Pep Guardiola a déclaré qu’il ne dormirait pas avant la demi-finale de la Ligue des champions de Manchester City avec le Paris Saint-Germain s’il réfléchit trop à la menace posée par Neymar et Kylian Mbappe.

City affrontera les formidables attaquants du PSG lors du match aller à Paris mercredi et Guardiola a déclaré que la paire était si bonne qu’elle pouvait donner aux managers adverses des nuits agitées.

« Je crois toujours à la qualité de ces joueurs, ils en ont trop », a déclaré Guardiola lors d’une conférence de presse mardi. « J’ai essayé de bien dormir la nuit dernière et c’est à ce moment-là que je ne pensais pas à eux. Des joueurs de haut niveau incroyables, leur qualité. Nous sommes prêts à essayer de les arrêter, de défendre en équipe, de jouer du bon football et d’essayer de marquer des buts. »

Guardiola a affronté Neymar pour la première fois lorsque l’attaquant brésilien jouait pour Santos contre Barcelone lors de la Coupe du monde des clubs en 2011.

Après avoir rejoint Barcelone en 2013, Neymar est passé au PSG en 2017, mais Guardiola a déclaré qu’il y aurait plus de trophées de la Ligue des champions dans le cabinet des trophées du Camp Nou s’il était resté.

« Je me souviens contre Santos, j’ai dit que c’était le roi de Santos et tous les joueurs étaient bouche bée: » Oh mon dieu, quel joueur « », a ajouté Guardiola.

«Une joie à regarder en spectateur, il a le Brésil sur ses épaules, le n ° 10, ce n’est pas facile à porter.

« Je suis à peu près sûr que s’il était resté au Barca, ils auraient remporté deux ou trois ligues de champions supplémentaires. Avec Neymar, [Lionel] Messi et [Luis] Suarez, les trois meilleurs que j’ai vus. «

Pep Guardiola a déclaré qu’il faisait face à une nuit sans sommeil avant la demi-finale avec le Paris Saint-Germain. Photo de Tom Flathers / Manchester City FC via Getty Images

Alors que l’égalité n’est que la deuxième demi-finale de la Ligue des champions de City, le PSG tente d’atteindre la finale pour la deuxième année consécutive après avoir perdu de peu contre le Bayern Munich la saison dernière.

Depuis, Thomas Tuchel a été remplacé comme manager par Mauricio Pochettino.

L’ancien patron de Tottenham a été en mesure de tirer le meilleur parti de Neymar depuis son arrivée en janvier, ce qui laisse à penser que le joueur de 29 ans est candidat au Ballon d’Or et devrait prolonger son contrat.

« J’en ai déjà parlé [his contract]», A déclaré Neymar lors d’une conférence de presse mardi.

« Ce n’est pas un sujet maintenant. Je me sens bien. Je suis heureux cette saison. Cela a été de loin mon plus heureux cette saison.

« Mon objectif principal est la Ligue des champions, pas le Ballon d’Or. Ce n’est pas une priorité. Je veux être un leader pour mon équipe. Je veux gagner. À l’avenir, je veux me souvenir que j’ai réussi à gagner la Ligue des champions à quelques reprises. «