agent immobilier, fronçant les sourcils en regardant les propriétés inscrites à la fenêtre.

Le dédain sur son visage s’est accru lorsque je lui ai posé des questions sur l’élection partielle. « Je ne fais confiance à aucun d’entre eux », a-t-elle déclaré. « Mensonge après mensonge, c’est vraiment ridicule. »

Mme Saunders vit à Uxbridge, dans l’ouest de Londres, depuis plus de 50 ans. Elle a vu sa juste part de députés aller et venir – le dernier en date étant l’ancien Premier ministre Boris Johnson. Il a déclenché une élection partielle dans le siège après avoir quitté les Communes en disgrâce à cause du rapport Partygate.

Il a occupé le siège pendant huit ans et avec une majorité de plus de 7 000 lors de la dernière élection. Mais les conservateurs craignent que la circonscription historiquement bleue ne change enfin de couleur après des années de scandales impliquant M. Johnson.

Sally, 60 ans, une résidente d’Uxbridge, a déclaré qu’elle ne pouvait se résoudre à voter pour qui que ce soit lors de l’élection partielle après des années « gaspillées » sous les conservateurs.

Elle a déclaré: « Boris avait le scénario parfait, mais il l’a raté.

« Cela ne m’inspire pas pour voter, en fait, cela me rebute complètement et je ne vote pas demain. Les conservateurs ont perdu 10 ans ici et maintenant je ne peux plus me résoudre à voter pour qui que ce soit.

Steve Brine, président du comité de la santé et des services sociaux de Commons, a déclaré à BBC Radio 4 qu’il s’attendait à ce que les conservateurs perdent à Uxbridge et South Ruislip à cause de ce qu’il a appelé « long Boris », qui compare l’impact de l’ex-PM sur le parti aux personnes qui souffrent de symptômes de Covid pendant des mois, voire des années après avoir contracté la maladie.

Maggie, une retraitée de 66 ans, a déclaré: «J’étais fan de Boris et puis il a enfreint les règles de Covid, mais je lui ai pardonné cela. Mais c’était jusqu’à ce que je voie ce sourire narquois sur son visage et que je pense : ‘Tu n’es pas désolé’. »

Christine Saunders vit à Uxbridge depuis plus de 50 ans (Maryam Zakir-Hussain)

Phillip Harper, un chauffeur de camion à la retraite de 79 ans, a déclaré que le terme est « très approprié parce que vous êtes coincé avec toutes les conneries après son départ ».

Il a ajouté: «Boris a traîné les conservateurs dans le caniveau. Il était totalement malhonnête.

Nora Derby, la soixantaine, a accepté en disant: « Il ne semble jamais vraiment s’en aller. Il revient sans cesse. Mais je ne crois pas en lui, il a raconté trop de bobards.

Malgré ses sentiments envers l’ancien Premier ministre, Mme Derby a déclaré qu’elle voterait pour les conservateurs lors de l’élection partielle de jeudi. « Boris n’est qu’un homme, il n’est pas tout le parti », a-t-elle déclaré, alors que M. Harper a également déclaré qu’il serait toujours ouvert à voter pour les conservateurs.

Philip Harper a déclaré que Boris Johnson avait entraîné les conservateurs « dans le caniveau » (Maryam Zakir-Hussain)

Cependant, une méfiance plus profonde se faisait jour parmi les habitants d’Uxbridge, car certaines personnes semblaient réticentes à défendre l’un des politiciens traditionnels.

Deux amis marchant dans Uxbridge High Street ont expliqué pourquoi ils ne voteraient pas du tout à l’élection partielle.

« Ne me lancez pas sur Boris Johnson », a déclaré le pigiste Derek, secouant la tête alors qu’il avait l’air agacé. « Il a fait du tort à tout le monde. »

Hochant la tête, l’instructeur de gym Jeremy a ajouté: «Le gouvernement ne comprend pas ce que tout le monde traverse depuis le verrouillage. Ils s’occupent tous d’eux-mêmes. Ils sont tous à l’aise, mais c’est nous qui avons du mal.

Charlotte Ayres, une ancienne électrice des conservateurs et du Brexit, a également déclaré qu’elle avait « perdu confiance dans les gouvernements » et qu’elle penchait désormais pour voter pour un parti indépendant.

Parlant de M. Johnson, elle a déclaré qu’il était apparu comme « vraiment charismatique » mais s’est avéré « décevant ».

Martin Hill, un entrepreneur en informatique, a déclaré qu’il avait voté conservateur lors de la dernière élection partielle, mais qu’il ne donnerait pas son vote au parti cette fois. Cependant, sa décision n’est que « en partie » motivée par les bouffonneries du Partygate de l’ancien premier ministre.

« L’état de l’économie, du logement et de l’immigration sont davantage la raison générale pour laquelle je ne voterai pas pour eux cette fois », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il chercherait des partis alternatifs au courant dominant.

Il a ajouté que la controversée zone à très faibles émissions (Ulez) est « le plus gros problème dans cette circonscription », mais pense que la ville est « unie » par sa désapprobation du projet.

Charlotte Ayres, une ancienne électrice des conservateurs et du Brexit, a déclaré qu’elle avait « perdu confiance dans les gouvernements » (Maryam Zakir-Hussain)

En se promenant dans la ville, il était clair qu’Ulez était le sujet brûlant, avec des gens unanimement opposés au projet soutenu par Sadiq Khan – dont le candidat conservateur Steve Tuckwell et les conservateurs espèrent qu’il suffira à éloigner les électeurs de l’opposition.

Le candidat travailliste en lice pour le siège est Danny Beales, qui, selon le site Web de prévisions politiques Electoral Calculus, a 86% de chances de gagner. La dernière fois que la ville a eu un député travailliste, c’était en 1885, ce qui signifie que tout changement serait meurtrier pour les conservateurs.

Mme Ayres a décrit Ulez comme « insupportable » car elle a déclaré que son partenaire avait accumulé « des milliers de livres de dettes » en raison des frais de conduite à Londres pour affaires.

« Ils giflent Ulez en plus de tout le reste : la crise du coût de la vie, les factures d’énergie, les prix de l’immobilier, les hypothèques qui augmentent. Ça tue des gens », a déclaré Iver Hardy, dont la femme possède un salon, ajoutant qu’il votera pour « celui qui arrête Ulez ».

Joan Edwards travaille dans un magasin de charité local sur High Street. Elle a dit que « tout semble tourner autour d’Ulez ».

«Hillingdon est proche du Buckinghamshire et Denham est en bas de la route. Donc, si les gens veulent venir ici pour faire du shopping, ils doivent payer l’Ulez », a-t-elle déclaré.

« Si vous êtes une infirmière qui travaille à l’hôpital de Hillingdon pendant l’équipe de nuit, vous entrez la nuit et payez 12,50 £ et vous devez payer 12,50 £ le matin lorsque vous rentrez chez vous. »

La candidate du Parti vert, Sarah Green, n’a pas été surprise de la fureur des habitants à propos des Ulez, car elle a accusé les conservateurs d’avoir «armé» le stratagème.

La candidate du Parti vert, Sarah Green, affirme que l’approvisionnement en eau d’Uxbridge est l’un des problèmes les plus importants qu’elle souhaite aborder (Maryam Zakir-Hussain)

Le militant local, qui dirige une entreprise d’excursions en bateau sur le canal Grand Union, a déclaré: «Ils mènent toute leur campagne sur Ulez. Ils ne mentionnent ni Partygate ni la crise du coût de la vie. C’est de la même manière qu’ils se sont battus pour le Brexit – pas d’informations, juste des slogans.

Mais il y a encore beaucoup de fidèles de Boris, la mère d’une Fatiya étant l’un des nombreux habitants qui avaient de bons souvenirs de l’ancien Premier ministre.

Se promenant rapidement dans le centre-ville avec son buggy, elle a déclaré : « Je l’aimais bien. Il était là pour nous pendant la pandémie et son gouvernement a beaucoup aidé les personnes en difficulté grâce au programme de congé.

Le chauffeur d’Uber Eats, JS Madhan, a déclaré que les gens étaient trop durs avec Boris Johnson (Maryam Zakir-Hussain)

Le chauffeur local d’Uber Eats, JS Madhan, a également vu M. Johnson comme un symbole de force pendant la pandémie.

«Il nous a aidés pendant Covid. Oui, il a fait une erreur alors maintenant les gens disent que c’est une mauvaise personne. Mais il ne l’est pas.

Un retraité de Hayes dont la fille vit à Uxbridge a déclaré: «Boris Johnson a eu beaucoup à faire mais il a bien fait. J’espère qu’il reviendra bientôt.