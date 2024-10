« Je ne dis pas que je ne suis pas inquiet »

La plupart sont partis quand on leur a dit de le faire. Mais certains ont choisi de rester, même si les autorités ont prévenu Ouragan Milton transformeraient leur maisons en cercueils.

Le long de celui de Floride Sur la côte du Golfe, où des millions de personnes ont été invitées à se mettre à l’abri, les villes étaient en grande partie désertes mercredi après-midi alors que le temps manquait pour évacuer. Il a été conseillé à ceux qui sont restés de s’abriter sur place du mieux qu’ils peuvent. D’autres qui ont fui ont fait part de leur crainte de savoir vers quoi ils retourneraient une fois la tempête passée.

« J’ai peur de ne pas avoir de maison, qu’elle soit simplement démolie. J’ai peur que mon île ne sombre dans l’eau », a déclaré Amanda Champ, qui a évacué lundi avec son mari, ses enfants et ses deux chiens vers l’Alabama depuis leur maison sur l’île Anna Maria, juste au nord de Sarasota.

« J’ai peur que les affaires de tout le monde flottent partout, qu’il n’y ait tout simplement aucun moyen d’y retourner. Je ne sais pas à quoi m’attendre.

William Tokajer, chef de la police de Holmes Beach, a demandé aux insulaires qui prévoyaient de rester d’écrire leurs noms, dates de naissance et numéros de sécurité sociale sur leurs membres avec des Sharpies pour les aider à identifier leurs corps après la tempête.

Ses paroles alarmantes ont trouvé un écho auprès de Champ et du reste de la population d’Anna Maria, soit environ 1 000 habitants, renforçant un message qu’ils entendaient depuis des jours. Tokajer a déclaré mercredi qu’il ne pensait pas qu’aucun résident soit resté sur place.

« Je crois fermement que les choses ne sont que des choses et que les gens, les souvenirs, vos amis et votre famille, c’est ce qui compte et la façon dont vous vivez votre vie », a déclaré Champ, connu sous le nom de la dame à la noix de coco sur l’île Anna Maria pour son commerce de vente de noix de coco aux touristes et aux locaux.

« Alors que nous faisions nos valises pour partir, mon fils de neuf ans m’a dit : « Maman, je n’ai besoin de rien ». Il ne voulait rien emporter, il a juste apporté des vêtements. Il dit : « Il y a des gens qui ont plus besoin de choses que moi ».

Champ et sa famille ont déménagé dans un condo à Gulf Shores, en Alabama, où elle a passé mercredi à préparer son stand de noix de coco pour un festival de crevettes organisé à l’avance. C’était une distraction bienvenue de l’anxiété liée aux ouragans, a-t-elle déclaré.

Les messages des autorités locales, a-t-elle déclaré, ont été parfaitement clairs. « Ils disaient aux gens de partir », a-t-elle déclaré. « Nous prions simplement pour que tout le monde écoute et évacue. »

À Venise, à environ 60 km au sud, Sherry Hall et sa famille ont décidé de rester dans leur maison à plusieurs pâtés de maisons de l’océan, malgré le départ de nombreux voisins au milieu des avertissements d’une onde de tempête pouvant atteindre 15 pieds. Son mari, Tommy, a préparé la propriété avec des volets et des sacs de sable, et elle a déclaré qu’ils disposaient de générateurs, d’unités de climatisation portables et de suffisamment d’eau et de nourriture pour être autosuffisants.

Le couple et leur fils Devin, 18 ans, ne voulaient pas se retrouver mêlés au trafic intense sur les routes d’évacuation ou aux heures de route à la recherche d’hôtels. Mais elle a dit qu’elle était toujours inquiète et qu’elle avait entendu les vagues du Golfe s’écraser sur la plage lors des tempêtes précédentes.

« Je ne dis pas que je ne suis pas inquiet. Je ne m’inquiète pas pour moi ou pour mon mari, mais quand on a des enfants, on s’inquiète pour eux », a-t-elle déclaré. « En ce qui concerne la vie en danger et tout ça, nous avons bonne foi dans le Seigneur, et nous espérons et prions pour tout le monde, pas seulement pour nous. Les objets peuvent être remplacés, mais la vie n’est pas une question de choses, elle concerne les gens et leur sécurité.

Hall, un employé de l’administration de l’hôpital, a déclaré que même si certains voisins sont partis, beaucoup d’autres sont restés. Cependant, tous ont pris leurs décisions en tenant compte des avertissements des autorités, a-t-elle déclaré.

« La nouvelle de la tempête s’est bien répandue. Ils vous disent qu’à un moment donné, ils ne peuvent pas venir vous secourir, ils disent aux gens, vous savez, si vous décidez de rester, c’est à vos risques et périls et, en gros, c’est votre vie », a-t-elle déclaré.

« Ils vous disent aussi qu’il faudra peut-être un certain temps avant que la tempête ne se dissipe et que nous ne savons pas quand nous allons vous rejoindre. Ils l’ont fait savoir au public. Est-ce que je pense que beaucoup de gens ont écouté cette fois-ci ? Oui, je pense que beaucoup de gens sont partis. Et puis il y a ceux qui essaient de se cacher du mieux qu’ils peuvent.

Christine Bottger, directrice générale du Clearwater Beach Holiday Inn, a également choisi de rester. « Nous sommes dans une zone assez sûre et une maison assez saine, et honnêtement, au moment où j’aurais pu partir, nous serions coincés sans chambre d’hôtel, puis peut-être coincés sur une autoroute, pas là où je veux aller. être au milieu d’une tempête », a-t-elle déclaré.

Elle a déclaré que l’hôtel au bord de l’eau avait subi des dommages importants et avait été inondé par deux pieds d’eau en Ouragan Hélène il y a deux semaines, et les entrepreneurs étaient là aussi récemment que lundi pour commencer à mesurer les réparations.

Bottger craint désormais que les dégâts causés par le vent provenant de Milton n’entraînent des retards supplémentaires, même si elle a déclaré que le personnel de l’hôtel, composé d’environ 120 personnes, qu’elle considère comme une famille, serait impatient d’aider au nettoyage.

Elle a déclaré que même si l’hôtel ne pouvait pas rouvrir aux clients, ses chambres pourraient abriter les premiers intervenants et les travailleurs essentiels pour aider à accélérer le rétablissement de la ville.

« Nous pouvons faire venir les compagnies d’électricité et leur fournir une chambre propre avec un lit confortable, et aider à remettre en service l’infrastructure nécessaire », a-t-elle déclaré. « Cela aide tout le monde. La piscine contient 2 pieds de sable et le restaurant a été détruit à Hélène, mais ils ne les utiliseront pas.

Comme Champ et Hall, Bottger a déclaré que les avertissements des autorités locales à ceux qui devaient évacuer étaient clairs et précis, et que les résidents étaient plus susceptibles de les écouter que les messages plus généraux des autorités étatiques ou fédérales.

« Le directeur de la ville et le chef de la police circulaient hier après-midi sur la plage, juste pour tout vérifier avant la fermeture des ponts menant aux îles-barrières », a-t-elle déclaré.

« Ils avaient l’impression que la plupart des gens tenaient compte de l’avertissement. Cette fois-ci, les gens ont remarqué l’intensité et ont commencé à la prendre au sérieux lorsqu’ils ont vu parler de vents de 180 mph. Cela leur a ouvert les yeux.