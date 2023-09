« Je ne dors toujours pas » : les insulaires continuent de négocier les réclamations d’assurance Fiona, un an plus tard

Eileen Walsh n’a pas pu vivre dans sa propre maison depuis un an.

Elle et son fils ont fui leur bungalow de North Wiltshire, à l’Île-du-Prince-Édouard, tôt le matin du samedi 24 septembre 2022. La tempête post-tropicale Fiona frappait l’île.

« L’eau sortait des prises de courant, des plafonds, de mon système surround », a déclaré Walsh. « On pouvait voir de l’eau se former entre chaque morceau de Gyprock dans toute la maison. C’était assez effrayant. »

Au début, la mère et le fils vivaient dans un hôtel. Au cours des 12 mois qui ont suivi, la famille a rebondi d’un appartement à l’autre.

«Je n’en dors toujours pas. C’est très émouvant, parce que je ne sais pas si je rentrerai un jour chez moi », a déclaré Walsh.

Walsh dit que sa maison subit de plus en plus de dégâts à chaque fois qu’il pleut et qu’elle doit maintenant être entièrement reconstruite. (Steve Bruce/CBC)

L’automne dernier, Walsh a contacté sa compagnie d’assurance pour entamer le processus d’approbation des réparations. Une entreprise de restauration a posé une bâche sur le toit et l’intérieur inondé de la maison a été asséché et arraché jusqu’aux poteaux. Mais depuis lors, Walsh a déclaré que c’était le silence radio de la part de son assureur.

Je n’aurais jamais pensé que cela prendrait autant de temps. -Eileen Walsh

« C’est approuvé ; pourquoi ne peut-il pas être construit ? » » dit Walsh. « Quand j’ai trouvé un entrepreneur pour novembre, je pensais que nous serions dans notre maison d’ici janvier. Je n’aurais jamais pensé que cela prendrait aussi longtemps. »

En raison du manque de communication de sa compagnie d’assurance, Walsh dit qu’elle a perdu deux entrepreneurs qu’elle avait engagés pour des réparations. Et entre-temps, la pluie a causé encore plus de dégâts à la structure qui était autrefois sa maison.

« J’ai perdu le sommeil en pensant : ‘Il va pleuvoir demain et il y aura encore plus de dégâts' », a déclaré Walsh.

La nouvelle normalité ?

Le Bureau d’assurance du Canada reconnaît qu’il n’y a pas suffisamment d’entrepreneurs ou d’experts en sinistres pour intervenir dans des moments comme celui-ci.

« Il est difficile de trouver des couvreurs. Il est difficile de trouver des plaquistes et des électriciens », a déclaré Gloria Haydock, directrice des relations avec les consommateurs et l’industrie pour le bureau du Canada atlantique.

Entre les retombées de Fiona et les tempêtes, incendies et inondations en cours à travers le pays, les entrepreneurs et les compagnies d’assurance sont débordés.

« C’est inhabituel. Nous ne le voyons généralement pas dans l’ampleur que nous connaissons », a déclaré Haydock. « Cependant, que dire de ce que cela ne sera pas la norme à l’avenir ? »

La maison d’Eileen Walsh a été entièrement démontée par une entreprise de restauration, mais les travaux se sont arrêtés là parce qu’elle n’a pas eu de nouvelles de son assureur. (Steve Bruce/CBC)

Alors que les assureurs s’efforcent de recruter davantage d’experts en sinistres, le secteur évolue avec le climat. Haydock s’attend à ce que les tarifs augmentent en raison de la fréquence accrue des événements météorologiques violents comme Fiona.

« Avec autant de paiements – 800 millions de dollars rien que pour Fiona – cela entraînera très probablement une modification des tarifs », a-t-elle déclaré.

« Cela ressemblait à une zone de guerre »

Alors que l’anniversaire de la tempête approche, Walsh n’est pas le seul à attendre encore des réparations.

Le sous-sol de la maison de Lucie Lamoureux-Newson à Wheatley River est toujours endommagé par l’eau de Fiona. C’est un événement qui, selon elle, a traumatisé son mari, qui était à la maison à ce moment-là. À son retour d’un voyage de travail, Lamoureux-Newson a été choquée par les dégâts.

« J’ai été absolument sidérée. Cela ressemblait à une zone de guerre. Je n’avais jamais rien vu de pareil de ma vie », a-t-elle déclaré.

Lucie Lamoureux-Newson a pu réemménager dans sa maison, mais les dégâts d’eau dans son sous-sol demeurent. (Steve Bruce/CBC)

Depuis, elle a du mal à faire approuver sa réclamation par sa compagnie d’assurance, ainsi qu’à trouver des entrepreneurs pour effectuer les réparations. Finalement, Lamoureux-Newson a reçu un chèque de 7 000 $ de sa compagnie d’assurance. Mais elle dit que c’est loin d’être le montant qu’il faudrait pour faire ce qui doit être fait.

« C’était une interruption dans la vie, et cela nous interrompt encore un an plus tard », a-t-elle déclaré.

De plus, l’assureur de Lamoureux-Newson lui a dit qu’il ne renouvellerait pas sa police d’assurance à l’expiration du mois prochain, car il y avait trop de risques.

« C’est pour cela que vous avez une assurance, pour pouvoir faire une réclamation et pour revenir à la normale », a-t-elle déclaré. « C’est un cercle vicieux. »

Le Bureau d’assurance du Canada affirme que dans des situations comme celle de Lamoureux-Newson, il est préférable de magasiner auprès de différentes compagnies.

« Ce qui peut constituer un risque trop important pour un assureur constitue un risque acceptable pour un autre », déclare Haydock.

Lucie Lamoureux-Newson retire un tissu rouge pour révéler une fenêtre qui a été fermée, une partie des dégâts laissés dans son sous-sol par la tempête post-tropicale Fiona. (Steve Bruce/CBC)

Mais jusqu’à présent, Lamoureux-Newson n’a pas trouvé d’entreprise prête à prendre ce risque pour sa maison. Le manque d’espoir est quelque chose qu’elle et Walsh ont en commun.

« Nous avons fait confiance à notre assureur pour nous soutenir, et ils ne nous soutiennent pas », a déclaré Lamoureux-Newson.

À ce stade, les évaluateurs ont dit à Walsh que sa maison aurait besoin d’une reconstruction complète. Mais elle ne sait pas quand ni comment cela se produira.

« J’ai eu d’autres entrepreneurs qui disent qu’ils peuvent le faire en trois ans », a-t-elle déclaré. « Je ne veux pas attendre aussi longtemps. Je veux rentrer chez moi. »